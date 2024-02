Emiliy, Victoria og Katrine begraves i dag: – Et siste farvel

DREPT: De to søstrene og Katrines baby ble drept i familieboligen på Skogbygda i Nes. Foto: Privat

To uker har gått siden politiet rykket ut til boligen i Nes og fant Victoria Nordli Korslund (24), Katrine Nordli Korslund (30) og Katrines datter Emily Nordli Andresen (10 md.) drept.

Torsdag klokken 13 begraves alle tre i Ingeborgrud Kirke i Nes.

– En form for et punktum

– Jeg tror det kommer til å bli en veldig sterk og krevende situasjon for alle, og selvsagt først og fremst de berørte, sier ordfører Tove Nyhus (Frp).

Hun vil være til stede i begravelsen for å representere Nes kommune.

– Jeg tror alle som er til stede, kommer til å føle på det vanskelige og alvorlige i saken. Det er et siste farvel, og kanskje en form for et punktum.

DELTAR: Ordfører Tove Nyhus deltar i begravelsen torsdag. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Ofrenes far og bestefar er siktet for trippeldrapet. Politiet mener han tok sitt eget liv etter å ha skutt og drept familien. Han ringte selv inn og fortalte hva han hadde gjort.

– Jeg har sagt flere ganger at veldig mange, inkludert meg selv, sliter med å forstå at dette virkelig har skjedd, sier Nyhus.

Slik blir begravelsen

Familien har ønsket ro rundt begravelsen og ro til å sørge med verdighet.

– Samtidig er det et stort press på saken og et ønske fra pressen om å få rapportere, forteller bistandsadvokat Hege Salomon.

Hun representerer den etterlatte moren og bestemoren som har mistet sine to barn og eneste barnebarn.

SORG: I dagene etter drapet preget lys og blomster sentrumsområdene i Skogbygda. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Nyhetsbyrået NTB og lokalavisen Raumnes får, som eneste presse, ta bilder i kirken.

Ingeborgrud kirke har plass til 330 personer. Ordfører Nyhus forteller at saken har berørt mange, og tror derfor det kan bli trangt om plassen.

– Jeg tror fort det kan være sånn at det ikke blir plass til alle. Når det er tre personer som hver for seg har sine arbeidskolleger, sine venner og sin omgangskrets, sier hun.

Kollegaer og venner til stede

30 år gamle Katrine Nordli Korslund jobbet ved Eidsvoll politistasjon i Øst politidistrikt.

– Ansatte og kollegaer av avdøde vil være til stede i begravelsen, skriver pressevakt Pål Marthinsen i Øst politidistrikt til TV 2.

Marthinsen legger til at ansatte som har behov for oppfølging i forbindelse med hendelsen, får det gjennom arbeidsgiver.

Også Katrines samboer og far til avdøde Emily jobbet i politiet.

SKOGBYGDA: Et lokalmiljø i sorg etter drapet for to uker siden. Foto: Tor Lindseth

Victoria Nordli Korslund jobbet som sykepleier ved akuttmottaket på Ahus Kongsvinger.

Sykehuskoordinator Jane Beate Moe Castro forteller at mer enn halvparten av de ansatte på avdelingen skal dra i begravelsen.

Hentet inn ekstravakter

– De ansatte stiller opp for hverandre, og vi har hentet inn ekstravakter slik at driften i mottaket går som normalt. Sykehuspresten stiller opp for dem som er på vakt, sier Castro til TV 2.

Videre forteller hun at en nær kollega skal si noen gode ord om Victoria i kirken.

– Victoria var ei flott og glad jente som veldig mange var glad i. Victoria fant raskt plassen sin på akuttmottaket og kollegaene forteller at hun hadde noe helt spesielt.

I etterkant av begravelsen skal personalet avslutte dagen sammen med mat, drikke og samvær.

HJEMMET: Det var i denne boligen politiet fant alle de fire i familien døde. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Et stort tap

På fritiden var 24-åringen aktiv i hundesport. Landslagsledelsen for Agility Norge, ved Nina Bergersen og Anniken Sande, forteller til TV 2 at miljøet har mistet en stor ressurs.

– Victoria var en supporter for alle. Heiet, trøstet og støttet uansett hvem det var, sier Bergersen.

Flere av de nærmeste fra Agility-miljøet vil delta i begravelsen torsdag, forteller hun.



Mange av dem kjente også godt til resten av familien.

– Hele familien stilte alltid velvillig opp på dugnad. Det er et stort tap.

Slik jobber politiet nå

Det er fortsatt uklart hva motivet til den drapssiktede bestefaren var.

– I etterforskningen er motiv og hendelsesforløp sentrale spørsmål politiet fremdeles søker å avklare. Dette arbeidet vil kunne ta tid, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt, Anne Marie Hustad.