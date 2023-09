Én dramatisk nyhet om kreft – og tre lyspunkter

KREFT: Flere får under 50 år får kreft på verdensbasis. Men økningen i Norge er ikke like stor, ifølge Kreftregisteret. Mikroskopisk bilde fra en kreftcelle. Foto: AP / NTB

Flere under 50 år får kreft, ifølge en ny studie. Det finnes imidlertid flere grep du kan ta for å redusere risikoen.

Nesten 80 prosent flere under 50 år får kreft i dag sammenlignet med i 1990.

Det kommer fram i en ny studie fra forskere fra universitet i Edinburgh i Skottland og Zhejiang-universitetet i Kina.

Studien viser også at andelen personer under 50 år som dør av kreft har økt med nesten 27,7 prosent.

Ekspertene TV 2 har snakket med ser med bekymring på studien.

– På verdensbasis er dette en alvorlig utvikling. Dessverre er den heller ikke spesielt overraskende, sier kommunikasjonsleder Elisabeth Jakobsen i Kreftregisteret.

Samtidig understreker hun at det også er noen lyspunkter.

Økning, men …

Studien fra Kina og Skottland tar for seg økning i antall krefttilfeller på verdensbasis.

Selv om vi ser den samme tendensen i Norge, er ikke økningen like dramatisk, ifølge tall fra Kreftregisteret.

I dag får rundt 30 prosent flere nordmenn kreft sammenlignet med i 1990. Økningen har vært noe større for kvinner enn for menn.

– Vi ser med uro på økningen, og skulle selvfølgelig ønske at vi var foruten, men det er også viktig å si at kreft fortsatt i størst grad rammer eldre. Blant yngre er kreft fortsatt en sjelden sykdom, tross alt, sier Jakobsen.

Selv om økningen av krefttilfeller blant unge er mer beskjeden, ligger Norge fortsatt på verdenstoppen på kreftstatistikken.

Dette skyldes i hovedsak at landene som har hatt en stor velstandsutvikling, også får mer livsstilsrelatert kreft.

– Fordi vi har befolkning som lever lenger, er det flere som rekker å få kreft. Høy forventet levealder og den vestlige livsstilen gjør at vi og andre vestlige land ligger høyt på kreftstatistikken, sier Jakobsen.

Lavere dødelighet

Selv om flere under 50 år får kreft i Norge i dag, dør færre av sykdommen enn tidligere, forteller Jakobsen.

– Dødeligheten blant unge har gått veldig markant ned. Den er omtrent halvert sammenlignet med starten av 90-tallet, og det er svært positivt, sier hun.

Jakobsen peker på at følgende årsaker har bidratt til lavere dødelighet:



Det er en høyere bevissthet i samfunnet knyttet til hvordan man skal forebygge kreft.

Det er bedre metoder for og økt bevissthet om hvordan man oppdage kreft på et tidligere stadium.

Det har også skjedd en stor utvikling på behandlingsfronten.

Vi kan redusere risikoen

– Alle som får kreft har vært fryktelig uheldig, og mange tilfeller skyldes rett og slett uflaks. Samtidig kan vi gjøre langt mer for å forebygge enn det vi gjør i dag, sier Jakobsen.

Forskerne bak studien mener at den kraftige økningen av kreft blant unge trolig skyldes dårlig kosthold, fedme, alkoholkonsum, røyking og inaktivitet.

– Alkoholkonsumet har økt, vi spiser mer usunn mat og vi sitter mer stille, sier Jakobsen og fortsetter:

– Det som er bra, er at dette i stor grad er noe vi kan gjøre noe med selv. I tillegg bør samfunnet i mye større grad legge til rette for at vi tar gode valg, sier hun.

I et utopisk Norge hvor ingen røyker, alle trener, spiser sunt og er forsiktige med sollys, kan man unngå minst én av tre krefttilfeller. Det utgjør mer enn 13.000 tilfeller årlig, ifølge Kreftregisterets rapport fra tidligere i år, utarbeidet på oppdrag av Kreftforeningen.

– Selv om det er urealistisk å fjerne alle risikofaktorene, viser dette også et potensial i at mange krefttilfeller kunne vært unngått på befolkningsnivå, sier Jakobsen.

Dette kan du gjøre

Klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring, Tine Sundfør, sier man gjøre enkle tiltak for en selv som kan bidra til å minske sjansen for å få kreft.

– Folk må vri kostholdet i retning av mindre sukker og mindre mettet fett og heller spiser mer grønnsaker og fisk på bekostning av kjøtt, sier Sundfør.

Samtidig mener hun at samfunnet også kan gjøre en hel del mer for å legge til rette for at folk kan ta gode valg.

I dagens «dyrtid» mener hun det er ekstra viktig med modige politikere som fremmer tiltak som gjør det lettere for alle, også de som nå har det stramt økonomisk, å ta et godt valg.

Et tiltak er å sørge for at befolkningen er i mer aktivitet, sier Sundfør. Hun mener det naturlige er å starte med mer aktivitet i skolen for å bygge gode vaner.



Et annet tiltak kan for eksempel være å tilby gratis frukt og grønnsaker til alle skoleelever, fortsetter hun.

Det har lenge vært kjent at røyking innebærer høy risiko for kreft. Nylig viste også en rapport også en klar sammenheng mellom bruk av snus og flere former for dødelig kreft.

Sundfør mener dermed at tobakksforebyggende arbeid er et godt krefttiltak, samt sukkeravgift.



– Kun 15 prosent klarer å spise fem om dagen. Det er en av tingene som er viktig for å minske risikoen for kreft, sier hun.

Sundfør er en av ti personer som sitter i et utvalg oppnevnt av regjeringen som har i oppgave å lage en utredning med konkrete forslag til tiltak som vil bidra til et bedre kosthold og utjevne sosiale forskjeller i kostholdet i Norge.



Gruppen har frist til å levere utredningen mot slutten av året.