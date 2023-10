– En milepæl for Nato-samarbeidet i Norden

Denne uken er sjef for Luftforsvaret, Rolf Folland, foredragsholder under «Next-Generation Air Superiority Confrence» i Washington.

Samtidig skal han besøke toppledere for det amerikanske Luftforsvaret i Pentagon.

Her skal Folland orientere om det nye nordiske samarbeidet på luftforsvarssiden mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Målet er å få med US Air Force.

– Det er stor interesse i Nato og hos amerikanerne for det nye nordiske samarbeidet som vi er i gang med, sier Rolf Folland, generalmajor- og sjef for Luftforsvaret.

PÅ PLASS: Denne uken er sjefen for Luftforsvaret, Rolf Folland på plass i USA for å fortelle om det Nordiske forsvarssamarbeidet. Her utenfor Air Force Memorial utenfor Pentagon. Foto: Forsvaret

– USA er vår viktigste allierte, og vi har allerede i dag et svært godt samarbeid med USA. Dette demonstreres blant annet gjennom våre øvinger med «Bomber Task Force» som er en viktig samtreningsarena som gjør det norske Forsvaret er bedre i stand til å samarbeide med USA og andre allierte, sier Folland.

Felles samarbeid

I dag ledes luftoperasjonene i Norden av hver enkelt nasjon. Til sammen disponerer de nordiske landene over 200 moderne kampfly.

Med Finland, og snart Sverige som fullverdig Nato-alliert, vil de nordiske landene til sammen utgjøre en troverdig avskrekking i nord, men man er fortsatt helt avhengig av amerikansk støtte.

Nå jobbes det med planer om å forene de nordiske luftstridskreftene slik at man kan gjennomføre operasjoner som en synkronisert luftstyrke.

FORNØYD: Det nordiske forsvarssamarbeidet tar form. – Neste år tester vi ut et felles luftoperasjonssenter i Bodø under den store Nato-øvelsen i i mars, sier Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

– Motoren i dette arbeidet er en felles luftkommando hvor vi driver planlegging og gjennomføring av luftoperasjoner på Nato sin nordflanke. Dette vil vi gjøre sammen med våre nordiske naboer, men også sammen med våre to nærmeste allierte som US Air Force og britiske Royal Air Force. De to landene har begge en tydelige arktiske strategier og kapabiliteter, sier Folland.

Den nordiske intensjonsavtalen ble underskrevet i Rammstein hos Nato Air Command i mars i år.

Aldri skjedd før

Så sent som i forrige måned fikk man et bevis på at det nye nordiske samarbeidet er i ferd med å ta form.

For første gang landet det norske kampfly F-35 på en bilvei i Finland.

Dette var en samtrening med finske F-18 der man ser på muligheter for å ta i bruk små flyplasser og motorveier på tvers av landegrensene.

Nato har signalisert endringer i kommandostrukturen.

Dette gjør at de ulike sjefene for de nordiske luftforsvarene nå ser på mulighetene for å samle luftmakten i Norden under et felles operasjonssenter.

– Den nasjonale selvråderetten og de nasjonale luftforsvarene skal det ikke rokkes ved, men målet er å kunne operere som en felles styrke på en enklere måte. Da kreves det også et felles operasjonssenter for å lede luftstyrken, sier Folland.

HISTORISK: I september landet et Luftforsvarets kampfly, F-35 på en landevei nord i Finland. Foto: Martin Mellquist, Luftforsvaret

Et slikt felles senter vil bli testet ut i Nordland allerede neste år.

– Ja, første milepæl i dette arbeidet er den kommende vinterøvelsen «Nordic Response». Her tester vi et felles luftoperasjonssenter fra Bodø. Dette er noe vi også vil ha med amerikanerne på. Da får vi et større arktisk perspektiv på det, sier Folland.

Øvelse «Nordic Response» er en stor felles Nato-øvelse som vil bli gjennomført i første halvdel av mars 2024.

Øver i Nord-Norge

Den første norske vinterøvelsen med de nye Nato-medlemmene vil ha tyngdepunktet i Alta-området, men øvelsen strekker seg helt fra Bardufoss i Troms til Lakselv i Finnmark.

– Hvor bør et felles nordisk operasjonssenter ligge i fremtiden?

– Lokalisering er det altfor tidlig å si noe om. Det vil også bli et politisk spørsmål mellom de ulike nasjonene, sier Folland.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

Torsdag møter altså Folland forsvarstopper i Pentagon for å presentere de nordiske planene.

– Jeg opplever at amerikanerne vil lytte, så får vi komme tilbake til eventuelt resultater etter hvert, sier Folland.