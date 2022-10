En helt spesiell gave reddet lille Adams liv

– Han er en liten ramp, men han er superblid, sier Waqar Dar (40) om sin åtte år gamle sønn, Adam.

Adam har alltid vært en spesiell gutt, ifølge pappa Waqar. Han er født med barneautisme og fikk diagnosen som fireåring. Noen måneder senere fikk imidlertid foreldrene en dramatisk beskjed.

Den lille gutten var i barnehagen da han begynte å føle seg dårlig. Etter en tur på legevakten ble Adam sendt videre til Rikshospitalet med ambulanse. Noen timer senere var svaret klart. Fireåringen hadde akutt leversvikt.

– Det var en utrolig tung beskjed å få. Ikke bare det at jeg fikk den beskjeden, men at jeg måtte gå hjem til mammaen hans og fortelle henne at sønnen vår ligger døende på Rikshospitalet og muligens ikke kommer til å våkne, forteller Waqar til God morgen Norge.

SJOKKBESKJEDEN: Adam fikk akutt leversvikt som fireåring. Foto: Privat

Jakten på en donor

Adam trengte sårt en leverdonor, og det så fort som mulig.

– På det tidspunktet visste ikke vi at det var noe som het organdonasjon. Vi trodde at det verste ventet på oss etter den beskjeden, sier Waqar.

Fireåringen fikk høyest prioritet på en skandinavisk venteliste, og legene håpet en donor ville dukke opp.

Tiden gikk og situasjonen ble stadig mer alvorlig. Waqar var syk av influensa og kona var gravid, så ingen av dem kunne være donor for sønnen.

Flere andre familiemedlemmer ville hjelpe, men alle som hadde hatt nærkontakt med influensasyke Waqar ble sendt hjem fra sykehuset på grunn av smittefaren.

Den største gaven

Adams tante og Waqars lillesøster, Tehmina Dar (38), hadde ikke vært utsatt for smitte, og bestemte seg umiddelbart for å melde seg som donor.

– Prioriteringen vår var bare at Adam skulle våkne. Og nå som vi ikke hadde funnet noen barnedonor i tide, så var det bare noe som måtte gjøres. Jeg snakket ikke med noen, bare meldte meg frivillig. Waqar visste ikke engang at jeg holdt på å gjøre dette, fortelle Tehmina.

Det er veldig uvanlig at levende mennesker donerer bort en bit av leveren sin, og Tehmina er den fjerde i Norge til å gjøre det.

SØSKENKJÆRLIGHET: Waqar er evig takknemlig for lillesøsterens donasjon. Foto: Alta Dar

Et par dager etter sykehusinnleggelsen ble Adam og tanten lagt i narkose på hvert sitt operasjonsrom.

– 20 prosent av min lever ble tatt ut, og så fikk Adam den i sin kropp. Mens jeg ble sydd sammen igjen, hadde de begynt å åpne ham, forteller Tehmina.

Under den 16 timer lange operasjonen satt et bekymret foreldrepar og ventet på utsiden.

– For meg og mammaen hans føltes det som dager og uker. Vi satt bare og ventet. Det føltes som en evighet. Jeg hadde influensa og alt var så tåkete for meg. Ikke hadde jeg sovet de siste fem dagene, så jeg husker ikke mye av beskjedene jeg fikk der, sier Waqar.

Sengeliggende i flere måneder

Selv om operasjonen var vellykket for begge parter, tok det lang til før Tehmina kom seg til hektene igjen.

– Jeg var innlagt på sykehuset i tre uker, og da jeg kom hjem kunne jeg verken stå eller sitte mer enn fem til ti minutter. Jeg var veldig sengeliggende i mange måneder, forteller hun.

Tehmina kunne ikke løfte, trene eller jobbe på lang tid.

– Det tok cirka to år før jeg følte at jeg kunne trene opp kroppen igjen. Etter det tredje året føler jeg at jeg er nesten som før. Jeg føler meg veldig frisk og fresh.

For et par uker siden deltok den spreke 38-åringen til og med i Oslo maraton.

– Da løp jeg tre kilometer, og jeg løp for Adam. Det var for å spre informasjon om organdonasjon-dagene.

TILBAKE I FORM: For et par uker siden løp Tehmina tre kilometer under Oslo maraton. Foto: Privat

Sterke bånd

Uten Tehminas donasjon hadde ikke Adam levd i dag, og Waqar kjenner på en enorm takknemlighet overfor lillesøsteren.

– Hvis du drar henne i håret, kan hun skrike. Hun er redd for fluer. Så det er veldig stort at hun har blitt skjært gjennom buken for å gi bort en del av organet. Jeg har ikke ord for hvor takknemlig jeg er, sier han med glimt i øyet.

Tehmina angrer ikke på valget og synes det har vært givende.

– Jeg er gudmoren til Adam, så jeg føler et veldig nært bånd overfor ham. Det gjorde jeg allerede før operasjonen, men jeg ser at vi har kommet hverandre litt nærmere.

Bevissthet i minoritetsmiljøer

Nå ønsker Tehmina og Waqar å spre informasjon om organdonasjon, spesielt i minoritetsmiljøer som det norsk-pakistanske.

– Vi som en norsk-pakistansk familie hadde aldri hørt om organdonasjon. Ikke før det berørte oss personlig og direkte, sier Tehmina og fortsetter:

– I det landet våre foreldre kommer fra, så er slike operasjoner knyttet til litt negative assosiasjoner. Det er ting som ikke blir snakket høyt om. Man vil ikke dele intime sykdommer om barn eller voksne. Så det er veldig viktig for oss å bidra med å dele informasjon nå til folk med samme type bakgrunn som oss.

Familien Dar har foreløpig bare fått positiv respons i forbindelse med sin historie.

– Vi må bli flinkere til å snakke om det, for det er den eneste måten å lære på, sier Waqar.