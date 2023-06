Én av tre kan være utsatt: – Som kniver som skar og stakk

I 2018 levde Kari Belgum i et åtte måneder langt smertemareritt.

– Det var som kniver som skar og stakk i huden.

En kveld begynte hun plutselig å føle seg nedstemt uten å skjønne hvorfor. Morgenen etterpå var den ene armen full av røde blemmer.

Var for sent

– Det var som en spiss gjenstand som hakket på underarmen hvert tiende minutt, forteller Belgum.

Da hun et døgn senere kom seg til fastlegen, var det for sent å starte på medikamenter.

BLEMMER: Slik så underarmen til Kari Belgum ut. Foto: Privat

– Jeg måtte bare la det gå sin gang. Jeg tok paralgin forte og satt oppe halve natten.

79-åringen fra Oslo ser tilbake på perioden som et stort svart hull i livet.

– Det var et mareritt og så vondt at jeg ikke klarte annet enn å eksistere. Jeg var stort sett kun innendørs, forteller hun.

Disse er utsatt

Fastlegen kunne fortelle at Belgum var rammet av helevetsild.

En smertefull virusinfeksjon som rammer tusenvis av eldre.

MARERITT: Selv om Kari Belgum er frisk og kan smile i dag, ser hun tilbake på smertemånedene med skrekk og gru. Foto: Privat

Ifølge de offisielle tallene får én av fire nordmenn helvetesild i løpet av livet, i større eller mindre grad. Sannsynligvis blir det flere i tiden fremover.

Helevetsild består nemlig av det samme viruset som forårsaker vannkopper. Et virus kroppen ikke blir kvitt.

UTBREDT: Svært mange kan være utsatt på grunn av en tidligere barnesykdom. Foto: Illustrasjon/Unsplash

Når sykdom eller alder svekker immunforsvaret, kan viruset bryte ut i form av svært smertefulle blemmer.



– Risikoen for å få helvetesild (herpes zoster) er økt ved alder 50-60 år og ved immunsvikttilstander. Med et økende antall eldre vil det sannsynligvis bli flere som får det, uten at vi kan anslå noe antall for det, sier lege ved FHI, Silje Lae Solberg, til TV 2.

Viruset er ikke meldepliktig til det nasjonale overvåkningssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), og derfor er forekomsten usikker.

Tid er avgjørende

Belgum ble rammet etter en utmattende periode i livet med lungebetennelse, noe som hun tror kan ha utløst viruset.

– Legene sjekket hele meg for om det var noe annet underliggende, men ingen har funnet ut av det enda, sier hun.

Gunnar Hasle er spesialist i infeksjonssykdommer og overlege ved Reiseklinikken i Oslo.

Han forteller at akuttfasen består av svært sterke smerter.

BEHANDLER: På Reiseklinikken i Oslo er det mange som ønsker seg en helvetesildvaksine. Foto: Aage Aune / TV 2

– På en skala fra 0-10 snakker vi om smerter på 7, 8 eller 9, forklarer Hasle.

Selvhjelp mot helvetesild Disse tiltaken kan virke symptomlindrene: Hold utslettet rent og tørt

Beskytt utslettet med en løs, ikke-klebrig bandasje

Bruk luftig, løstsittende klær

Avkjøl utslettet med en ispose eller et kaldt bad

Ta reseptfrie smertestillende tabletter (paracetamol) etter anvisning Ved vedvarende smerter bør du ta kontakt med legen. Kilde: Helsenorge.no

Som regel varer det i en måned av gangen, men kan vare mye lenger. Det eneste som kan behandle sykdommen er antiviral medisin som må tas i tide.

– Det som starter som rødt utslett, vil etter cirka tre dager utvikle seg til blemmer. Hvis det er gått så langt, er det for sent og man må gå med smerter, forklarer Hasle.

Kan ramme enda flere

En ny rapport utarbeidet av Oslo Economics, på oppdrag fra GSK, konkluderer med at forekomsten trolig er undervurdert.

Ifølge tallene kan så mange som én av tre nordmenn ha livstidsrisiko for å få helvetesild.

GSK er et biofarmasøytisk selskap som produserer legemidler og vaksiner, blant annet en vaksine for helvetesild. De har ønsket å se på samfunnskostnadene forbundet med sykdommen.

I likhet med FHI, peker rapporten på at eldrebølgen vil øke forekomsten. Funnene tilsier at det vil føre med seg høye samfunnskostnader.

– De fleste pasientene behandles hos fastlege, og det anslås at 36.000 fastlegekonsultasjoner går med til helvetesild i 2023, heter det i rapporten.



Kan behandles

Kari Belgum ble nødt til å vente i smerter på at viruset skulle slippe taket. Nå krysser hun fingrene for at det ikke kommer tilbake.

Hun var ikke klar over at det finnes en vaksine som skal virke forebyggende.

KAN BEHANDLES: En vaksine godkjent av FHI skal motvirke helvetesild. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hasle på Reiseklinikken tilbyr vaksinen med en prislapp på cirka 4200 kroner.

– Det er en veldig dyr vaksine. Den koster 1921 kroner per dose, og 200 kroner å få satt den hos oss. Man må ha to doser, med to måneders mellomrom, så til sammen blir det over 4200 kroner. Til gjengjeld varer vaksinen i ti år.

FHI har godkjent vaksinen for de over 50 år og de med immunnedsettende sykdommer.