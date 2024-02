En halv million nordmenn kan rammes de neste årene

Norske kommuner er ikke rustet for demensbølgen som kommer, sier Mina Gerhardsen.

Berit Feiring (73) vet hvor krevende det er å ta seg av en ektefelle med demens. Hun levde sammen med Arve Bekkevold som fikk diagnosen i 2015. Bekkevold døde med Alzheimers sykdom i 2022.

– Jeg tror ikke man kan vite hva dette er uten å leve med det hele tiden. Man kan våkne om natten av at noe skjer. For eksempel kan han ha gått seg bort. Og det er ikke et spørsmål om det vil skje, men når det skjer, forteller Berit Feiring.



Tallet på eldre med demens vil kunne doble seg de neste årene.



Dobles

MÅTTE PASSE PÅ: Berit Feiring kunne ikke la sin demente ektemann være ute av syne. Foto: Privat

– Vi har ventet på denne økningen, og nå ser vi at den veksten har begynt. Det gjør at det kommer nærmere på flere, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse, Mina Gerhardsen.



Hun peker på det faktum at vi lever lenger, og at andelen eldre kommer til å bli betydelig større i løpet av de neste årene. I dag er det om lag 100.000 nordmenn som lever med demens, i hovedsak Alzheimers sykdom.

– Dette tallet vil dobles i løpet av et tiår eller to. Det blir stadig flere som berøres som pasient eller pårørende. Vi snakker om at en halv million nordmenn vil rammes på ulikt vis, sier Gerhardsen.

IKKE BERDET FOR BØLGEN: Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen Foto: Gorm Røseth / TV 2

Pasienter med slik sykdom kan være svært pleietrengende, enten om de bor på sykehjem eller hjemme.

Økningen i tallet på demente vil kreve mye av det offentlige, som fra før har press på helsetilbudet.



– Det handler om aktivitetstilbud, hjelp i hjemmet, sykehjemsplasser. Det er mye som skal på plass, sier Mina Gerhardsen.

Annenhver kommune ikke klare

Norske kommuners organisasjon, KS, sier de er svært opptatt av problemstillingen, og sier at det gjøres planleggingsarbeid for å komme bølgen av demenspasienter i møte.



– Det er viktig å peke på at vi må løse dette som den samfunnsutfordringen det er, og vi trenger både frivillige organisasjoner, pårørende og nasjonale myndigheter for å bidra med støtte og tiltak for at kommunene skal kunne gjøre sin del av jobben, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

STOR UTFORDRING: Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, er opptatt av problemstillingen. Foto: KS

Nasjonalforeningen for folkehelsen har gjort en undersøkelse blant norske kommuner, og resultatet er ikke oppløftende.

– Vi har spurt kommunene om de er klare for veksten i tallet på de som får demens og da svarer halvparten nei, sier generalsekretær i organisasjonen, Mina Gerhardsen.

Mangler mennesker

KS vedgår at dette er en stor utfordring, og at dette i stor grad handler om antall hender i helsesektoren.

– Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer med å skaffe tilstrekkelig med helsepersonell og at situasjonen fremover er alvorlig, sier Gunn Marit Helgesen i KS.

Hun sier det samtidig at det legges vekt på å utvikle sosiale møteplasser for hjemmeboende pasienter med demens, og at det på det området kan gjøres enda mer i samarbeid med frivilligheten.