KNIVSTIKKINGENE PÅ FURUSET:

En av de siktede er tidligere dømt for grov vold med kniv

En av de siktede etter knivstikkingene på Furuset mandag har tidligere sonet en lengre fengselsstraff for grov vold med kniv. Om under en måned må han igjen møte i retten, tiltalt for vold med kokende vann og en vannkoker.