Én av ti finner kjærligheten her: – Utfordrende landskap

PÅ JOBB: Hver tiende nordmann har hatt et forhold til en kollega. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Parterapeuten mener jobben er et naturlig sted å møte en partner, men advarer mot flere typiske fallgruver.

Har du noen gang opplevd søt musikk på arbeidsplassen? Da er du i så fall ikke alene.

Én av ti norske arbeidstakere har innledet et forhold til en kollega, ifølge en ny undersøkelse gjort av Respons Analyse, på vegne av HR-selskapet SD Worx.

Nordmenn er imidlertid delte i hva de mener om kjærlighetsforhold på jobben, og hvordan man skal håndtere det.

– Utfordrende landskap

I undersøkelsen svarer en femdel at de mener én av partene bør bytte avdeling dersom to kollegaer innleder et forhold.

En tidel mener én av dem bør bytte jobb.

HR-manager Paul Robbins i SD Worx Norge mener det kan være vanskelig å forholde seg til forhold blant kollegaer.

– Kjærlighet på arbeidsplassen er et utfordrende landskap, og det finnes nok ingen endelig fasit for hvordan man skal håndtere det, sier Robbins.

Det finnes nemlig ingen lovverk for håndtering av dette, så hver enkelt arbeidsplass er ansvarlig for egne retningslinjer.

ØNSKER RETNINGSLINJER: Paul Robbins i SD Worx Norge oppfordrer alle arbeidsgivere til å ha tydelige retningslinjer for parforhold på arbeidsplassen. Foto: SD Worx

Gjenganger hos parterapeuten

Parterapeut Tone Haldorsen er ikke overrasket over at hver tiende arbeidstaker har hatt et forhold til en kollega.

– Det er veldig vanlig å danne par på arbeidsplassen, fordi mange har problemer med å treffe folk andre steder, sier Haldorsen til TV 2.

Hun sier hun har hatt mange klienter som har fått problemer i parforholdet fordi de jobber tett på hverandre.

ENTEN ELLER: Parterapeut Tone Haldorsen mener det å jobbe sammen enten kan svekke eller styrke et parforhold. Foto: Privat

Likevel mener hun også at det kan lykkes, og til og med styrke forholdet.

– Det kommer an på i hvilken grad man jobber sammen. Om man jobber sammen 8-16 og kommer hjem og skal ha familieliv etterpå, eller om man jobber mer fleksitid eller ulike skift, sier Haldorsen.

Hun mener det også avhenger av dynamikken i forholdet, og hvor gode man er til å samarbeide.

– Noen fungerer veldig godt i samarbeid, mens andre trenger virkelig den pausen fra hverandre i hverdagen.

– Merker spenningen

For å få et parforhold mellom kollegaer til å lykkes, har Haldorsen noen klare råd.

– Ha veldig klare grenser på hva som er jobb, og hva som er parforhold og privatliv, sier hun.

Det betyr ikke at man ikke kan snakke om jobb hjemme, men at man er bevisst på hvor mye man gjør det.

I tillegg mener hun man må sette av nok tid til parforholdet, og unngå å ta med seg jobbkonflikter hjem.

Hvis jobben påvirker forholdet på privaten, er det også stor sjanse for at forholdet påvirker arbeidsplassen.

Haldorsen forteller at hun har blitt hentet inn av arbeidsgivere, på steder hvor et forhold blant ansatte har svekket arbeidsmiljøet.

– Andre kollegaer sier de merker spenningen mellom dem, og at det er vanskelig å vite hvordan de skal forholde seg til det, sier hun.

– Også er det vanskelig å være like god venn med begge to, så det blir ofte litt ulike leirer på arbeidsplassen.

– Bør ikke skje

I undersøkelsen blir deltakerne også spurt om hva de mener bør gjøres om en sjef får et forhold til en ansatt.



Kun to prosent svarer at de selv har hatt et forhold til en leder.

Haldorsen understreker at dette er noe helt annet enn om to likestilte kollegaer har et forhold.

– Det bør ikke skje, rett og slett. En sjef skal ikke bli sammen med en ansatt. Og er man i et par der den ene får forfremmelse i selskapet, skal man også være veldig forsiktig, fordi det plutselig blir en maktubalanse.

Forskjell på by og bygd

Ifølge undersøkelsen er det flest eldre som har hatt romantiske forhold på arbeidsplassen.

I aldersgruppen 55 til 64 år svarer to av ti at de har hatt det. Altså hver femte person.

Det er også forskjell på arbeidstakere i byen og på bygda.

I storbyområder i Norge rapporterer nemlig 15 prosent at de har hatt romantisk forhold på arbeidsplassen, kontra sju prosent i bygdeområder.