Ellevill budkrig om gammel fergekai

Karl Alberth Hansen kan glise bredt.

Han har akkurat sikret seg en liten tomteflekk i Tromsø for en svimlende sum, i hvert fall i forhold til taksten.

– Det er ikke ofte du får muligheten til å kjøpe noe slikt, sier Hansen til Avisa Nordlys, som først omtalte saken.

Hansen er eier av Karls Fisk og Skalldyr i Tromsø. Når TV 2 møter han, er planene for tomten allerede klare.

– Jeg har leitet lenge etter en slik tomt. Det går altfor lenge mellom hver gang sjøtomter så sentrumsnært kommer for salg, sier han fornøyd.

Historien til den noe spesielle tomten i Tromsø startet vinteren 2022.

Da ble den gamle fergekaia i Tromsdalen revet etter å ha vært i dårlig forfatning over flere år.

Gammelt fergeleie

Den var rett og slett blitt en fare for omgivelsene.

Dermed satt Statens vegvesen igjen med en bit fjære og en sjøtomt like sør for Tromsøbrua. Utsikten er rett mot Tromsø sentrum.

Ifølge meglerselskapet Sne Næringsmegling ble eiendommen lagt ut for salg med en prisantydning på 1,15 millioner kroner.

Området er regulert for næring, og hele tomten er på nesten 2400 kvadratmeter.

Da får du en parkeringsplass, fjære, et kommunalt pumpehus, pluss 1800 kvadratmeter med sjøgrunn på kjøpet.



Men det var ikke bare Hansen som hadde interesse for denne tomten.

Enorm interesse

Ifølge Gustav Karlsson, eiendomsrådgiver hos Sne Næringsmegling, var det totalt fire interessenter som ville ha tomten, som skal være rimelig godt kjent for innbyggerne i Ishavsbyen.

– En slik type eiendom med sjøgrunn dukker sjelden opp på markedet, forteller han.

Sist fredag startet en heftig budkrig.

– Budet startet på 500.000 kroner, men millionen ble raskt passert, sier Karlsson.

I helgen kom budene tett.

På søndag kveld hadde tomta, som fra gammelt av var regulert som fergeleie, havnet på hele 3,75 millioner kroner.

Det er 2,6 millioner kroner over taksten, eller drøye tre ganger over prisantydningen.

Aldri opplevd maken

Karlsson er litt overrasket.

– Litt både ja og nei. Da vi fikk taksten på 1,15 millioner kroner, mente vi selv at den var litt for lavt priset i forhold til ei slik unik tomt. Vi var sikker på at den kom til å gå over prisantydning, men ikke så mye som dette, forteller han.

– Har du opplevd maken?

– På næringseiendom er det ikke ofte man opplever slike budrunder, så dette har jeg ikke opplevd før. Det blir nok lenge til neste gang, men det er utrolig gøy. Det er jo slikt man ønsker når man er megler. Det er jo jobben vår, sier Karlsson.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra selger Statens vegvesen?

– De er veldig fornøyde, forteller han.

Karl Alberth Hansen har nå planene klare for den gamle fergeleiet.

– Jeg skal bygge nytt og ei kai på pæler for å kunne ta imot fisk og reker. Jeg tror ikke det blir noen problemer med å få den regulert til ei ny kai, sier Hansen.

– Det er dyrtid og nedgangstider i mange bransjer nå. Du tar deg ikke «vann over hodet»?

– Man skal handle i nedgangstider, humrer han.

– Vi følte at det var riktig, og på sin plass å få hånd om tomta. Vi begynner arbeidet på nyåret. Det har vært mange baller i luften i det siste, så vi må ta det etappevis, sier den nybakte tomteeieren.