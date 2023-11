Emma og kjæresten pusset opp: – Får drapstrusler

Emma Ganzarain (26) opplever voldsomme reaksjoner etter hun la ut en TikTok-video.

Videoen har i skrivende stund 8,3 millioner visninger. Det har også blitt plukket opp av noen av de største mediehusene i verden.

I videoen viser hun før- og etter bilder av oppussingen i leiligheten til kjæresten sin. Ganzarain flyttet inn hos han for rundt ett år siden.



– Håper han slår opp med deg

De har byttet ut en rosa lampe, satt inn en hvit sofa, byttet gulv og oppgradert kjøkkenet.

Innlegget har 58.000 kommentarer, og mesteparten negative.

– Det var på tide å pusse opp. Folk er sinte for at jeg gjorde leiligheten hvit og beige, sier Ganzarain.



«Fjern alle spesifikasjoner av karakter og sjel fra boarealet ditt, gjør det ulevelig» skriver en. «Jeg håper han slår opp med deg etter dette» og «Er dette satire?» skriver andre.

FØR OG ETTER: Emma Ganzarain flyttet inn til kjæresten for ett år siden. De bestemte seg for å pusse opp. Foto: Emma Ganzarain

Hun skrev: «All men needs a woman in their life» under videoen.

– Med det mente jeg vel at mange gutter ikke er så interessert i interiør. Kjæresten min er ikke veldig interessert, og bryr seg ikke så mye om det. Han ble også overrasket over kommentarene, forteller hun.

Noen i kommentarfeltet er av den oppfatning at det ble gjort mot kjærestens vilje.

– Akkurat som at han ikke var med på det. Jeg synes det har vært overraskende at så mange engasjerer seg i vår leilighet. Jeg hadde ikke fikset på noe hvis ikke han var enig i det, sier Ganzarain.

Hun understreker at de er fornøyde med resultatet.

– Det er veldig forståelsesfullt at folk liker andre ting, men det viktigste for oss er at vi som skal bo der trives, sier hun.



Drap- og voldtektstrusler

Ganzarain har fått hundrevis av meldinger på appen, og måtte etter hvert lukke muligheten for å sende meldinger til seg på TikTok.

– Jeg har fått høre at jeg fortjener å bli voldtatt og drept. Det er veldig ekstremt. Jeg synes synd på de som skriver sånn, for jeg tror ikke en person som har det bra med seg selv skriver det til fremmede, sier hun.

NEGATIVITET: TV 2 har sett et fåtall av meldingene Emma Ganzarain har motatt. Private meldinger og offentlige kommentarer fra fremmede er stort sett negative. Foto: Privat

– Det blir så ekstremt over noe så uskyldig. Dessuten er det helt ut av kontekst. Det at man ikke liker det er helt greit, og det mest ekstreme børster man av seg, sier Ganzarain om responsen.

Hun er ikke den eneste som mottar meldinger. Både kjæresten og Emmas venner har også mottatt meldinger fra fremmede.

– Noen har blant annet utgitt seg for å være ekskjæresten hans, sier Ganzarain om kjæresten sin.

– Han får meldinger overalt om at vi bør slå opp. Det er også flere som skriver at de kan ta over tilværelsen som kjæresten hans, legger hun til.

KJØKKEN: Ganzarain delte disse før- og etterbildene av kjøkkenet. Foto: Emma Ganzarain

Internasjonal oppmerksomhet

Saken har blitt omtalt av blant annet The New York Times og Business Insider.

– Det har vært veldig stort i USA, sier hun.

KONTRAST: Emma Ganzarain hadde ikke forventet responsen TikTok-videoen skapte. Foto: Privat

Hun forteller at den største feilen hun gjorde var at de ikke var helt ferdig da hun la det ut.

– Personlig dekor var ikke tatt opp igjen, så det så veldig industri-aktig ut. Lys var ikke montert, og det manglet pynt og blomster.

Hun tror hvis ting hadde vært mer på plass da hun la det ut, hadde det ikke vært like stor kontrast.

Samtidig hadde hun ikke forventet responsen.

– Vanligvis pleier jeg å få et par tusen visninger, sier hun.

OPPUSSING: Emma Ganzarain og kjæresten pusset opp leiligheten i ny stil. Foto: Emma Ganzarain

Ganzarain synes det er gøy at så mange har engasjert seg, samtidig som hun synes det er skremmende å se hvordan TikTok kan være.

– Til syvende og sist må man bare le av det. I utgangspunktet tenkte jeg det var veldig uskyldig.