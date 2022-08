Elon Musk til Norge i dag

Musk er en av hovedgjestene og antas å lande i Norge mandag formiddag.

Privatflyet hans tok av fra Los Angeles ved midnatt norsk tid.

– Han har fortalt oss at han gleder seg til å komme tilbake til ONS. Han er glad i Norge og hadde det hyggelig her i 2014, sier programdirektør Benedicte Økland i ONS til TV 2.

Messen åpner klokken 09.30 mandag. og statsminister Jonas Gahr Støre er blant deltakerne i første post, som handler om å forme fremtiden.

– Rett etter åpningsseremonien er det Stavangers kommunes ordfører som har invitert til en lunsj, som de fleste nok kommer til å være til stede på, forteller Økland.

Musk står oppført sammen med Støre, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og kronprins Haakon Magnus i programposten «Tillit», som starter klokken 11.

Blant annet sendes talen til Zelenskyj på Nyhetskanalen.

Det er kronprinsen som taler først. Deretter kommer innlegg fra Zelenskyj, Shell-toppen Edward Daniels, statsminister Støre og så Elon Musk.

– Vi er kjempespente på å se Musk på scenen hos oss i dag. Det kommer rett etter at vi har hatt president Zelenskyj på video. Temaet er tillit og jeg tror det er et spesielt spennende tema nå som energi er så sentralt.

Etter Musk er det dr. Fatih Birol fra Det internasjonale energibyrået, Equinors toppsjef Anders Opedal, Patrick Pouyanné fra TotalEnergies, Helima Croft fra RBC Capital Markets og Ann Mettler fra Breakthrough Energy som taler.

– Jeg gleder meg veldig til alt, men også til de siste i dette panelet. Fatih Barkol har satt agendaen for å få opp øynene for hvor akutt situasjonen er, spesielt med energisikkerhet etter invasjonen av Ukraina. Croft er tidligere CIA-agent og Mettler jobber for Bill Gates med investeringer i Breakthrough Energy, sier Økland.

Mens de andre paneldeltakerne presenteres med sine jobbtitler i programmet, beskrives Musk som «teknokonge, Tesla».

Musk topper i skrivende stund Forbes’ liste over verdens rikeste mennesker, med verdier på 257 milliarder dollar. Han er kjent som grunnleggeren av både Tesla og SpaceX.