For knapt én uke siden gjorde Høyre et historisk godt lokalvalg, og ble Norges største parti for første gang på 99 år.



Bare noen dager senere fortalte en gråtkvalt Erna Solberg (H) at hun hadde brutt habilitetsreglene da hun satt som statsminister på grunn av ektemannen Sindre Finnes' omfattende aksjehandel.



– Hun har jo en veldig solid standing ute blant folk. Ikke minst etter åtte år i regjering, der hun kom styrket ut av pandemihåndteringen, sier Kristoffer Kolltveit, professor i statsvitenskap på UiO.

– At dette er en alvorlig ripe i lakken, det er det liten tvil om, legger han til.



– Fremsto sterkt berørt

Solbergs opptreden under pressekonferansen fredag skiller seg kraftig ut fra det vi er vant med fra partilederen, mener professoren.



– Hun er vanligvis utrolig solid og trygg. I tillegg er hun detaljorientert, og har kunnskap om saker til fingerspissene. Nå fremsto hun sterkt berørt. Det har nok vært en heftig runde, sier Kalltveit.



– Har vi sett Erna på denne måten før?

– Det har vi vel kanskje ikke. Dette er mye mer alvorlig enn Geilo. Det er i en helt annen liga.

Han mener likevel det er for tidlig å si noe om hvordan saken vil påvirke Solberg på lengre sikt:

– Det korte svaret er at vi ikke vet hvordan dette vil slå inn. Saken ligner ganske mye på Huitfeldt-saken, så det tyder på at her gjøres det feil over hele det politiske spekteret, sier Kolltveit.



– En slags offerrolle

I slutten av august erkjente utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) å ha brutt habilitetsreglene i forbindelse med ektemannen Ola Petter Flems aksjekjøp.

Bente Kalsnes, professor i politisk kommunikasjon på Høyskolen Kristiania, mener derimot at sakene skiller seg fra hverandre på flere måter – blant annet fordi Huitfeldt tok på seg ansvaret for å ikke ha informert ektemannen godt nok.

– Erna Solberg la derimot vekt på at Sindre Finnes ikke hadde vært oppriktig og holdt tilbake informasjon om sin svært omfattende aksjehandel, sier Kalsnes, og legger til:

– Dermed setter Solberg seg i en annen posisjon enn det Huitfeldt gjorde, en slags offerrolle for sin aksjehandlende ektemann.



STRATEGISK: Professor Bente Kalsnes mener det ville vært strategisk å holde tilbake informasjon om Finnes' aksjehandel til etter valget. Foto: Høyskolen Kristiania

Professoren understreker at saken også er spesiell på grunn av tidspunktet. Erna Solberg offentliggjorde aksjelisten til ektemannen først fire dager etter lokalvalget, og flere har reagert på timingen.

– Først og fremst så er dette en sak som kunne ha fått konsekvenser for lokalvalget 2023, men det kan fremdeles få konsekvenser for valget i 2025, sier Kalsnes.

– Hvordan tror du dette vil påvirke valget i 2025?

– Det spørs helt på hva som skjer videre, på hva slags opplysninger som blir lagt fram og om hvordan saken behandles av Økokrim, i Stortingets kontrollkomité og i Høyre, svarer professoren.

AKSJEHANDEL: Sindre Finnes aksjehandler har fått mye oppmerksomhet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Fikk liste uken før valget

Allerede 6. september publiserte E24 en liste med 22 aksjer som Finnes handlet de siste ukene av valgkampen i 2021. Solberg, som fikk listen noen dager i forveien, har sagt at opplysningene fra E24 ga henne «en dårlig følelse».

Sindre Finnes skal ha blitt bedt om å lage liste over aksjekjøpene fredag 8. september, helgen før valget. Denne ble først lagt fram én uke senere, 15. september.

– Flere eksperter har sagt at det tar kort tid å få ut disse listene. Det at listen kom ut såpass sent, og etter valget, er av stor betydning. Det ville altså vært strategisk for Høyre å holde det tilbake, sier Bente Kalsnes.



Skal publisere egen tidslinje

TV 2 har sendt sitatene fra professorene til Solbergs pressesjef, Cato Husabø Fossen, men har foreløpig ikke fått svar.

Henrik Asheim, 1. nestleder i Høyre, opplyser til NRK at partiet vil legge fram en tidslinje om Finnes-saken tirsdag, og at denne vil vise at det ikke var mulig å offentliggjøre hele aksjelisten før etter valget.

Han har tidligere avvist blankt at Høyre har holdt tilbake informasjon om saken.

– Dette er en sak som får mye oppmerksomhet, og det er helt forståelig. Det er mange spørsmål som skal besvares. Men Erna Solbergs tillit i Høyre er urokkelig, sa han til TV 2 tirsdag ettermiddag.



Samtlige av Høyres fylkesledere har fremdeles tillit til partilederen, selv om det fremdeles er usikkert hvordan saken vil påvirke stortingsvalget i 2025.

Stabil tillit blant folk

Både Solberg- og Huitfeldt-saken kommer i kjølvannet av en rekke politiske skandaler i sommer.

Borten Moe, som nå etterforskes av Økokrim på grunn av en annen aksjesak, måtte gå av som statsråd. Bjørnar Moxnes (R) gikk av som partileder etter et infamøst solbrilletyveri på Gardermoen.

– Bidrar saker som dette til mer politikerforakt?

– Det begynner å bli mange saker nå, men det gjenstår å se hvor mye betydning det faktisk får for folks forhold til Erna Solberg og politikere generelt, sier Kolltveit.

Han trekker fram at vi generelt har høy tillit til samfunnsinstitusjonene og mediene her til lands.

«Tillitsbarometeret» som ble lagt fram under Arendalsuka viste at 71 prosent av nordmenn har tillit til politikerne på Stortinget – selv om det er verdt å nevne at undersøkelsen ble gjort før sommeren.

– Tillitsnivåene er egentlig stabile selv om det skjer uheldige ting. Jeg tror alle disse sakene, enten det handler om aksjekjøp eller pendlerboliger, viser at politikere også gjør feil, sier Kolltveit.

– En sunn dose skepsis er bare sunt. Det er faktisk ganske viktig at vi ikke har blind tillit til politikerne våre, legger han til.