Én gruppe bør vaksineres på nytt nå

VAKSINEHØST: Både korona- og influensavaksinen blir vesentlig for én gruppe i befolkningen denne høsten. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Høst- og vintersesongen er høytid for snufsing og sykdom. Nå bør én gruppe i befolkningen gjøre seg klar for vaksinering.

Det er muligens stille før stormen på vaksinesenteret i Nydalen.

I løpet av de neste ukene vil dette være det eneste stedet i hovedstaden hvor man kan få den nyeste oppfriskningsdosen.

– Vi regner med at det blir en del trykk, hvert fall i starten, sier kommuneoverlege Miert Lindboe til TV 2.

KLARE: Kommuneoverlege i Oslo, Miert Lindboe, sier de er klar til å koronavaksinere både eldre og personer i risikogrupper. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Disse bør ta vaksinen

Antall innleggelser med korona har økt de siste ukene, viser den siste ukesrapporten til Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er en av grunnene til at instituttet anbefaler alle over 65 år og personer i risikogrupper å ta en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Men hva bør du gjøre hvis du er under 65 år og er småsyk? Les svaret fra FHI lengre ned i saken.

Avdelingsdirektør i FHI, Are Berg, sier vaksineanbefalingen også gjelder for de over 65 år som tror de har hatt korona den siste tiden.

TOMT: Det er foreløpig nesten helt tomt i lokalene til Nydalen vaksinesenter. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Siden vi ikke tester oss lenger, så vet vi ikke sikkert når vi eventuelt kan ha gjennomgått sykdom. Generelt mener vi at man bør ta vaksinen hvis det er et tilbud om det i kommunen.

– Svært viktig

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener det er lite sannsynlig at friske personer under 65 år blir tilbudt koronavaksine neste år.

– Vaksinene vi har nå er veldig gode på å beskytte mot alvorlig sykdom, men de er ikke så gode på å beskytte mot mildere sykdom eller smitte.

OPPFORDRING: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener alle som får tilbud om en oppfriskingsdose bør ta den. Foto: Rune Blekken / TV 2

Hun understreker at det derfor er svært viktig for de eldre og de i risikogruppene å ta en oppfriskningsdose.

– Det man forsøker å oppnå med de vaksinene vi har nå, er økt beskyttelse mot alvorlig sykdom. Og det er du spesielt utsatt for hvis du er eldre, eller hvis du har alvorlig underliggende sykdom, så derfor er det svært viktig at de gruppene tar en oppdatert vaksine nå, sier hun.

– Bli hjemme

Og hvis man skulle bli syk, uavhengig om det er korona eller influensa, har FHI et klart budskap: Hold deg hjemme.

– Det er et veldig klart og tydelig råd. Når du er forkjølet, har luftveissymptomer eller føler deg syk, så skal du holde deg hjemme, sier Berg.

BLI HJEMME: Avdelingsdirektør i FHI, Are Berg, sier man bør holde seg hjemme om man føler seg syk. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han understreker at dette gjelder for tydelig sykdomsfølelse. Snufser du bare litt, kan du fortsette livet som normalt.

Men om man skal besøke noen i risikogruppene eller sin eldre bestemor, kan det være lurt å ta noen forholdsregler.

– Du er mest smittsom rundt sykdomsutbruddet, så derfor er det viktig å bli hjemme så fort du kjenner symptomer.

Kun ett vaksinesenter

Hver kommune lager egne planer for koronavaksineringen, og i Oslo blir Nydalen det eneste stedet man kan få tak i en oppfriskningsdose.

Årsaken er at vaksinen må fraktes frossen, noe som gjør transporten til alle fastlegene i kommunen for komplisert.

– Hvis du er i stand til å bevege deg, så må du komme opp hit. Bydelen du bor i kan stå for hjemmevaksinering både for influensa og korona om du er for dårlig til bens, sier Lindboe.

I august har det blitt vaksinert omtrent 500 Oslo-borgere, og de siste to ukene har tallet ligget på 300 i uken. Lindboe tror trykket vil øke utover høsten.