Etterlatte etter Otta-drapene:

VESTRE INNLANDET TINGRETT (TV 2): 46-åringen som er tiltalt for drapet på Herma (83) og Odd (88) erkjenner de faktiske forholdene. Barna til ekteparet er ikke nådig i sin kritikk av helsevesenet.

ÅSTEDET: Den tiltalte 46-åringen drepte et eldre ektepar i sitt eget nabolag på sensommeren i fjor. Foto: Lars Nyland / TV 2

Sønnen til ekteparet Herma og Odd, Robert Gjetsund, rettet flengende kritikk mot helsevesenet da han vitnet under rettssaken mot den psykisk syke mannen som er tiltalt for å ha tatt livet av foreldrene hans.

– Det vondeste, etter tapet av foreldrene, er å lese denne tilsynsrapporten, sier Gjetsund fra vitneboksen.

En tilsynsrapport fra Statsforvalteren i Innlandet som har gransket helsevesenets behandling av den drapstiltalte 46-åringen i forkant av drapet, har konkludert med at helseforetaket ga ham forsvarlig helsehjelp.



I RETTEN: Hovedforhandlingen på tinghuset i Lillehammer begynte torsdag. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

– Vondt å lese

– Jeg ble veldig sint over det som sto der, spesielt det at helsepersonellet ikke kunne forstått at tiltalte ville kunne gjøre dette, sier Gjetsund.

Han viser til at den tiltalte hadde bedt om å bli innlagt og han hadde fortalt at han ønsket å stikke kvinner i underlivet.

– For meg er dette veldig vondt å lese når vi ser hva som skjedde, sier han.

Også ekteparets datter vitnet i drapssaken.

– Det har vært fryktelig belastende. Det er selvfølgelig et stort sjokk når foreldrene dine dør, men når begge dør samtidig. Det har vært veldig belastende, sier hun fra vitneboksen.

Datteren sier videre at hun synes det er påfallende at 46-åringen utførte nærmest akkurat det han sa han hadde vonde tanker om.



Vil be om tvungen behandling

Påtalemyndigheten mener at tiltalte var utilregnelig på grunn av en sterkt avvikende sinnstilstand da han drepte det eldre ekteparet på Otta 1. august i fjor.

Torsdag begynte rettssaken mot 46-åringen, som erkjenner både drapene og mishandling av likene i etterkant.

– Han mangler skyldevne og kan derfor ikke straffes, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter i sitt innledningsforedrag.

AKTOR: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter fører saken i retten for påtalemyndigheten. Foto: Vidar Ruud / NTB

Måtte forlate rettssalen

Før lunsj torsdag ble det bestemt at den tiltalte 46-åringen skulle fraktes ut av rettssalen og tilbake til avdelingen der han bor, av hensyn til hans psykiske helse.

Partene er likevel enige om at hovedforhandlingen kan fortsette. 46-åringen er representert både med sin forsvarer og en oppnevnt verge i retten.

Det er ingen spørsmål om det faktiske hendelsesforløpet som partene er uenige om.



Under sitt innledningsforedrag brukte statsadvokat Thorbjørn Klundseter en del tid på å gjennomgå 46-åringens helsejournaler.

I mer enn 20 år har han hatt omfattende kontakt med helsevesenet knyttet til sin psykiske helse.

Journalene vitner også om at han i tiden før drapene hadde nokså god forståelse for egen sykdom.

ÅSTED: Drapene skjedde på en privat adresse i Otta. Foto: Lars Nyland / TV 2

Den 11. juli ble han innlagt på en psykiatrisk avdeling etter eget ønske.

Vurdert til å ha lav voldsrisiko

Av journalene kommer det også frem at 46-åringen ba om å få en høyere dose antipsykotika tidligere på sommeren i fjor.

Han hadde nylig trappet ned på dosene, men ønsket å gå opp igjen.

Overfor en psykiatrisk sykepleier beskrev tiltalte seg selv som grensepsykotisk og full av angst i ukene før drapene skjedde.

46-åringen har diagnosen paranoid schizofreni, men har i mange år vært vurdert til å ha lav voldsrisiko.

I journalen hans er det kun beskrevet en utagering i forbindelse med en tvangsinnleggelse i 2006. Også dette har 46-åringen vært åpen om at skjedde, fordi han var svært syk på tidspunktet.

RYSTET: Lokalsamfunnet i den lille byen Otta ble rystet i august i fjor. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Sommeren 2022 beskrev han både plagsomme og vonde tanker. Han skal blant annet ha uttalt at han stadig oftere hadde tanker om å gjøre noe vondt mot kvinner.

– Et rop om hjelp

– Jeg tok medisinene mine og så bestemte jeg meg for å gjøre det jeg gjorde, da.

I avhøret med politiet 3. august, forteller 46-åringen hvordan han prøvde å ringe på flere dører før han kom til døren der ekteparet bodde.

– Jeg prøvde en eller to dører først, hvor de ikke åpnet, sier han i politiavhøret som ble spilt av i retten.

– Det var et rop om hjelp også, egentlig. Jeg prøvde å bli lagt inn på Reinsvoll.

Til legen som tok ham i mot etter arrestasjonen fortalte han at han tenkte han ville oppleve den hellige ånd og støte djevelen fra seg hvis han tok livet av to personer.

Han anga at han fikk en følelse av lettelse etter drapene.

Han mente han var besatt av djevelen i forkant av dobbeltdrapet, men at han nå er fylt av den hellige ånd, står det i rapporten.