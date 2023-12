– Én gruppe som utpeker seg

Desember er en travel måned for brannvesenet.

– Det er den måneden i året hvor vi ser at brannstatistikken skyter litt i været, og vi får mange oppdrag som inkluderer alvorlige branner, sier kommunikasjonssjef i brannvesenet i Oslo, Sigurd Folgerø Dalen.



AVHENGIG: Sigurd Folgerø Dalen sier brannvesenet er avhengig av at man følger med på rundt seg. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Så langt i desember har det vært sju dødsfall knyttet til boligbrann. Tirsdag døde to personer i boligbranner i Oppdal og Aure.

To dager senere ble en kvinne i 80-årene bekreftet omkommet etter boligbrann i Mosvik.

Advarer mot kongler og mose

Dalen mener vi må passe ekstra på nå i julemåneden.



– Brannene ligger og lusker i enhver krik og krok, og det må vi prøve å forhindre, rett og slett, sier han.

– Vi fyrer mer, vi bruker mer levende lys, lager mer mat og drikker mer alkohol. Summen av dette gjør at vi dessverre får langt flere branner enn normalt, fortsetter han.

BRANNFARE: Det kan se pent ut, men hjemmelagde adventsstaker kan også ta fyr raskt. Foto: Heiko Junge / NTB

Dalen får støtte fra Rolf Søtorp, administrerende direktør i Brannvernforeningen.

Han advarer særlig mot adventsstaker laget med materialer fra naturen.

– Gress, kongler, og annen tørket natur skal være kun til pynt, og ikke brukes sammen med lysestaker, advarer han.

Søtorp oppfordrer til varsomhet ved bruk av alt levende lys.

DIREKTØR: Rolf Søtorp, administrerende direktør Brannvernforeningen. Foto: StudioF2 / Ingar Næss

– Og det er veldig viktig ikke å gå fra levende lys, sier han.

– Tragiske tall

Så langt i år har 31 personer omkommet i brann. I hele 2022 var det 41 personer som omkom i brann, ifølge DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

– Det er tragiske tall. Én gruppe utpeker seg. Det er pleietrengende og eldre, og personer som sliter med psykiatri og rusproblemer. Vi vet at alle over 70 år har fire til fem ganger så stor fare for å omkomme i brann, sier Dalen i brannvesenet.

– Gruppen med eldre og pleietrengende er økende, som åpenbart betyr at antall tilfeller med brann dessverre også vil øke i fremtiden, legger han til.

– Vær en god nabo

Søtorp forklarer en stadig eldre befolkning også fører til mer risiko for branner med døden til følge.

– Vi blir alle mer surrete med årene, og får nedsatt førlighet, sier han.

Både Dalen og Søtorp mener det er veldig viktig å ta vare på hverandre, og spesielt de mest utsatte gruppene.

Hvis man er nabo, eller har familie eller venner som er risikogruppen, oppfordrer de til å være ekstra oppmerksom.

– Vi er avhengig av at personer rundt sørger for at alle har godt med fungerende røykvarsling hjemme, for å varsle ikke bare seg selv, men også naboene, sier Dalen.

Hvis du bor i borettslag, bør du ta en tur innom andre i blokken, oppfordrer Søtorp.

– Vær den gode naboen og spør hvordan det går. Hvis du kjenner en med nedsatt førlighet, kan styret sjekke at alt hjemme fungere som det skal.

– Ikke vær hobbyelektriker

Mange pynter til jul, noe som ofte innebær elektronikk.

– Trenger man å ta ut julestjerna om natta?

– Nei, det trenger du egentlig ikke gjøre, hvis utstyret ikke er ødelagt. Nå har det kommet mye LED-lys som ikke blir like varme som halogenpærene, men samtidig er det elektrisitet, som kommer med en brannrisiko hvis det er slitt eller ødelagt, sier Dalen.

Hvis man har gamle lyslenker, oppfordrer han derfor til å sjekke disse.

– Det viktigste er å sjekke om utstyret bærer preg av slitasje, med kutt og merker. Hvis det er tilfellet bør det byttes ut. Ikke vær hobbyelektriker, sier Dalen.

Samtidig brukes det mye levende lys, og det pyntes med materiale som er brennbart.



– Hold avstand til det levende lyset, som i seg selv er en kontrollert brann, og vær oppmerksom på at det kan antenne nabomateriell. Vi vet at det kommer til å skape branner fremover, sier Dalen.

Når det kommer til julelys utendørs, har han ett tydelig råd.

– Ikke bruk produkter som er ment for å brukes innendørs. Følg bruksanvisningen. Og igjen påse å ikke bruke produkter som er skadet, sier Dalen.

– Kjøp heller en kebab

Søtorp oppfordrer også til å følge med på ovnene hjemme.

– Varmeovner og vifteovner må ha god avstand til gardiner og andre brennbare artikler, sier han.

Det samme gjelder stekeovnen.

– Du bør ha en komfyrvakt, og ikke gå fra når du lager mat, sier Søtorp.

Han forteller at mange av utrykningene til brannvesenet skyldes påskrudde komfyrer som er glemt bort.

– Det fører til mange unødvendige utrykninger. Brannvesenet har nok å gjøre for tiden fra før, sier han.

Frossenpizza er dermed ikke det du skal spise etter årets julefest, mener Søtorp.

– Kjøp deg heller en burger eller kebab.