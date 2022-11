En gruppe har betydelig økning i antall inkassosaker: – Et faresignal

Det blir sendt ut færre inkassosaker, men en gruppe får betydelig flere inkassoer i år enn i fjor, ifølge Kredinor. Økonom kaller utviklingen for dramatisk.

BEKYMRET: For aldersgruppen 18 til 25 år har antallet inkassosaker økt kraftig sammenlignet med i fjor, ifølge Kredinor. Foto: Solum, Stian Lysberg

Til tross for pris- og renteøkninger, er det 15 prosent færre inkassosaker i år sammenlignet med 2021, viser ferske tall fra inkassoselskapet Kredinor.

I aldersgruppen 18 til 25 år har derimot antallet inkassosaker økt i år sammenlignet med fjoråret, ifølge Kredinor.

– Totalt sett så har beløpene økt med nesten 50 prosent sammenlignet med i fjor. Denne gruppen er sårbar med at de ikke har etablert høy inntekt, og er i ferd med å få seg jobber, sier Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor.

Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor, sier det kan være spesielt krevende for unge under 25 år å komme i en inkassosituasjon. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Solstad sier at mange i denne gruppen er studenter, som treffes hardt av økte hverdagslige kostnader.

– Matvarer, og ikke minst strømpriser som er kostnader man ikke kan komme unna – begge deler er drivere som gjør at unge møter en tøffere hverdag, sier han.

Han sier at det kan være spesielt krevende å komme seg ut av en inkassosituasjon for de under 25 år.

– De fleste trenger tid for å komme ovenpå igjen, der man har stabil inntekt for å nedbetale gjelden. Det er nødvendigvis ikke gjort på veldig kort tid, sier Solstad.

Trang studentøkonomi

Studenter som TV 2 møter på OsloMet er klare på at det er utfordrende å få endene til å møtes når levekostnadene øker.

Lærerstudent Tuva Bakke Tretthaug har ofte måttet låne penger fra foreldrene sine for å få endene til å møtes.

– Budsjettet er ganske trangt, så det blir mye billig mat. Jeg prøver å unngå å låne penger så lenge som mulig, men til slutt så kommer det til et punkt der jeg må, sier hun.

Tuva Bakke Tretthaug (til høyre) sier hun ofte trenger hjelp av foreldrene for å klare seg som student. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Morten Olsen, som også er lærerstudent, er bekymret for hvor høye strømkostnadene blir utover vinteren. For å klare seg som student har han derfor blitt mer forsiktig med pengene.

– Jeg innbiller meg at jeg er flink med pengene, men man må jo stramme inn en del. Man kan ikke unne seg så mange øl som man ønsker for eksempel, sier han.

Lærerstudent Morten Olsen (til høyre) forsøker å jobbe så mye som mulig ved siden av studiene for å få endene til å møtes. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ziako Ali Hawraz deler i likhet med Olsen bekymringen for strømkostnadene den kommende vinteren. Han forteller at det blir mye jobbing ved siden av lærerstudiene for å få økonomien til å gå rundt.

– Frem til for en måneds tid siden måtte jeg jobbe i fast stilling for å komme meg opp på et stabilt nivå, sier han.

Han sier at han også har blitt mye mer bevisst rundt generelle kostnader og eget forbruk.

Ziako Ali Hawraz (til høyre) er avhengig av å jobbe mye ved siden av studiene for å få endene til å møtes. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Et faresignal

Lene Drange, økonom og administrerende direktør i Inkassoregisteret, kaller økningen i antallet inkassosaker blant de unge for dramatisk.

– Det er veldig dramatisk at de unge kommer skjevt ut så tidlig, siden det fort kan balle på seg og man faller utenfor. Det kan fort få dramatiske konsekvenser for inngangen på voksenlivet, sier hun.

Lene Drange, økonom og administrerende direktør i Inkassoregisteret, kaller økningen i antallet inkassosaker blant de unge dramatisk. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Drange peker på flere grunner til at det er hos de unge det er størst økning i antallet inkassosaker.

– Tilgangen til kreditt er stor, og det er mange unge som ønsker å bruke penger samtidig som ting blir dyrere. De unge fikk heller ikke et like godt lønnsoppgjør som mange andre fikk, sier hun.

Drange forteller at de viktigste partene innen inkasso og gjeldsarbeid i Norge samles mandag for å diskutere hvordan de skal hjelpe privatpersoner som havner i økonomisk uføre.

Hallgeir Kvadsheim, økonom og styreleder i Inkassoregisteret, sier at de unge er en spesielt sårbar gruppe siden de ofte har lav inntekt i utgangspunktet.

– Det er et faresignal at de unge rammes av inkassoproblemer. Økonomiske problemer starter hos de unge fordi de har mindre å rutte med og minst slingringsrom, og det er en indikasjon på at det vil ramme flere etter hvert, sier han.

Økonom Hallgeir Kvadsheim sier at de unge er spesielt utsatt for de økte levekostnadene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kvadsheim tror man vil se at inkassoproblemer vil ramme bredere i befolkningen utover vinteren og våren.

– Renteøkningene har noe etterslep, så vi har ikke sett den fulle effekten der, samtidig som strømregningene blir dyrere og dyrere. Effekten av prisstigningen vil nok også dras med til våren, sier økonomen.

Forventer et oppsving

For den øvrige befolkningen har volumet av inkassosaker lavere sammenlignet med på samme tid i fjor.

Magnus Solstad i Kredinor sier dette er motsatt av det folk kanskje tror, etter bred prisstigning på flere området.

– Hoveddriveren bak dette er at mange bygde seg opp en kapitalbuffer under pandemien, som gjør at mange har råd til å bruke av oppsparte midler nå som det er trangere tider, sier han.

Solstad sier det er naturlig at man vil se et oppsving i antall inkassosaker neste år, selv om det er vanskelig å si helt sikkert når det vil skje.

– Vi tror man vil se en oppsving mot slutten av første kvartal og kanskje inn mot sommeren før vi ser et oppsving. Samtidig er dette noen man forventer, sier han.