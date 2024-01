– En av våre trofaste medarbeidere har blitt revet bort

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at det var Terje Åsmund Nordhei og kona Elin Nordhei Bordi som ble drept i den lille bygda Straumen i Sørfold kommune i Nordland natt til første januar.

I tillegg ble gjerningsmannen (19) som drepte sin mor og stefar med kniv, funnet død på stedet.

Avdøde Terje Nordhei var deltids brannkonstabel- og røykdykker i Sørfold. Han var også operatør ved 110-sentralen i Nordland som driftes av Salten Brann IKS.

Han har også jobbet flere år i Sørfold kommune.

De ansatte på 110-sentralen fikk nyheten om at det var en nær kollega som var drept allerede tidlig på morgenen den 01. januar.

– Som kollega får Terje de beste skussmål. Han har framstått som faglig sterk, stabil og trygg. Hans varme og lune væremåte har bidratt til å yte omsorg for mennesker i nød og for brannkonstabler under innsats. Terje var svært familiekjær og omsorgsfull for sine nærmeste, sier Per Gunnar Pedersen, daglig leder og Brann- og redningssjef ved Salten Brann i en pressemelding.

KOLLEGER: Kolleger av Terje Åsmund Nordhei beskriver tapet som en ufattelig tragedie og roser den avdøde 46-åringen. Foto: Salten Brann- og redning.

I Bodø er det samlokalisering av de ulike nødetatene.

Det betyr at både 110-sentralen, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) og politiets operasjonssentral (112), ligger vegg i vegg ved Bodø brannstasjon.

– Våre tanker går først og fremst til pårørende, øvrig familie, venner og nære arbeidskolleger. Terje vil bli dypt savnet av sine kolleger på SAMLOK i Bodø og ved brannstasjonen i Straumen, sier Pedersen i pressemeldingen.



TRAGISK: Politietterforskere jobbet i flere dager både inne og utenfor huset der tre personer ble knivdrept natt til første januar. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Ved store hendelser kan man åpne dørene og samle operatørene fra de ulike sentralene. Dette for å kunne ha en felles situasjons forståelse ved større hendelser.

Derfor kjenner man hverandre godt på tvers av de ulike etatene.

Trist syn

Det var til AMK-sentralen at den dramatiske nødmeldingen om at det var en pågående voldshendelse (PLIVO) i Sørfold kom natt til første nyttårsdag.

Det var kollegaer i nødetatene som da måtte rykket ut og som kom første frem til åstedet.

Der ble de møtt av et trist syn med tre døde mennesker.

Allerede på kvelden den første januar ble det holdt en samling for den avdøde kollegaen hos de ulike nødetatene.

2. januar ble det flagget på halvstang utenfor brannstasjonen i Bodø.

– Det er en ufattelig tragedie som har rammet hele Salten regionen. Det rammer en liten kommune hvor alle kjenner hverandre og det rammer nødetatene og medarbeidere i politi, helse og brann i indre Salten og ved SAMLOK på Albertmyra. Alle etater er sterkt preget da en av våre trofaste medarbeidere har blitt revet bort, sier Pedersen.

SORG: Hele Sørfold kommune vil i lang tid være preget av det tragiske hendelse ved inngangen til den nye året. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Arbeidskolleger i Sørfold og i Bodø arrangerte minnestund for Terje på Albertmyra i Bodø mandag 8. januar.



Også blant ansatte i Sørfold kommune, hvor Terje Nordhei tidligere jobbet, er det stor sorg.

19-åringen er siktet for å ha knivdrept både sin mor og stefar. Han er også siktet for drapsforsøk på sin 11 år gamle halvsøster før 19-åringen tok sitt eget liv.

Til tross for at gjerningsmannen er død, har han fått oppnevnt en forsvarer.

– Dette er en rettssikkerhetsgaranti. Selv om gjerningsmannen er død, har han krav på at hans rettslige interesser blir ivaretatt. Dette gjelder først og fremst at man følger med i politietterforskningen, og at man følger nøye med i dokumentene, sier Haug.

Rykteflom

– Siktede i saken har ikke mulighet til å legge frem sitt syn på hendelsen, og da er det forsvarerens rolle å ivareta siktedes interesser og ettermæle, sier Haug.

– Vet du noe om hva det er som er årsaken til at 19-åringen ble drapsmann?

– Nei. Politiet har tidligere uttalt at det ikke er funnet noen motiver og det er jeg enig i, sier Haug.

– Det går mye rykter i lokalsamfunnet nå. Hva tenker du om det?

– Det er et lite samfunn, og det går bestandig rykter i slike saker. Desto viktigere er det at siktede får ivaretatt sine interesser. Dette er først og fremst en tragisk sak som berører svært mange, sier Haug.

HALV STANG: andre januar var flagget på halv stang ved alle kommunale bygg i Straumen i Sørfold. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Sørfold kommune ber nå innbyggerne om å holde sammen i en vanskelig tid. Blant annet er kirkekontoret fortsatt åpent.

– Videre har vi forsterket innsatsen i barnehage og skole, for både barn, unge, foreldre og ansatte.

– Dette i form av ekstra helsepersonell som har vært, og fortsatt er, tilgjengelig. Vi vil fortsatt ha en økt oppmerksomhet mot ytterligere behov som kan oppstå som følge av den situasjonen kommunen står, sier Hjelvik.

Tirsdag i forrige uke prøvde kommunepsykolog Gunnar Jensen i Sørfold å setter ord på hvordan innbyggerne i Sørfold har det nå.

– Vi er jo et lite samfunn hvor mange kjenner hverandre og vi har blitt rammet av en dypt tragisk hendelse. Det er jo mange av oss som er berørte, og det er mange som er i sorg, sier Jensen.

Han understreker at de har full mobilisering gjennom kriseledelse, psykososialt kriseteam og Røde Kors.