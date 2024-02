Én hvit måned var ikke nok for Amalie (25)

Amalie Røstbø hadde kjent på det lenge. Hun var lei av å drikke alkohol.

– Alkohol ga meg mer negativt enn positivt. Jeg tåler lite før jeg blir dårlig, forteller 25-åringen fra Uskedalen i Kvinnherad.

Dagen derpå ble alltid en nedtur. Det kunne dagen etter det igjen også bli. Det var kjipt, og passet ikke inn i en travel hverdag med studier og jobb.

Så fikk hun med seg at mange vurderte å ta en «hvit måned» i januar i år.

– Det kan jeg gjøre, tenkte hun.

– Skyter i været

Å bytte ut alkoholholdig drikke med alkoholfrie alternativer, er det tilsynelatende mange andre som også har gjort i årets første måned.

TRAVELT LIV: Røstbø var lei av at alkoholens negative sider tok for mye plass i den travle studiehverdagen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Fredag offentliggjorde Vinmonopolet sine salgstall for januar. Den viser en tydelig økning i salget av alkoholfrie varer.

– Det er vekst for sider, øl og ikke minst alkoholfritt. Sistnevnte kategori skyter i været med en vekst på formidable 28 prosent i januar, skriver Jens Nordahl, presseansvarlig i Vinmonopolet, i en epost til TV 2.

Vinmonopolet har merket en vekst i salget av alkoholfritt siden 2010. Denne kategorien utvides stadig med nye produkter. Mange produsenter legger nå sin ære i å lage alkoholfrie alternativer av høy kvalitet, sånn var det ikke i like stor grad for ti år siden, forteller Nordahl.

ØKNING: Slik ser utviklingen i salget av alkoholfrie varer på Vinmonopolet ut. Foto: Grafikk: Vinmonopolet

– Denne vridningen i salget mot kategorier med lavere sukker-, alkohol- og kaloriinnhold skyldes både trenden om å være bevisst på det man spiser og drikker, men speiler også klimaendringene.

Hvor sterk trenden er, er vanskelig å si for Vinmonopolet, da tallene for januar i stor grad også er preget av flere omganger med ekstremvær.

Slik har det gått

I forkant av prosjektet med en hel alkoholfri måned, var Røstbø spesielt spent på én ting, de sosiale settingene.

Det var det siste, største hinderet til at hun ikke kuttet alkoholen tidligere.

– Jeg føler at man ofte må ha en god grunn til å ikke drikke. At det enten må være en helseårsak, eller at man skal tidlig på jobb dagen etter, sier 25-åringen, som studerer kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.

Slik ble det imidlertid ikke.

– Jeg var på en jobbfest forrige helg, og det var hyggelig, selv om jeg ikke drakk. Det var veldig deilig å se, forteller hun.

Merker helsegevinst

Kunsthistoriestudenten forteller at hun endte opp med å dra hjem mye tidligere enn hun ellers ville gjort, men at hun til gjengjeld våknet frisk og uthvilt dagen etter.

Det er først og fremst det hun har kjent på den siste tiden. At hun sover bedre.

– Det har vært veldig deilig. Det skal i utgangspunktet veldig lite alkohol til før det påvirker søvnen min. Det har jeg merket.

MER OVERSKUDD: 25-Åringen merker på mer overskudd og bedre søvn etter at hun kuttet alkoholen. Her på arbeid i studentavisen Studvest Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Fra 31 til 100

TV 2 møter Røstbø 1. februar. Etter arbeidet i studentavisen Studvest skal hun på et arrangement. På veien tar hun en tur innom en bar i Bergen sentrum. Baren er kjent for et bredt utvalg av vinylplater, og en vegg fylt av tappekraner.

25-åringen velger en alkoholfri øl.

31 dager uten alkohol ble ikke «nok». Nå skal hun opp i 100 dager.



– Alle kan gjennomføre 31 dager. Jeg ville gi meg selv en skikkelig utfordring, så får vi se da.

«Sober curious»

At flere gjør som Røstbø, merker alkovettorganisasjonen Av-og-til.

– Vi kjenner godt igjen det hun forteller fra det vi ser trender i sosiale medier. Særlig det å være «sober curious». At en i større grad reflekterer over eget alkoholbruk, har over en periode vært en økende trend, spesielt blant unge, sier kommunikasjonssjef Eli Marie Stavlund.

BESTILLER ØL: Kalenderen viser 1. februar, likevel bestiller Røstbø en alkoholfri øl. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

I desember publiserte de en undersøkelse i samarbeid med Ipsos. Den viste at hele 1 av 4 nordmenn vurderte å gjennomføre en hvit måned. Blant unge voksne var det enda flere, hele 2 av 4. Organisasjonen listet opp fordeler som finere hud, lavere risiko for livsstilssykdommer, bedre søvn og en bedre økonomi.

– Nå er hvit januar over for de som har testet det, men vi ser i sosiale medier at flere velger å forlenge perioden eller forteller at det har gjort at de vil redusere konsumet også fremover, fortsetter Stavlund.

Hun tror det er flere årsaker til at stadig flere nordmenn blir obs på eget alkoholinntak, blant annet er det et stadig økende helsefokus i samfunnet, og at vi er blitt mer kjent med alkoholens negative effekt på helsen.

– Det er flott at flere velger å utforske trender som dette, fordi det har stor helseeffekt både på kort og lang sikt. Du trenger ikke droppe alt, men klarer du å kutte noe, er det flott. Hvert glass du kutter er godt for helsen.

Håper å inspirere

Ideen om over tre måneder uten alkohol, kom til Røstbø allerede tidlig i januar, da hun så Debatten på NRK. Her uttalte tørrlagt alkoholiker og forfatter, Gunn-Helen Øye, at én måned ikke var nok. Hun tok til orde for nettopp 100 dager.

HÅPER Å INSPIRERE: Røstbø har skrevet om valget sitt i Studvest. Hun håper å inspirere andre. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Øye viser til at dette er en global bevegelse, og at en i løpet av de 100 dagene vil få et mer bevisst forhold til eget alkoholforbruk.

Dette skal altså Røstbø begi seg ut på. Det har hun også annonsert for resten av verden, i en kommentar i studentavisen Studvest. Kommentaren ble seinere replisert som et debattinnlegg i Bergens Tidende.

– Jeg håper jeg kan inspirere noen, og har allerede fått tilbakemeldinger fra folk som sier at de er det, og at de har tenkt på å gjøre det samme.

– Hva håper du at resultatet blir?

– At jeg får mer sparepenger. At jeg kjenner på mer overskudd, noe jeg allerede gjør. At jeg har bevist overfor meg selv at dette går helt fint.

– Så blir det spennende å se om jeg kan nyte et glass rødvin på samme måte igjen.