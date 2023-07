En omkom og tre er skadd i båtulykke

Nødetatene rykket ut, og lånte en fritidsbåt for å komme frem til de som trengte hjelp. Foto: Marius Kalleberg Mydland / TV 2

Helt inne ved Korshavn i Lyngdal kolliderte en liten båt med en jernstolpe i totiden i natt. Det endte med at en person omkom. Pårørende er varslet.

Natta var på sitt mørkeste, det regnet og sjøen var rolig i tettstedet Korshavn i Lyngdal. Så ble det slått alarm, og alle nødetatene rykket ut. Brannvesenet meldte om at en fritidsbåt med fire personer i hadde kollidert med en jernsøyle klokken 01.51 natt til mandag.

Alle nødetatene rykket ut. Redningsselskapet koordinerte aksjonen.

– Vi sendte ut redningsskøyta Erling Sjalgsson, luftambulanse, brannvesen og redningshelikopter fra Sola, sier redningsleder Andreas Næsheim i HRS- Sør-Norge til TV 2.



– Det stemmer at brannvesenet var først framme, og at de måtte låne en båt, ja, legger han til.



SKADET I BAUGEN: Det var en liten båt med litt fiskeutstyr i som ble hentet opp. Foto: Marius Kalleberg Mydland

Måtte låne fritidsbåt

Da brannvesenet nådde frem lille nærbutikken ved Korshamn viste det seg at de måtte komme seg over sundet. Kreklingholmen ligger rett på den andre siden, og de fire som hadde kollidert i båten trengte hjelp der ute.

Et vitne sier til TV 2 at båten hadde tydelige kollisjonsskader i baugen.

– Båten hadde kollidert med en jernsøyle, sa Næsheim til NTB i natt.



Vitnet så brannvesenet hente en person opp på moloen, og de fikk straks bistand

En person ble hentet opp på moloen, og nødetatene forsøkte med hjerte- og lungeredning ganske lenge, sier en vitne til TV 2.

Etter hvert måtte de gi opp. De tre andre ble fraktet til sykehus.

Foto: Marius Kalleberg Mydland

Fredelig fisketettested

Vitnet sier til TV 2 at han ikke kan huske at det har vært et sånt uhell helt inne ved havna før. Men det var veldig mørkt, forteller vitnet.

Stedet har en del turister og fastboende om sommeren. Ofte er mange på fiskekurs. Det hender de fisker om natta også, men vitnet kjente ikke til hva slags tur de fire i båten var på.

Tidlig mandag morgen opplyser politiet i Agder at presten har varslet de pårørende.