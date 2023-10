En epoke på Svalbard er over

HISTORIE: Kull har vært helt avgjørende for driften av Svalbard og er årsaken Longyearbyens plassering. Foto: Fredrik Slabinski/ TV 2

I dag var det slutt for kullkraftverket i Longyearbyen. Fra nå av er det diesel som skal varme innbyggerne.

– For min del var det en spesiell opplevelse. Det har vært fyrt med kull siden 1910, og nå er det slutt, sier Guttorm Nygård, daglig leder i Svalbard Energi.



For det er kull som har lyst opp og varmet innbyggerne på Svalbard, men så ble det besluttet av regjeringen at kullkraftverket skulle avvikles og erstattes med et dieselkraftverk.

I dag var dagen kommet.

I formiddag ble det trykket på knappen som markerte slutten på et historisk kapittel.

– Det var tre ansatte med over 35-års fartstid hver som fikk det historiske oppdraget med å stoppe den aller siste kullfyringen, sier Nygaard.

14 tusen kubikk

Fra i dag er det diesel fra fastlandet som blir energikilden.

Svalbard Energi regner med at det må fraktes rundt 14 tusen kubikk med diesel i året til Longyearbyen.

SISTE FYR: Morten Viking Sundby fikk æren av å tenne på kullkjelen for aller siste gang. Det skjedde søndag 08. oktober. Foto: Stephan Linden/ Svalbard Energi

Dette tilsvarer seks til sju båtlaster i året.

– Er dette miljøvennlig da?

– Det er faktisk mindre forurensende enn det som er i dag. Med kullfyring slipper man ut rundt 80 tonn med CO₂ årlig, med dieselfyring blir dette utslippet halvert, sier Nygård.

Kullet som er brukt fram til i dag kommer fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani (Store Norske). Dette er verdens nordligste gruveselskap med hovedkontor i Longyearbyen.

Selskapet ble stiftet i 1916 etter oppkjøpet av det amerikanske Arctic Coal Company.

Gruve sju, som ligger rundt 15 kilometer fra Longyearbyen, er den aller siste gjenværende kullgruva i Norge. Herfra er det levert kull til kraftverket på Svalbard.

SLUTT: Det var Hugo Olsen og Odd Jostein Sylte som fikk æren av å trykke inn knappen som markerte den historiske stengningen av kullkraftverket på Svalbard. Foto: Henriette Johansen/ Svalbard Energi

– Dette har vært planlagt lenge og har vært i trå med regjeringens beslutning. Det er to år siden Lokalstyret sa opp avtalen med oss, så vi var forberedt på at dagen ville komme, sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Store Norske.

Reddet av krigen

Egentlig skulle produksjonen i gruve sju ha vært avsluttet i september i år, men krigen i Ukraina har utsatt den.

– Vi får nå anledning til å produsere kull til industrielle formål fram til sommeren 2025. Det skjer etter at prisene på kull har steget kraftig. Vi har inngått avtaler som er lønnsomme i to år til, sier Midtgaard.

I 2025 er det definitivt slutt.

Svein Jonny Albrigtsen har jobbet i gruve sju i 38 år. Han er også leder i Longyearbyen Arbeiderparti.

– Det er ganske spesielt det som nå skjer. Nå kommer båter i skytteltrafikk hit med diesel fra fastlandet. Det miljøregnskapet kunne jeg tenkt meg å se, sier Albrigtsen. SS

– Hvordan reagerer innbyggerne på Svalbard?

– Folk er redde for at det skal bli dyrere å bo på Svalbard. Man ser jo hvor mye dieselprisene på fastlandet og i Europa har steget. Hvis dette skjer så må regjeringen inn med tilskudd, sier den erfarne gruvearbeideren.

RYDDET: Over denne isbreen gikk det en vei inn til gruven på Svea. Den ble fjernet og området tilbakeført til naturen. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

I generasjoner er det mange som har vært involvert i den historiske gruvedriften på Svalbard.

Nå begynner sporene å forsvinne.

Gruvene i Svea og i Lunckefjell på Svalbard ble nedlagt i 2017 på grunn av lave priser på kull.

Her er allerede alt av spor etter drift ryddet og fjernet. Mange driftsbygninger er jevnet med jorden. Veier er borte og alt av produksjonsutstyr er fraktet til fastlandet.

Hele området er tilbakeført til naturens opprinnelsen.

Nå skal det nye dieselkraftverket i Longyearbyen være første steg i omstillingen mot et energisystem med lavere utslipp på Svalbard.

Røyken blir borte

– Diesel blir nok alternativet i mange år fremover, men vi håper å kunne fase inn andre fornybare energikilder så raskt som mulig, sier Nygaard.

– Hva tenker du på da?

– Det er fortsatt en del utredning som må gjøres, men jeg tenker på vind, sol og varmegeometriske brønner (jordvarme). Import av grønne alternativer som hydrogen, ammoniakk eller biodrivstoff er også noe som vi vurderer, sier Nygaard.

BORTE: I løpet av kort tid vil den svarte røyken som var kommet fra kullkraftverket bli borte. Foto: Stephan Linden/ Svalbard Energi

Kull er grunnlaget for at Longyearbyen ligger der det ligger.

Når denne produksjonen nå tar slutt, vil det få konsekvenser for mange ansatte.

– Vi trenger færre ansatte og har drevet en nedbemanningsprosess den siste tiden. Rundt 13 ansatte mister jobben ved Svalbard Energi, sier Nygaard.

Også hos Store Norske blir det omstilling.

– Vi forbereder oss på avvikling av kulldrift i 2025, men vi er fortsatt store på eiendom og logistikk. Samtidig skal vi satse stort på fornybar energi i Arktis, sier Midtgaard.

DET VAR EN GANG: I 2018 startet man arbeidet med å fjerne alle spor av gruvedrift i Svea og Lunckefjell. I dag er alt dette borte og området er tilbakeført til naturen. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

I kveld får lokalbefolkningen på Svalbard en aller siste mulighet til å få et eksklusivt innblikk i kullkraftverket sitt indre liv. Da åpnes dørene for åpent hus, før de igjen stenges for godt.

– Det blir nok vemodig for mange. Kullkraftverket vil kun bli en nødløsning eller en «back up» fram til sommeren om noe skulle gå galt, sier Nygaard.