– En landesorg at han nå er borte

– Jeg har kjent ham siden vi var en neve store begge to, siden 1966. Det er veldig trist, sier Øystein Sunde.



Mandag kom nyheten om at den folkekjære visesangere Lillebjørn Nilsen har gått bort, han ble 73 år gammel.

Øystein Sunde, som blant annet spilte sammen med Lillebjørn Nilsen i supergruppen Gitarkameratene, minnes mandag artisten.



– Katalogen hans vil jo bli stående, sier Sunde, og viser til Nilsens store antall folkekjære sanger.



GITARKAMERATENE: Fra v: Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen, Jan Eggum og Halvdan Sivertsen. Foto: Jon Eeg / NTB

– Landesorg

En del av Gitarkameratene var også Jan Eggum.

– Det er, for meg, personlig sorg, men det er også egentlig en landesorg at Lillebjørn Nilsen nå er borte. Det er en vegg som har falt ut av norsk musikkliv, skriver Eggum til TV 2 og fortsetter:

– Han var i flere tiår en av landets beste låtskrivere, en god og trofast venn og kollega, og en suveren partner for oss andre tre i Gitarkameratene. Han er den eneste visesangeren etter Prøysen som har satt så kraftig preg på Norge med sangene sine.

I sin hyllest av en god venn og kollega, trekker Eggum frem en av de absolutt store låtene til artisten.

– Jeg visste jeg var med på noe helt enestående når jeg spilte bassgitar på Gitarkameratenes avslutningslåt «Tanta til Beate», og dette følte jeg hver eneste kveld vi hadde konserter.

Halvdan Sivertsen, også han en del av Gitarkameratene, takk til Nilsen.

– I dag kan vi alle kondolere hverandre. Lillebjørn var, er og vil være en av de viktigste leverandørene av sanger til det norske folk, skriver Sivertsen i en uttalelse til NTB og legger til:

– Takk for sangene. For gitarspill og fløyter og munnspill og feler. For samspillet. Og for sangstemmen, som nådde inn til så mange.

KAMERAT: Jan Eggum beskriver Lillebjørn Nilsens bortgang som en landesorg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– En av de virkelig store

Nilsen omtales som en av Norges fremste visesangere og låtskrivere innen sin sjanger. Det er også slik musiker Odd Nordstoga husker ham.

– Lillebjørn var vel vår største visekunstner. Landets skald. Når me tenker på Oslo er det Lillebjørns songar me høyrer. Han tok den amerikanske musikktradisjonen til Noreg og laga songar som blei våre, skriver Nordstoga til TV 2.

Grunnlegger og sjef i Grappa Musikkforlag, Helge Westbye, hyller sin mangeårige samarbeidspartner.

– Lillebjørn og jeg har et tett vennskap og samarbeide som startet for over 50 år siden. For meg var Lillebjørn vår tids Alf Prøysen og hans sanger vil leve videre som Prøysens sanger, skriver Westbye til TV 2.



I løpet av en mannsalder i musikkbransjen, ble sangene hans allemannseie.



– Det er en av de virkelig store og ruvende skikkelsene i norsk musikk og visesang som har gått bort, sier forfatter og musikkjournalist, sier Arvid Skancke-Knutsen til TV 2 og legger til:

– Lillebjørn Nilsen har vært der helt siden 70-tallet, da vi fikk en ny visebølge her i landet, som var inspirert av både nordisk, amerikansk visekunst og norsk folkemusikk.

– Tusen takk

I tillegg til kollegaer i musikk-Norge, renner reaksjoner fra politikere og kulturpersonligheter inn i etterkant av dødsbudskapet:

– Lillebjørn Nilsens musikk blir stående lenge etter hans tid. Hans musikk og varme stemme har gitt glede og trøst til flere generasjoner, mens gitarboken har vært startskuddet for mang en fersk musikerspire. Mine tanker går til de pårørende, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en kommentar til TV 2.

Mens kulturredaktør Jens Kihl i Bergens Tidende skriver:

– Takk for musikken, Lillebjørn Nilsen. Du var lyden av byen for fleire generasjoner. For min eigen del er eg også glad for at du viste fram kor fint det går an å komme frå Oslo og skrive på nynorsk.

MDG-politikeren Eivind Trædal skriver at nyheten var en tung start på uka.



– For en fantastisk artist. En av de største låtskriverne vi har hatt, og ikke minst en av de som har gjort mest for å spre musikkglede.