Elkjøp vil ta ny vurdering av boikott

– Vi har vært tydelige på at fra norske myndigheters side forholder vi oss til sanksjonene. Det er sanksjonene vi har klar forventning til at alle norske bedrifter og enkeltpersoner slutter opp om, sier statssekretær Eivind Vad Petersson ved Utenriksdepartementet.

Regjeringen tok onsdag imot representanter for næringslivet onsdag for å diskutere sjokoladeboikotten som har bredt om seg de siste dagene.

– Så finnes det andre typer lister der ute. De tar vi som norske myndigheter ikke stilling til, men bidrar til å informere, fortsetter han.

MØTE: Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet møtte flere aktører for å diskutere hvordan man skulle forholde seg til Ukrainas nye svarteliste. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Tar ny vurdering

Bakgrunnen for boikotten av Freia er at moderselskapet Mondelez står på Ukrainas svarteliste over selskaper som fortsatt har virksomhet i Russland.

Listen, som ble kjent forrige uke, fikk flere norske selskaper til å stanse salget av Freia-produkter.

Flyselskapet SAS, Elkjøp, togselskapet SJ, hotellkjeden Strawberry og Den norske turistforeningen er blant de som har gått for boikott.

Nå opplyser Elkjøp at de skal ta en ny vurdering.

– Vi har avventet føringer fra myndighetene. Vi tar nå avklaringen fra dagens møte til etterretning og vil gjøre en ny intern vurdering. Madeleine Schøyen Bergly, sier kommunikasjonssjef i Elkjøp.

Vy, som tidligere har sagt at de vil vurdere boikott, opplyser i en pressemelding at de fortsetter salget av Freia-produkter.

– Vy følger EUs gjeldende sanksjonsliste i alle innkjøp. Som selskap synes vi det det er krevende å stanse innkjøp og salg av et enkeltprodukt som ikke er med på denne listen. Derfor stanser ikke Vy innkjøp og salg av Freia-produkter nå, skriver Vy.



Opprettholder boikott

Strawberry er på en annen side sikre i sin sak.

– Vi står på beslutningen og kommer ikke til å ta en ny vurdering, sier pressekontakt Geir Økland til TV 2.

Heller ikke DNT eller SAS endrer standpunkt.

– Vårt standpunkt er at vi er lojale mot listen som Ukrainske myndigheter har lagt fram. Vi tok en grundig gjennomgang når den kom og så at vi hadde Mondelez- produktene Marabou og Freia som vi har tatt bort ifra vårt sortiment som vi da tok bort. Vi forholder oss til den listen, sier pressesjef Tonje Sund i SAS.

Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT sier det for dem ikke handler om salg av produkter, men om en partneravtale som innebærer kampanjer og reklame for Kvikk Lunsj.

– Vi har blitt enige med Mondelez om å pause dette samarbeidet så lenge Mondelez står på den ukrainske svartelisten, og dagens møte mellom regjeringen og næringslivet endrer ikke på det, sier Solvang.

Togselskapet SJ opplyste tidligere at de ville revurdere boikott.

Nå opplyser de til TV 2 at boikotten består.

– Vår boikott er, som det stod i pressemeldingen vi sendte ut lørdag, av Mondelez og deres underleverandører, ikke spesifikt kun Freia. Det vil si at vi går gjennom hele vårt sortiment. At Freia rammes er selvsagt beklagelig, men vi håper at dersom mange nok står samlet i dette så vil det sette et sterkt press på Mondelez slik at vi kanskje får en holdningsendring hos et så stort og mektig selskap, sier Hilde Lyng, informasjonssjef i SJ.

Fornøyde med møte

Flere aktører opplyser til TV 2 at de er fornøyde etter møtet med regjeringen onsdag formiddag.

– Vi setter pris på at departementene har lyttet til oss, og lovet å fremover gå inn i en tettere dialog med partene i arbeidslivet, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Tillitsvalgte i Freia har tidligere uttrykt bekymring for de mulige konsekvensene en boikott har for de ansatte i den norske sjokoladegiganten.

Freias moderselskap Mondelez var også til stede.

– Det som er viktig nå, er at denne samtalen blir holdt på en balansert måte. Det skjedde ikke i helgen, men nå synes jeg medielandskapet har skjønt nyansene litt mer, sier administrerende direktør Chris Callanan i Mondelez Norge til TV 2.

FORNØYD: Administrerende direktør Chris Callanan i Mondelez Norge er fornøyd etter møtet med regjeringen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Han beskriver onsdagens møte med Utenriksdepartementet (UD) og Næringsdepartementet som «godt».

Callanan sier han var der som representant for de nesten 3000 arbeiderne på Freia-fabrikken i Oslo.

Forlater ikke Russland

Mondelez ønsker nå dialog med med selskapene som har boikottet Freia. Callanan beskriver også «overveldende» støtte fra publikum.



– Jeg kan aldri forstå hva Freia betyrfor nordmenn, men jeg forstå hvor viktig det er i folks hjertet, og hvor bekymringsfulle samtalene de siste dagene har vært, sier han.

Han beskriver avgjørelsen om å fortsette virksomhet i Russland som svært vanskelig, men avviser at det per nå er noen plan om å trekke seg ut av landet.



– Skulle vi trekke oss ut av Russland og etterlate oss fabrikker, utstyr og oppskrifter, kan de tas over av en tredjepart – som kan komme til å støtte Putin-regimet, sier han.