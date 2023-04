Én bekreftet død etter brann i Råde

Rundt klokken 11.30 mandag formiddag meldte politiet i Øst om brann i en enebolig i Råde. Det ble raskt tydelig for brannvesenet at det ikke var mulig å få kontroll på brannen før det var for sent.

– Det er totalt overtent. Det er ikke mulig å gå inn. Vi driver med utvendig slukking, sa vaktleder Arne Nurmi i 110 Øst litt før klokken 12.

Foto: Nyhetstips.no

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt opplyser til TV 2 noen minutter senere at det er to personer registrert på adressen, og at politiet ikke fikk kontakt med noen av dem.

Observasjoner fra naboer ga også politiet grunn til å tro at personene var i eneboligen da brannen startet.

Mens TV 2 er på tråden med Sveen, får operasjonslederen melding om at én person er bekreftet omkommet i brannen.

Pårørende er varslet, og blir ivaretatt av helse på stedet.

– Vi frykter at det er én til i huset, sier Sveen.

Rundt klokken 13 har brannvesenet av sikkerhetsårsaker fortsatt ikke gått inn i boligen.