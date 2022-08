Emilie Mehl om den finske statsministeren: – Hun er et forbilde

– Jeg skjønner at det har vært en tøff uke for den finske statsministeren, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) til TV 2.

Hun går nå ut med full støtte til Finlands statsminister Sanna Marin, som den siste uka har vært i hardt vær for festbilder som er blitt delt i sosiale medier og i pressen.

Onsdag brast Marin i gråt mens hun holdt en tale i Lahti.

Mehl sier hun skjønner at det oppleves bittert å få slike videoer og bilder delt.

– Jeg syns det er veldig ufortjent. Hun er en person som alle andre, og jeg tror egentlig det er sunt for politikken og for samfunnsdebatten at det er et mangfold av folk som deltar, og at man også kan vise noen menneskelige sider, sier Mehl.

– Jeg syns hun er en flott kvinne og et forbilde, på mange måter, sier hun.

Måtte svare om padlebilde

Tidligere i år opplevde Mehl selv et bilde fra en middag med hotellarving Emilie Stordalen ble slått stort opp i pressen. De to ble kjent med hverandre i Kompani Lauritzen.

I sommer måtte hun i tillegg svare på flere kritiske spørsmål om et bilde på Instagram der hun padlet på et SUP-brett uten redningsvest mens hun var på ferie i Italia.

GAVE: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) fikk en redningsvest i gave fra kollegaene i departementet da hun kom tilbake etter ferien. Hun fylte 29 år akkurat da ferien var over. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Da Mehl kom tilbake på jobb, fikk hun en redningsvest i gave fra kollegaene i departementet.

– Det var en liten spøk, sier Mehl.

– Kollegaene mine sørger for at jeg holder meg flytende i hverdagen, nå også til sjøs.

Mehl sier hun ikke brukte mye tid på saken.

– Det har jeg lært for lenge siden, at man må sortere hva man skal slippe inn på seg.

Usikker på kjønnsaspektet

Kommentator Maja Sojtaric i Nordlys er også blant dem som er gått ut til forsvar for den finske statsministeren.

Hun sier til TV 2 at hun mener saken får oppmerksomhet fordi Marin er en vakker, ung kvinne.

– Dette hadde sannsynligvis ikke blitt en stor sak hvis den finske statsministeren var en 60 år gammel mann, sier Sojtaric.

Mehl er mer usikker på kjønnsaspektet.

– Men det er høye krav til integritet. Man skal fylle en rolle som er preget av mye alvor, og så må det være rom for, enten man er i politikken eller i andre jobber, at man kan vise glede, være fri og ha et mangfold blant folk, sier hun.

Sp-statsråden mener likevel at det er tankevekkende at slike videoer kan bli toppsak i mediene.

– Det som jeg håper ikke utvikler seg videre, er at hvis man blir for redd for å være seg selv, eller være noe mer enn kun den rollen man har, så blir det en uærlighet over det, advarer hun.