Én operasjon utmerker seg: – Putin er nok interessert

AMFIBISK: Å flytte styrker fra sjø til land krever mye, ifølge sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Her kommer amfibiske fartøy i land i Kvænangen i Troms. Foto: Helene Synes / Forsvaret

TROMSØ (TV 2): Ekspertene mener det har «kjempeinteresse» i Russland. Søndag skjer det for andre gang denne uken i Troms.

– For Norge er det veldig viktig, sier Rune Andersen.



Han er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, og er her i bygda Badderen i Kvænangen, Troms.

– Dette krever mye planlegging og koordinering, sier Andersen.



VIKTIG: Rune Andersen forklarer at amfibiske operasjoner er viktig for Norge. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han snakker om landgangsoperasjoner. En såkalt amfibisk operasjon – fra sjø til land.

– Det er en av mange kapasiteter vi har i alliansen og som er viktig for det kollektive forsvaret av både Norge og andre NATO-land, sier Andersen.



KJØRETØY: Det er ikke bare soldater som må fraktes i land i en krigssituasjon. Her er det italienske amfibiske fartøyet San Giorgio i Kvænangen. Foto: Helene Synes / Forsvaret

– Tar større sjanser

Og det er blant det Russland er aller mest interessert i under øvelsen, ifølge ekspertene.

– Det er svært viktig for Moskva å vite i et krigsscenario hvilke styrker som kan flyttes til nordflanken og utgjøre en forskjell, sier hovedlærer i etterretning, Tom Røseth.

KJEMPEVIKTIG: Tom Røseth mener Natos kapasitet til amfibiske operasjoner er kjempeviktig for Russland å ha oversikt over. Han er hovedlærer i etterretning ved forsvarets stabsskole. Foto: Ingvild Gjersjoe

Han forklarer at amfibiske operasjoner er helt sentral når man skal flytte store styrker og få de i land.

– Ergo er det kjempeviktig for Russland å stoppe, og noe Putin selvfølgelig vil være interessert i å se, sier Røseth.



I POSISJON: Det kreves mye for å beskytte en amfibisk operasjon. Her ligger soldater på vakt. Foto: Helene Synes / Forsvaret

Han forteller at russisk etterretning tar større sjanser nå enn tidligere, og at de nok forsøker å følge med.

– Mye hentes gjennom teknisk innhenting, men det kan godt hende at de har rekruttert personer som har tilgang til øvelsen eller området, sier Røseth.



– Unaturlig mange antenner



Også professor Ståle Ulriksen er ikke i tvil om at det som foregår i Badderen er av «kjempeinteresse» for Russland.

– Det ligger nok en båt med unaturlig mange antenner i nærheten, ja, sier Ulriksen.



ÉN SVAKHET: Forsker Ståle Ulriksen mener Nato har én svakhet når det gjelder amfibiske operasjoner. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Han forklarer at amfibiske operasjoner er svært sårbare, fordi man må ta høyde for trusler fra både luften, land og sjøen.

– Det kan være en av de aller vanskeligste militære operasjonene man kan gjøre, sier Ulriksen.

Han mener Nato i dag har ganske god kapasitet i denne typen operasjoner, men peker på en klar svakhet.

KREVENDE: Under en amfibisk operasjon vil det være trusler fra luften, sjøen og land. Derfor omtales det som svært krevende. Foto: Helene Synes / Forsvaret

– Smeller det to forskjellige steder i verden samtidig, er ikke det gode nyheter for oss i Norge, sier Ulriksen.



Professoren er spesielt bekymret om Kina skulle være innblandet.

– Da vil det være viktigere for USA å fokusere på Kina, enn for eksempel Russland, sier Ulriksen.

Forventer det

Andersen vil ikke gå konkret inn på interessen for de amfibiske operasjonene i Badderen, men legger ikke skjult på at Nordic Response i sin helhet har interesse i et etterretningsperspektiv.

INTERESSE: Sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter, Rune Andersen, legger ikke skjul på at Nordic Response har interesse hos fremmede stater. Foto: Helene Synes / Forsvaret

– PST og E-tjenesten har begge forklart at det er en interesse for vår aktivitet og det er etterretningsaktivitet rettet mot Norge. Vi forventer også at det er fremmede stater som følger med i øvelsen, sier Andersen.