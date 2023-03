Emma Ellingsen er vitne i drapssak – møtte mann som var skutt

Tirsdag begynner rettssaken mot fire menn som står tiltalt for drapet på Bård Lanes på Kilen i Tønsberg 20. april 2021.

En av de som skal belyse hendelsesforløpet på drapsdagen, er Emma Ellingsen. som i fjor var programleder for TV 2-programmet «Annerledes».

Ifølge TV 2s opplysninger ble hun tilfeldig vitne til det som skjedde. I retten skal hun forklare seg om hva hun så på åstedet.

Lanes ringte selv til politiet og fortalte at han var skutt. Få timer senere døde han på sykehuset.

Får ikke føre bevis

Tre av de fire mennene som nå står tiltalt, ble pågrepet kort tid etter drapet. Den fjerde, en brasiliansk mann i 20-årene, ble først pågrepet i mars i fjor.

Det skjedde etter en svært spektakulær politioperasjon.

DREPT: Bård Lanes (t.v.) ble skutt på Kilen i Tønsberg 20. april i 2021. Her avbildet sammen med broren, som også skal vitne i retten. Foto: Privat

TV 2 har tidligere fortalt hvordan politiet fløy inn portugisisktalende undercover-agenter som fikk i oppgave å infiltrere livet til brasilianeren under dekke av selv å være kriminelle.

Fredag kunne TV 2 fortelle at brasilianerens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, har lykkes med å avskjære alle bevis knyttet til undercover-operasjonen.

Det betyr at påtalemyndigheten ikke får bruke disse bevisene i rettssaken som begynner på tirsdag.

«Saken vil gå som planlagt med oppstart tirsdag mot samtlige fire tiltalte. Tingrettens vurdering av bevisavskjæringsspørsmålet påvirker ikke påtalemyndighetens påtalevedtak», skriver statsadvokat Andreas Christiansen i en e-post til TV 2.

De fire tiltalte nekter straffskyld for drapet.

Var på Brun og blid

Et bevis statsadvokat derimot har tenkt til å bruke, er vitnemålet til Ellingsen, som er kalt inn for å vitne i saken den 29. mars.

I politiavhør har Ellingsen, etter det TV 2 får opplyst, forklart at hun og en venninne satt i en bil da de møtte Lanes, som ingen av dem kjente til.

Han ropte mot dem, men de oppfattet ikke tydelig hva han ville. De to ble skremt og kjørte fra stedet, har hun forklart.

POPULÆR: Emma Ellingsen snakket med pressen etter at hun ble nominert til Gullruten i april 2021. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kort tid senere ringte Lanes selv til politiet og fortalte at han var skutt. Da hadde andre vitner kommet til. En av dem tok over Lanes' telefon og snakket med nødetatene, får TV 2 opplyst.

TV 2 har vært i kontakt med Ellingsen gjennom hennes manager, som ikke ønsker å kommentere hva hun skal forklare seg om i retten.

Ellingsen er selv fra Tønsberg, der drapet skjedde.

Avdøde Bård Lanes var på Brun og blid med samboeren sin da han av uvisse ukjente årsaker gikk ut av solstudioet igjen før han hadde lagt seg i en solseng.

Da samboeren kom ut etter at hun hadde solt seg, var Lanes skutt på parkeringsplassen.

Mangeårig konflikt

Flere personer har ifølge TV 2s opplysninger i avhør ment at den avdøde 33-åringen var «tyster». Ifølge VG var Lanes politiinformant.

Politiet mener at de tiltalte gjorde en rekke forberedelser før drapet.

Blant annet mener påtalemyndigheten at Lanes ble overvåket i flere dager forut for drapet.

UTBRENT BIL: Noen timer etter drapet fant politiet denne utbrente bilen på Sem utenfor Tønsberg. Den settes i sammenheng med drapshandlingen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Under etterforskningen har politiet funnet en sporingsenhet under bilen til Lanes. De mener at de siktede har benyttet denne til å følge med på offerets bevegelser via en app.

Ifølge TV 2s opplysninger mener politiet at den ene siktede har alibi for drapstidspunktet, men at han bestilte sporingsenheten med sitt eget kredittkort.

Etter det TV 2 får opplyst, ble sporingsenheten levert hjem til ham.

Det skal ha vært en mangeårig konflikt mellom Lanes og de to som er tiltalt for å ha medvirket til drapet, men ikke mellom avdøde og skytteren.

Rettssaken begynner i Vestfold tingrett på tirsdag og skal pågå frem til midten av juni.