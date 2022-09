Én mistenkt etter båtulykke i Bergen

Det opplyser påtalejurist i Vest politidistrikt, Katrine Eikestad, til TV 2 mandag.

– Det politiet nå undersøker, er om det kan ha skjedd noe straffbart. Da er småbåtloven det første vi ser på, som har handleplikt med tanke på fart og navigasjon, sier Eikestad.

NRK omtalte saken først.

Eikestad sier at politiet vil gjøre undersøkelser av selve båten, og at de foretar vitneavhør og innhenting av eventuelle digitale spor.

– Vi undersøker bredt hva som har skjedd og hvorfor, sier hun.

Ifølge påtalejuristen er det ikke holdepunkter for at flere kan få status som mistenkt per nå.

I 17-tiden søndag ble tre personer, to voksne og ett barn, sendt til Haukeland universitetssykehus etter en båtulykke i Bergen.

Barnet mottok livreddende førstehjelp på stedet.

– Kan du si noe om tilstanden til barnet?

– Jeg oppfatter at samtlige ivaretas av helsevesen, og at det er ulik alvorlighetsgrad blant de involverte. Jeg kan ikke gi flere detaljer, sier Eikestad.

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund, opplyste søndag at det var stort skadepotensial og at politiet anså ulykken som alvorlig.

– Det ble opplyst fra flere vitner at båten hadde svært høy hastighet da den gikk rundt og ble liggende med kjølen i været, sa Hellesund søndag.