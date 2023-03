Ellen ble utsatt for sylfrekt tyveri

STJÅLET: Uten at Ellen Mathisen skjønte det, var sparkesykkelen plutselig borte. Foto: Privat

Lørdag kveld hadde Ellen Mathisen vært på konsert på møtestedet Stasjonen i Tønsberg.

Hun har brukket foten, og er avhengig av elektrisk sparkesykkel for å komme seg lettere fram.

Etter konserten slet Mathisen med å få med sparkesykkelen opp en trapp, da to ukjente kvinner kom bort til henne.

– De så at jeg bar den og strevde litt, og sa de kunne bære den opp trappa, sier Mathisen til TV 2.

Saken ble først omtalt i Tønsbergs Blad.

Stakk av

I folkemengden mistet Mathisen synet av de to kvinnene, som hun anslår var i 30-årene. De var ifølge henne også tydelig beruset.

– Det tok litt tid før jeg skjønte at de ikke hadde satt fra seg sparkesykkelen på toppen, sier Mathisen.

Både kvinnene og sparkesykkelen var forsvunnet.

Sparkesykkelen er verdt i underkant av 5000 kroner og er av merket Yosemite.

Ifølge Mathisen sa en sikkerhetsvakt på stedet at hun hadde sett to kvinner stikke fra stedet med en sparkesykkel og ølglass i hendene.

– Hun rakk bare å hanke inn drikkevaren, fordi det ikke var lov. Hun visste ikke at det var min sparkesykkel, sier Mathisen.

Mathisen og en venn av henne tok bilen fatt for å se etter sparkesykkelen rundt i Tønsberg. De sjekket utenfor utesteder og langs vannet, uten å finne noe tegn til den.

– Det virket veldig impulsivt, sier Mathisen om tyveriet.

Kan være på kamera

Tyveriet skjedde i nærheten av togstasjonen i Tønsberg, hvor Bane Nor har overvåkningskameraer.

Mathisen forteller at Bane Nor har vært behjelpelige, og overlevert videomateriale til politiet. Det bekrefter Bane Nor overfor TV 2.

Selv har Mathisen anmeldt saken til politiet, men hun tviler på at den blir prioritert.

– Det er nok ikke noen sak de gidder å bruke tid på, men det hadde vært veldig kjekt å få den tilbake, sier Mathisen om sparkesykkelen.

– Ikke prioritert

Politioverbetjent Trine Berg i Sør-Øst politidistrikt bekrefter tvilen til Mathisen.

– Slik saken er beskrevet i media, er ikke dette et grovt tyveri og har følgelig heller ingen høy prioritet fra politiets side, skriver Berg i en e-post til TV 2.

Hun mener likevel anmeldelsen ikke er forgjeves.

– Politiet kommer ikke rent sjelden over personer som er i besittelse av tyvegods fra flere ulike hold. En anmeldelse vil derfor være av nytte for politiet, selv om vi ikke har en aktiv etterforskning f. eks. av sykkeltyveri, skriver Berg.

Mathisen oppfordrer de som har sparkesykkelen til å levere den tilbake, om så anonymt.

– Jeg blir fortsatt veldig glad hvis jeg får den tilbake, sier hun.