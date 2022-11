Den over fire uker lange barnehagestreiken er avsluttet. Partene meklet gjennom hele natten og kom til slutt til en løsning.

LØSNING: Partene i barnehagestreiken har kommet fram til en løsning. Det betyr at de 3600 barnehageansatte som har vært i streik, nå kan dra på jobb igjen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi har blitt enig om noe veldig viktig, at vi får langsiktige og gode ordninger for fremtidig avtalefestet pensjon (AFP), og det var på mange måter et prinsippspørsmål som var ekstremt viktig å få avklart, hvor vi også får sett på sammensetninger av den veldig gode tjenestepensjonen og fremtidig AFP, sier administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Jørn-Tommy Schjelderup.

FORNØYD: Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) , etter at partene i barnehagestreiken kom til enighet i mekling hos Riksmekleren onsdag morgen. Foto: Geir Olsen / NTB

Schjelderup vil gi ros både til motparten og riksmekleren som satt i mekling i nærmere 18 timer for å få på plass den siste biten slik at løsningen kom i orden.

– Det er en lettelsens dag for alle foreldre hverdagen tilbake, barna får gå i barnehage fra i morgen, og det har egentlig vært verdt hvert eneste minutt av disse atten timene for å få se dette i morgen tidlig.

– Langt unna motpartens krav



Også forhandlingslederen for motparten Fagforbundet er fornøyd med utfallet etter nattens mekling.



– Hva gjorde at dere kunne si dere fornøyde med forhandlingene?

– Det var et totalt resultat på en ny tariffavtale som handlet om hovedpunktene våre om pensjon og avtalefestet pensjon, som vi løste på en måte vi kunne si oss fornøyd med. I tillegg fikk vi en god lønnsavtale som er på linje med KS-sektoren, og den fikk vi fra 1. mai. Det er gunstig når man har vært i streik så lenge, og den kunne egentlig vært gjeldende fra i dag, sier Anne Greene Nilsen til TV 2.

18 TIMERS MEKLING: Anne Green Nilsen, i Fagforbundet etter at partene i barnehagestreiken kom til enighet i mekling hos Riksmekleren onsdag morgen. Foto: Geir Olsen / NTB

Greene Nilsen forteller at resultatet er langt unna det kravet motparten kom med i utgangspunktet. Hun er stolt over innsatsen som medlemmene har lagt ned under streiken.

– De har gjort jobben i mange barnehager, stått streikevakt og holdt ut. De har stått på utsiden samtidig som det kanskje har vært barn på innsiden. Dette har rammet mange foreldre, det er vi lei oss for, men sånn er det når man jobber med barn i barnehage. Da må det ramme noen,

Streiken startet 17. oktober og har hovedsakelig handlet om pensjon. Det er over 20 år siden sist det var streik i private barnehager.

MARKERING: Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta avholdt en felles streikemarkering utenfor Stortinget. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Enigheten går ifølge PBLs nettsider ut på følgende:

Det skal innføres en ny AFP-ordning med livsvarig påslag ut over folketrygd og tjenestepensjon for årskullene fra og med 1968.

Ny AFP i PBL-området innføres fortrinnsvis samtidig med reformert AFP i privat sektor. Hvis tidspunkt for innføring av reformert AFP ikke er avklart i løpet av 2024, kan gjeldende AFP i Fellesordningen innføres fra 2025.

Partene skal gjennom forhandlinger oppnå enighet om samlet kostnadsramme for pensjonsordningene.

I tjenestepensjonsordningen reduseres arbeidstakers andel til 2,5 prosent fra 1.1.2023, og til 2 prosent ved innføring av ny AFP, senest 1.1.2025. Arbeidsgivers andel økes samtidig til 4,5 prosent fra 1.1.2023, og til 5 prosent ved innføring av ny AFP, senest 1.1.2025.

Dagens AFP for ansatte mellom 62 og 67 år avvikles for alle årskull født fra og med 1968.

Seniortiltaksordningen avvikles fra og med årskull som blir omfattet av Fellesordningen for AFP.

I tillegg er partene enige om et økonomisk oppgjør på nivå med oppgjøret i kommunal sektor.