Emma (20) har hatt mer enn 50 operasjoner

ANNERLEDES: Emma Stadaas er født med Treacher Collins syndrom, en sjelden tilstand som fører til ulik grad av et annerledes utseende. Foto: Privat

Hun har vært igjennom over 50 operasjoner – i sommer måtte Emma Stadaas ta et vanskelig valg.

Emma Stadaas (20) er født med Treacher Collins syndrom, en sjelden tilstand som fører til ulik grad av et annerledes utseende og redusert livskvalitet.

Nå har hun gjennomgått over 50 operasjoner og i sommer måtte hun ta et vanskelig valg.

– Det har blitt mange og jeg har flere igjen, sier hun til TV 2.



I fjor møtte vi Stadaas i God morgen Norge da hun åpnet seg opp om livet sitt preget av mobbing og fordommer.

Nå åpner hun seg opp igjen, denne gangen om de mange operasjonene hun har gjennomgått.



– For å være helt ærlig, så har jeg mistet tellingen over hvor mange operasjoner det har blitt. Jeg vet at det er rundt 50, men om det er 55, eller 65, det vet jeg ikke.

Dro alene til sykehuset



Emma Stadaas har vokst opp på en gård i Fusa utenfor Bergen. For to år siden flyttet hun til Moss da hun fikk lærlingplass ved AniCura Jeløy dyresykehus – så da hun skulle opereres i juni, tok hun et vanskelig valg.

Hun dro på sykehuset, denne gangen for en rekonstruksjon av hennes ytre øre og forklarer at dette var en oppfølging av et tidligere resultat som ikke sto til forventning.

Treacher Collins syndrom Treacher Collins syndrom (TCS) er en medfødt kraniofacial tilstand. Syndromet kjennetegnes ved ufullstendige kinnbein, liten hake, og misdannelser av ytre ører, samt forandringer i bløtdeler og muskler i ansiktet. TCS medfører også hørselstap.

De fleste med Treacher Collins vil trenge tverrfaglig behandling og oppfølging over lang tid. Operasjoner og annen behandling vil bidra til å bedre livskvaliteten til en med TCS. Nøyaktig forekomst er ukjent, men basert på et internasjonalt anslag tilsier det at det fødes omtrent ett barn i året i Norge med syndromet. Kilde: Oslo universitetssykehus

– Det er typisk for dem med Treacher Collins, at man blir født uten sitt ytre øre, slik som meg.

Og denne gangen valgte hun å dra til sykehuset helt alene, uten sine faste støttespillere.



– Jeg bor på den andre siden av landet enn foreldrene mine. Jeg har hatt fast jobb i to år, og jeg lever nå på mine egne premisser.



Dette beskrives som avgjørende for valget hennes.

– Siden operasjoner er en så stor del av livet mitt, følte jeg nå at det var på tide å prøve og bli selvstendig på denne arenaen også.

SELVSTENDIG: Emma Stadaas ønsket å dra alene til sykehuset. Foto: Privat

– Mamma og pappa var, og er nok fremdeles, litt uenige i min beslutning om å dra alene. De er som foreldre flest, bare bekymret og vil det beste for meg.



Stadaas understreker et ønske om å bli mer selvstendig da det fremdeles gjenstår flere inngrep, men innrømmer at dette var skummelt da det oppsto komplikasjoner.

– Det er klart at det alltid er risikoer med operasjoner og denne førte til at jeg fikk et brudd i kjeven.

Heldigvis kan hun bekrefte at dette ikke hadde noen alvorlige konsekvenser og beskriver erfaringen som positiv.

– Erfaringene jeg har gjort meg etter dette er utelukkende positive. Jeg må nesten forvente at det oppstår komplikasjoner.

MESTRINGSFØLELSE: Emma Stadaas sier at hun følte mestring etter å ha gjennomgått en operasjon helt alene. Foto: Privat

Delte operasjon på Instagram

Som Stadaas har sagt tidligere, ønsker hun å være åpen om hvilke utfordringer som knyttes til Treacher Collins syndrom, og denne operasjon var ikke et unntak.

– Jeg valgte å dele på Instagram for å vise hvordan det faktisk er bak de fire veggene på sykehuset. Det å ta med seg folk inn i en slik setting føltes viktig og riktig ut for jeg fordi jeg har følt på at folk tar veldig lett på dette, som om det er en selvfølge at ting skal gå fint.



Hun viser til tidligere kommentarer som for eksempel: «Ja ja, pytt pytt. Du har nå klart det flere ganger, så du klarer det nå også». Og hun mener det er urettferdig at andre skal uttale seg positivt om hennes erfaringer på operasjonsbordet.

– Man kan heller vise støtte ved å anerkjenne at dette er vanskelig. Ingen er perfekte, ikke jeg heller, men alle kan bli mer bevisst over hvordan man sier eller skriver ting, oppfordrer hun og understreker at det aldri går bra med en operasjon da det som oftest medfører smerter eller komplikasjoner.

Stadaas sier at hun ønsker å føle seg forstått, et ønske som ble oppfylt da hun delte bildene fra sykehuset og det «rant inn med meldinger».

– Jeg er takknemlig for at jeg nettopp følte meg forstått. meldingene kom fra både kjente og ukjente, og det setter jeg utrolig stor pris på.

Nærmer seg målstreken



Nå forteller Stadaas at hun nærmer seg målstreken med operasjonene.

SNART I MÅL: Emma Stadaas har gjennomgått over 50 operasjoner, nå nærmer hun seg målstreken. Foto: Privat

– Jeg har kanskje igjen fem til ti operasjoner som jeg må ta, men det er også flere andre inngrep som anbefales av kirurgene.



Hun skiller mellom det som er nødvendig og det hun ønsker å ta for estetikk.

– De fleste inngrepene jeg har gjort, har vært avgjørende for min livskvalitet som for eksempel har bedret evnene mine til å puste, spise eller snakke. Men rekonstruksjonene av ørene ble utelukkende gjort av kosmetiske årsaker.

Selv om inngrepene skal være til hjelp, innrømmer Stadaas at det hele er en enorm psykisk påkjennelse.

– Jeg har lært meg å elske det utseende jeg nå har, men prosessen har vært ekstremt lang, og tung.

Hun beskriver at dette er en prosess som starter på nytt etter hver operasjon da inngrepene resulterer i endret utseende.

– Folk flest har bare ett utseende å forholde seg til, og selv da har man ofte vanskeligheter med å akseptere seg selv.



– Hvis det er lov til å si



At sommerens inngrep var et vellykket resultat, kan Stadaas bekrefte.



– Til tross av noen vanskelige perioder, så er jeg kjempefornøyd med slik jeg ser ut nå og jeg synes selv at jeg aldri har sett bedre ut, sier hun og legger til:



– Hvis det er lov til å si.

FORNØYD: Emma Stadaas sier til TV 2 at hun er fornøyd med utseende sitt i dag. Foto: Monika Sokol-Rudowska

Med bedret selvtillit har Stadaas flere mål for tiden fremover.

– Etter min TV-debut i God morgen Norge, har det virkelig eksplodert og haglet inn med flere tilbud om intervjuer og modelloppdrag. Det ble veldig mye i en periode, men jeg stortrives med alt sammen.

– Jeg brenner virkelig for å vise mangfold, så det er utrolig givende å være åpen og synlig, og bidra til å spre informasjon. Dette er ting jeg stortrives med og ønsker å fortsette med i fremtiden, også finner jeg kanskje en utdanning ved siden av alt dette.

Hun avslutter til TV 2:

– Akkurat her og nå er drømmen min å fortsette på den gode veien jeg er på nå, både fysisk og psykisk. Jeg har aldri følt meg mer stabil i livet og det er jeg utrolig takknemlig for.