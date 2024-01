Én av fire sier «nei»

SPRENGT KAPASITET: Mange kommuner merker økt press på bolig og kommunale tjenester, som her på Osterøy i Vestland. Foto: Elias Engevik / TV 2

Norske kommuner melder om sprengt kapasitet som følge av flyktningstrømmen fra Ukraina. Samtidig oppgir flere ukrainere at de ønsker å bli boende i Norge etter krigen. – En stor utfordring, sier forsker.

På oppdrag fra IMDI har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, levert en omfattende rapport om status for ukrainske flyktninger i Norge.



Den bekrefter og understreker mange av utfordringene som har preget debatten de siste månedene:

Det er sprengt kapasitet i kommunene. 1 av 4 kommuner sier at kapasiteten er nådd. Særlig boligmangel er en utfordring. Også Nav mangler ressurser.

For få lærer tilstrekkelig norsk. Dette er den største barrieren for å få flere ut i jobb.

Det er stor usikkerhet rundt ukrainernes framtid. 1 av 3 ukrainere oppgir at de ønsker å bli boende i Norge.

Norge har i lengre tid tatt imot langt flere ukrainere enn våre naboland. Undersøkelsen viser at ukrainerne er svært fornøyde med mottaket i Norge.

Et attraktivt land

At ukrainere er så fornøyd med mottaket i Norge, er blant det prosjektleder og seniorforsker ved NIBR, Vilde Hernes, synes er mest interessant og oppsiktsvekkende med rapporten.

Instituttet gjorde en tilsvarende undersøkelse blant ukrainere i 2022. Da var andelen som var fornøyd mye lavere. Det tyder på at systemene har blitt bedre, mener hun.

HAR LEDET ARBEIDET: Seniorforsker ved NIBR, Vilde Hernes. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Dette viser at Norge, og aktører på alle nivåer, har klart å ta imot sårbare mennesker som har fått sine liv snudd opp ned, på en god måte, sier Hernes.

Dette er undersøkt: Rapporten «Ukrainske flyktningers erfaringer med integrering og offentlige tjenester i Norge», er utført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Studien baserer seg på ulike undersøkelser, gjort mellom mai og november 2023. Dette er gjort: Intervjuer med 342 ukrainske flyktninger i Norge - både i grupper og individuelle samtaler.

En spørreundersøkelse blant voksne ukrainske flyktninger i Norge. Undersøkelsen er besvart av 1617 personer.

Fokusgruppeintervjuer med totalt 39 personer i førstelinjetjenestene, i frivilligheten og ansatte.

Spørreundersøkelse blant landets kommuner. Undersøkelsene er rettet til ansvarlig for flyktningtjenestene i kommunene. Dette er ulikt organisert fra kommune til kommune. 59 prosent av kommunene har svart på undersøkelsene.

Dokumentasjon av endringer i tiltak og politikk fra februar 2022 til oktober 2022.

Norge har blitt et attraktivt land for ukrainske flyktninger. Så attraktivt at kommunene sliter. Det viser denne undersøkelsen tydelig.

I en spørreundersøkelse til alle landets kommuner kommer det fram at:

1 av 4 kommuner svarer at de ikke kan bosette flere framover.

kommuner svarer at de ikke kan bosette flere framover. Rundt 3 av 4 sier at de kan bosette et begrenset antall.

sier at de kan bosette et begrenset antall. Bare tre prosent svarer at de kan bosette mange flere.

Undersøkelsen er rettet til ansvarlige for flyktningtjenesten i de ulike kommunene. 59 prosent av kommune har svart.



– Selv om kommunene har bosatt flyktninger som aldri før, begynner de nå virkelig å kjenne på kapasitetsutfordringene, fortsetter Hernes.

Likevel har IMDi anmodet landets kommuner om å bosette hele 37.000 nye ukrainere i løpet av 2024 – et rekordhøyt tall.

Ressursutfordringer hos Nav

Mangel på bolig trekkes fram som den viktigste årsakene til kapasitetsutfordringene. Samtidig rapporteres det om press på andre kommunale tjenester, som Nav og helse.

På spørsmål om hva politikerne bør merke seg fra rapporten, svarer seniorforskeren med å vise til to ting: Ressursproblemer for Nav og situasjonen for ukrainske barn.

– Det er en generell bekymring blant flere aktører, også Nav-ansatte selv, at Nav ikke har den kapasiteten som trengs for å ta imot det store antallet som trenger bistand til videre arbeidsmarkedstiltak og annen støtte etter introduksjonsprogrammet. Dette er noe som må følges opp, sier Hernes.

Barna lever «doble» liv

Samtidig etterlyser hun mer kjennskap til hvordan situasjonen er for ukrainske barn.

– Fokuset har i stor grad vært på de voksne ukrainerne, og spesielt deres integrasjon på arbeidsmarkedet. Dette er selvsagt veldig viktig, men en tredjedel av de som har kommet til Norge, er nettopp barn.

I spørreundersøkelsen svarer 40 prosent av de voksne med barn, at deres barn følger ukrainsk skole på nettet.

– Det er mye høyere enn vi først antok. Vi vet ikke hvor stor arbeidsmengde dette er, i tillegg til fulltids norsk skole og det lære seg et nytt språk.

– Det er generelt lite kunnskap om hvordan det går med de ukrainske barna i Norge – og hvordan usikkerheten ved midlertidig opphold og dette «doble» livet påvirker barna, når de både skal prøve å integrere seg i Norge, samtidig som de vet at de kanskje skal tilbake til Ukraina.

Én av tre vil bli

At ukrainere ønsker en mer forutsigbar framtid, kommer tydelig fram i rapporten. Hele én av tre oppgir at de ønsker å bli i Norge, selv etter krigens slutt. Dette er en høyere andel enn da samme spørsmål ble stilt i 2022-undersøkelsen.

– Usikkerheten rundt krigens varighet og midlertidigheten ved ukrainernes opphold er en stor utfordring på alle nivåer, sier Hernes.

Den midlertidige kollektive beskyttelsen er i sin natur midlertidig. Slik ordningen er nå, gis den for ett år om gangen, og kan fornyes i tre år.

Midlertidigheten og usikkerheten kan forlenges ytterligere. I desember foreslo Justis- og beredskapsdepartementet å øke perioden fra tre til fem år.

Hernes forteller at forskningsrapporten hennes viser at det er en «mismatch» mellom regjeringens mål, og forventningene på bakken.

– Den midlertidig og usikre statusen skaper stor usikkerhet og direkte frykt for mange ukrainere. Samtidig ser vi at flere har et langsiktig perspektiv på oppholdet i Norge, og tar valg deretter, som ikke alltid samsvarer med regjeringens mer kortsiktige fokus.

– Ingen tvil

At rapporten også avdekker store kapasitetsutfordringer i kommunene, var ikke overraskende for IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn . Direktoratet har altså anmodet kommunene om å bosette 37.000 nye i 2024.



– At det er kapasitetsutfordringer i kommunene, er vi fullstendig klar over. Det har vi allerede fått klare tilbakemeldinger på. Samtidig har kommunene vist en formidabel evne til å finne lokale løsninger, sier Rieber-Mohn til TV 2.

HAR BESTILT RAPPORTEN:, Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirekturatet (IMDI) Foto: Foto: Alf Simensen

Hun mener samtidig at det er for tidlig å si hvordan 2024 blir. Hvor mange kommunene velger å bosette, bestemmes av kommunestyrene. Her er svarfrist først 25. februar.

– Det er ingen tvil om at kommunene merker at de har fått mange nye innbyggere. Norske kommuner har bosatt nesten 70.000 personer. Aldri tidligere så mange blitt bosatt på så kort tid., sier Rieber-Mohn.

Språkutfordringer

Ukrainernes vurdering av egne språkferdigheter er lav. De fleste, selv de som har bodd i Norge lenge, vurderer sine egne norskkunnskaper som «dårlige» eller «ikke-eksisterende».

Språkbarrieren er også det største hinderet når det kommer til å få jobb, slår rapporten fast.



Blant de som kom allerede i 2022, er det bare 28 prosent som mener at ferdighetene er «grunnleggende». På grunn av dette oppgir flesteparten, hele 86 prosent, at de har hatt behov for tolketjenester i Norge.

– Man opplever ikke at norskkunnskapen er tilstrekkelig etter endt introduksjonsprogram. Det er en av årsakene til at vi nå, sammen med flere andre, utvikler et nytt digitalt lærerstyrt norskundervisningsprogram, sier IMDi-direktøren.

Det nye læringsmiddelet skal være ferdig i løpet av årets første kvartal, og vil gjøre undervisningen mer tilgjengelig.

– Rapporten sier også at en god del kommuner ikke har tilbud utover ordinær arbeidstid. Da er det krevende å skulle lære norsk, om man er i arbeid, og det ikke er tilbud om eller mulighet for språktrening i arbeidstiden.