Én av tre vil forby elsparkesykler

PLAGSOMT: Kommunikasjonssjef i If Sigmund Clementz tror mange plages av elsparkesykler i byrommet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Tyder på at nordmenn nærmest har et hatforhold til transportmiddelet.

Elsparkesyklene er både elsket og hatet.

Ifølge en ny undersøkelse foretatt av Yougov på vegne av forsikringsselskapet If er 29 prosent av Norges befolkning for et totalforbud, mens 49 prosent er imot og 22 prosent har svart at de er usikre.

– Resultatet i undersøkelsen tyder på at det er mange som har et hatforhold til elsparkesyklene, mener kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz.

– Er du enig i et totalforbud, er du enig i at disse skal bort fra gata og at de som eier en elsparkesykkel må levere den på gjenvinning.

Hatet til tross for nye reguleringer

Clementz mener dette er spesielt oppsiktsvekkende med tanke på at det i fjor ble innført strenge regler for å gjøre både utleie og privat bruk av fremkomstmiddelet tryggere i trafikken.

Dette innebærer blant annet innføring av promillegrense, påbud om hjelm for barn under 15 år og lovpålagt plikt om ansvarsforsikring av kjøretøyet.

– De nye tiltakene har nok vært velkomne hos mange, men vi hadde en anelse om at det fremdeles er et kontroversielt kjøretøy, sier han.

Undersøkelsen viser også at det norske folk er ganske samstemte i hva de føler om elsparkesyklene på tvers av alder, kjønn, bosted og utdanningsnivå.

Han tror at 22 prosent svarer at de er usikre på om de ønsker et totalforbud fordi de ikke vet hvilke bein de skal stå på.

– Flere elsker den nok når de bruker den selv, men hater den kanskje når de støter på andre som bruker den.

OVERRASKET: Kommunikasjonssjef i If Sigmund Clementz er overrasket over resultatet i undersøkelsen. Foto: KILIAN MUNCH

Kan være forklaringen

Clementz tror det er spesielt tre forhold som påvirker de negative holdningene til elsparkesykkelbruk.

Andre trafikanter synes elsparkesyklistene har en uklar rolle i trafikken: – I et øyeblikk er elsparkesykkelen midt i gata, i det neste i sykkelfeltet – og plutselig brukes fortauet!

Elsparkesykler gir ikke lyd fra seg, og kan dukke uventet opp bak deg som syklist eller fotgjenger. Dette overraskelsesmomentet er det nok mange som setter liten pris på.



Elsparkesykler for utleie blir i mange byer og tettsteder satt fra seg «her og der». Slike tilfeldig hensatte sykler er ikke bare et problem for blinde og svaksynte, men hindrer fremkommeligheten til alle. Noen mener nok også at «villparkeringer» av elsparkesykler forsøpler byrommet også, tror Clementz.



SYND: Daglig leder i Ryde, Tobias Balchen, synes det er synd at så mange ønsker et totalforbud. Foto: Henrik Holt

Misvisende

Daglig leder i Ryde, Tobias Balchen, mener spørsmålet «bør elsparkesykler bli totalforbudt i Norge?» i undersøkelsen er et ledende spørsmål som i seg selv fremprovoserer et slikt svar.

– Jeg synes det er synd, fordi sparkesykler bidrar til å fjerne mye biltrafikk, er en grønnere transportform, og gjør det lettere å komme seg rundt.

Han mener tilbudet oppfyller et behov og blir derfor brukt av mange på daglig basis.

– Mange utfordringer med elsparkesyklene har ikke blitt løst, men det har blitt mye bedre de siste årene, mener Balchen.

Han understreker også at det er forskjell på kommersielle utleiesykler og private, da private elsparkesykler er vanskeligere å regulere.

POSITIV: Øystein Sundelin synes ikke dette er negative tall, om man sammenligner med Paris. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Voi er positive

Kommunikasjonsansvarlig i Voi, Øystein Sundelin, mener dette er positive tall fordi det fremdeles er et flertall for å beholde elsparkesyklene.

I Paris hadde de tidligere i år en folkeavstemning hvor hele 90 prosent stemte for et forbud.

– Den enorme forskjellen mellom oss og Paris viser hvor langt vi har kommet i Norge i forhold, mener Sundelin,

Samtidig er han enig i at tjenesten ikke er perfekt.

– Vi har opplagt en jobb å gjøre, og vi jobber for å gjøre produktet bedre. Vi opplever også at brukerne blir flinkere og flinkere gjennom erfaring.

Til Clementz kommentar på at støyløsheten kan være et problem svarer Sundelin at alternativet er verre.

– At sparkesyklene er støyfrie tror jeg alle er enige i er det beste, og vi har ringeklokke om det er behov for å varsle, sier han.

På Voi sin app må man også ta et parkeringsfoto når man har parkert, slik at om man parkerer dårlig, kan man risikere å få boten selv.

– Vi har et prikksystem som gjør at de som over tid parkerer dårlig kan risikere å bli kastet ut av systemet vårt, forteller Sundelin.