Elverum-drapet: Kvinnens familie er skuffet over politiet

FUNNET HER: I denne bilen fant politiet en død kvinne og en hardt skadd mann. Han er nå siktet for drap. Foto: Harald Chr Eiken / TV 2

– Det er et spekter av følelser som er i sving nå, sier familiens bistandsadvokat Pirashanthy Sivabalachandran til TV 2.



Mandag kveld ble en 30 år gammel kvinne funnet død i en bil i nærheten av sykehuset i Elverum. I bilen var det også en hardt skadet mann, som nå er siktet for drap.

Fordi han foreløpig ikke har fått snakket med sin advokat, er det ukjent hvordan 32-åringen stiller seg til siktelsen.

Gjentatte anmeldelser

Tirsdag kveld uttaler familien til den avdøde kvinnen seg gjennom sin bistandsadvokat.

­– De blir ivaretatt av familie og venner, og de har fått tilbud om krisehjelp gjennom kommunen, sier advokat Sivabalachandran.

I SENTRUM: Der var like ved sykehuset i Elverum at kvinnen og den siktede mannen ble funnet natt til tirsdag. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

Samtidig er familien «dypt skuffet» over politiets håndtering av saken. Den avdøde kvinnen har nemlig gjentatte ganger anmeldt den nå drapssiktede mannen, som hun hadde et kortvarig forhold til for et års tid siden.

– De reagerer på oppfølgingen som avdøde fikk fra politiet fra første anmeldelsen mot siktede, som ble levert i april, og frem til nattens tragiske utfall, sier Sivabalachandran.



Hun sier det er snakk om en lang rekke anmeldelser med alvorlig innhold.

– Foreløpig vil ikke familien gå inn i de konkrete anmeldelsene, men det kan bli aktuelt på et senere tidspunkt, sier hun.



– Et varslet drap

Ifølge advokaten ba kvinnen flere ganger om både voldsalarm og omvendt voldsalarm, uten at hun fikk innvilget dette.

– Hun levde under konstant frykt for siktedes eskalerende atferd uten at dette førte til tilstrekkelige tiltak fra politiets side, sier advokaten.

UNDERSØKELSER: Slik så det ut da politiets krimteknikere jobbet på funnstedet tirsdag formiddag. Foto: Harald Chr Eiken / TV 2

Blant annet reagerer familien på at Oslo politidistrikt angivelig aldri har avhørt vitner som kvinnen ba dem avhøre.

– Drapet kan derfor ikke beskrives som noe annet enn et varslet drap», sier advokaten.



Brøt besøksforbudet

Oslo politidistrikt opplyser at de 27. april 2023 ila siktede et besøksforbud overfor kvinnen.

«Besøksforbudet ble ilagt etter begjæring fra fornærmede, i forbindelse med anmeldelse av hensynsløs atferd. Besøksforbudet ble i første omgang gitt til 27.10.23, og siden forlenget til 27.10.24. Denne beslutningen ble opprettholdt av Oslo tingrett 30.11.23», skriver Oslo-politiet i en epost.

Mellom 2. mai og 1. august i 2023 opprettet politiet hele ni saker mot siktede som gjaldt brudd på besøksforbudet.



Fra 4. august til 5. september satt siktede varetektsfengslet, men Oslo tingrett besluttet å løslate ham mot politiets vilje.

Da politiadvokaten på saken anket avgjørelsen, ble anken forkastet av Borgarting lagmannsrett.

LØSLOT SIKTEDE: Borgarting lagmannsrett nekter politiet å holde den siktede mannen varetektsfengslet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Deretter registrerte politiet et nytt brudd på besøksforbudet så sent som i desember.

«Tre av bruddene er rettskraftig avgjort ved forelegg og to er henlagt på bevisets stilling. De øvrige sakene er under etterforskning. I tillegg er siktede under etterforskning for hensynsløs atferd og alvorlig personforfølgelse mot fornærmede. Det er ikke tatt ut tiltale», skriver politiet.

Samtidig bekrefter de at fornærmede ikke fikk voldsalarm.

«En del av etterforskningen har bestått av å kartlegge om vilkårene for å påstå ileggelse av omvendt voldsalarm var til stede. Dette må besluttes av retten. Siktede er tidligere domfelt for hensynsløs atferd og rettsstridig atferd mot aktør i rettsvesenet», skriver Oslo-politiet.