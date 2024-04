Én av fire nordmenn har skjult tilstand

ADVARER: Mange nordmenn bør være obs på at de kan ha en potensiell leversykdom. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

De siste årene har man sett at stadig flere nordmenn rammes av en potensielt alvorlig levertilstand.

Det anslås at så mange som en av fire har leversteatose, ofte kalt fettlever.



Dette er en tilstand hvor det samler seg fett i levercellene.

– Det er svært vanlig, og befolkningsstudier viser at hele 20–30 prosent av befolkningen har dette, sier overlege ved Gastromedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Håvard Midgard til TV 2.

VIKTIG: Livsstilsendring er det mest avgjørende for å unngå fettlever, mener Mette Vesterhus. Foto: UiB

– Spark i baken

Men å vite at man har fettlever er ikke nødvendigvis så lett. Det er fordi det som oftest ikke er noen tydelige symptomer.

– Det oppdages hyppigst ved tilfeldig funn på billedundersøkelse som ultralyd eller CT-røntgen, eller under utredning av unormale blodprøvefunn, sier professor og overlege ved gastroseksjonen på Haraldsplass diakonale sykehus, Mette Vesterhus.

Vesterhus understreker at fettlever i seg selv ikke er en sykdom, men en tilstand som bør sees på som et viktig faresignal.

– Det viktigste med å påvise fettlever, er at det kan gi et spark i baken til å sette i gang livsstilsendringer. Vi ser regelmessig at det gir en vekker for folk å se fettet i leveren når vi gjør ultralyd, sier overlegen.

De fleste som har fettlever, lever med dette uten at det påvirker livet deres.

– Et mindretall har også risiko for å utvikle alvorlig leversykdom som kan lede til blant annet behov for levertransplantasjon eller leverkreft.

De siste 30 årene har antallet tilfeller av leverkreft doblet seg i Europa.

– Fettleversykdom er blitt viktigste årsak til levertransplantasjon i USA, sier Vesterhus.



– En milepæl

Fettlever er ikke en permanent tilstand, og kan reverseres. Men det finnes foreløpig ingen tilgjengelige medikamenter som direkte behandler fettleversykdom i Norge.

Det viktigste man kan gjøre for å bli kvitt fetlever er å gå ned i vekt. Men det er det ikke alle som får til, poengterer Midgard ved OUS.

I USA har de nylig godkjent den aller første medisinen som kan hjelpe mot fettlever. Medisinen heter Rezdiffra og er en pille man tar daglig.

JUBLER: Den nye medisinen får flere eksperter til å juble. Foto: Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

– Meget lovende

Midgard ved OUS sier han fulgte spent med da resultatene av medisinen ble lagt frem på de internasjonale leverkongressene i fjor.

– Det er et meget lovende medikament med effekt på både inflammasjon og fibrose, og har i tillegg lite bivirkninger, sier overlegen.

Ved å aktivere en reseptor i skjoldbruskkjertelen kan medisinen bidra til å redusere opphopingen av fett i leveren.



– Vi vet hvor vanskelig det kan være for enkelte pasienter å oppnå vektreduksjon og i mange tilfeller er det et klart behov for medikamentell behandling i tillegg.



For at medisinen skal tas i bruk i Norge må det europeiske legemiddelverket (EMA) godkjenne medisinen.

EMA sa forrige uke at de skal vurdere å godkjenne medisinen med visse forbehold slik at den raskere kan bli tilgjengelig for pasienter i Europa.

– «Game changer»

De kliniske studiene av medisinen viser lovende resultater. Over 25 prosent av de som tok pillen opplevde ingen forverring av fibrose i leveren. Av de som fikk placebo hadde over 90 prosent forverring.

I tillegg bidro medisinen til å senke nivåene av kolesterol og leverenzymer.

Flere amerikanske leger håper dette blir den første av mange effektive medisiner som kan redusere risikoen for alvorlige bivirkninger av fettlever.

– Dette er definitivt en «game changer», sier Pierre Gholam, hematolog og lege ved universitetssykehuset i Cleveland til CNN.



Han er glad for å endelig kunne tilby pasientene en medisin som fungerer, noe man har prøvd å få til i over 15 år.

– Så dette er stort, sier Gholam.