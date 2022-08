Emilie Nereng (26): – Jeg tror det ikke før jeg ser det

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Mat-influenseren kritiserte Coop Norge for usunn markedsføring. Hun er ikke imponert over svaret til dagligvaregiganten.

Ernæringsrådgiver og matprofil, Emilie «Voe» Nereng (26), har tidligere vært ute og reagert på mattilbudet på norske bensinstasjoner. Hun etterlyser mer næringsrik på-farten-mat.

Nereng synes det er for lite frukt og grønt, samt glutenfri mat.

VIL HA EN ENDRING: – Jeg tror det ikke før jeg ser det. Foto: Knut Erik Skistad

– Det jeg etterlyser er mer tilbud på sunn mat for de som ønsker å ta et sunnere valg. Jeg mener at alle som serverer mat i Norge har et ansvar for folkehelsen, sier hun til God morgen Norge.

Etter at hun kom med kritikken har Nereng fått svar fra blant annet Circle K.

– Vi hadde en debatt på Nyhetskanalen og de går nå i gang med en kampanje for sunnere alternativer. Det er helt konge, sier hun.

Har ikke noe med skolestart å gjøre

Det er ikke bare bensinstasjonene som har fått hennes oppmerksomhet den siste tiden. Hun har også reagert på en matreklame fra Coop.

– IKKE GREIT: Det er denne reklamen hun reagerer på Foto: Skjermbilde, Coop

I reklamen var det flere produkter, men 26-åringen reagerte på spesielt tre ting.

– Reklamen kan være rettet mot studenter, men skolestart gjelder også barn. Jeg synes ikke det er greit at ostepop, energidrikk og nutella er satt i denne sammenhengen. Det har ikke noe med skolestart å gjøre.

Ernæringsrådgiveren mener at koffein ikke er bra for unge kropper og sier at det kan påvirke søvnen og prestasjonene på skolen.

– Det å sette dette i en sammenheng med skole er ikke bra i det hele tatt. Skole betyr hverdag. Det å sette ostepop opp mot hverdag gjør at vi mister våre tradisjonelle røtter til norsk mat, påpeker hun.

Ernæringsrådgiveren registrerer også at noen av produktene ikke er norske.

– Jeg vil ikke at vi skal miste de gode mattradisjonene vi egentlig har. Det var derfor jeg ville si ifra.

– Tror det ikke før jeg ser det

– Folk reagerte like mye som meg og jeg synes det er kult at norske forbrukere tar et ansvar og sier i fra hva vi ønsker mer tilbud på, sier Nereng.

Bjørn Takle Friis, konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i Coop Norge, sier til God morgen Norge at de forstår kritikken og at de skal skjerpe seg.

– Vi har nylig etablert en bærekraftstrategi, der vi skal hjelpe kundene til en sunnere handlekurv. Når vi presenterer Cheeze Doodles til skolemat så er ikke dette noe vi er stolt av. Det er viktig at sterke meningsbærere som Emilie «Voe» Nereng sier fra når vi trår feil. Dette tar vi til oss og skal lære av. Vi skal skjerpe oss!

Nereng er ikke helt overbevist over svaret til dagligvaregiganten.

– Det er et greit svar, men jeg tror det ikke før jeg får se det, sier hun og fortsetter:

– Matbransjen er flinke til å snakke om tiltakene de gjør. Det er kjempebra at de skriver under på at de skal ha mindre sukker og salt i produktene. Vi må fortsette å gjøre den sunne maten mer billige og attraktiv for kundene. Der er vi ikke enda, sier hun.