Elever skeptiske til nytt skole-forslag: – Et «lotto-system»

Venstre kaller Oslo-byrådets nye inntaksmodell for videregående for et «skrivebordseksperiment». 10.-klassingene ved Jordal skole tror det kan bli urettferdig.

Dersom det rødgrønne byrådet i Oslo blir sittende etter høstens kommunevalg, vil inntakssystemet til videregående skoler endres.

– Hver enkelt skole vil ha halvparten av plassene som fordeles etter karakterer, sånn som i dag. Og den andre halvparten der vil du blande fra fem ulike karakternivåer, forteller Sunniva Holmås Eidsvoll.

Hun er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo og SVs førstekandidat.

Byrådets forslag til nytt inntakssystem, ofte referert til som «blandingsmodellen», har blitt kritisert for å være urettferdig og vanskelig å forstå, blant annet av Utdanningsetaten.

Høyt snitt i Oslo-skolen

10.-klassingene på Jordal Skole i Oslo har nettopp startet skoleåret, men de har allerede begynt å tenke på hvilke videregående skoler de ønsker å søke på til våren. De er alle enige om hva som er viktigst.

– Jeg har mest lyst til å gå på en skole i sentrum, sier William Ulland-Strandli.



BYSKOLE: William Ulland-Strandli er klar på at han helst ønsker å gå på sentrumsnære skoler om han kan velge selv. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han og de andre elevene mener nærhet til der de bor og sentrumsnærhet er avgjørende for valget. Ulland-Strandli tror han kan klare å komme inn på den skolen han ønsker mest.

– Man må egentlig bare jobbe for det og ha bra disiplin for å få bra karakterer. Nå har vi jo akkurat startet, men jeg tror jeg skal klare å «uppe» nivået frem til skoleslutt, forteller han.

Noen av skolene i Oslo virker likevel uoppnåelige, mener Yasin Sahal Yasin.



LESEGJENG: Yasin Sahal Yasin (t.v) tror han kan komme inn på de fleste skoler han søker på dersom han leser nok på fagene, men vet at det er noen skoler som ekstra vanskelige å komme inn på. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er noen jeg vet jeg ikke har sjans på. Skoler som for eksempel Elvebakken som har et snitt på over fem! Det føles litt rart å vite at elevene på den skolen klarer å ha et snitt på over fem i alle karakterene sine, de fleste har vel i hvert fall ett fag de svakere i.

Ville ikke jobbet like hardt

Elevene på Jordal tror at det nye systemet kan føre til at elever mister motivasjonen.

– Jeg tror ikke jeg hadde jobbet like hardt for karakterene, som det jeg har tenkt til nå, forteller William Ulland-Strandli.

Klassekamerat Yasin mener at den foreslåtte modellen til SV er basert på flaks.

– Hvis vi må bytte systemet burde vi ikke ha ett sånn «lotto-system». Mange elever hadde stoppet å prøve like hardt fordi det er en sjanse for at man kommer inn uansett, mener han.



Johanna Lunde Bjorå er ikke helt enig med SV i at den nye modellen gir mer valgfrihet til elevene.

BEGYNNE TIDLIG: Johanna Lunde Bjorå mener det heller burde bli brukt ressurser på å gi alle likere utgangspunkt fra barneskolen av. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Da kan det jo være sånn at de som ikke jobber like hardt for karakterene kommer inn på gode skoler, mens folk som har jobbet hardt for det, ikke kommer inn fordi det går på flaks, forteller hun.



Hun mener arbeidet med å utjevne forskjellene i Oslo-skolen burde starte tidligere enn ved opptak til videregående.

– Det kommer uansett til å være ulikt, jeg tenker en av tingene man kan gjøre er å jobbe for at alle skal få samme utgangspunkt. Gode muligheter til leksehjelp for eksempel og bra støtte fra lærere på barne- og ungdomsskolen.

– Skrivebordseksperiment

Venstre-leder Guri Melby er sterkt imot den nye blandingsmodellen til byrådet. Hun er enig med 10.-klassingen Johanna om at utjevningen av forskjellene i skolen må skje tidligere.

– Vi må ruste elevene bedre fra grunnskolen og styrke de skolene som tar imot mange elever med faglige utfordringer slik at de elevene blir godt til vare på, forteller Melby.

IDEOLOGISK EKSPERIMENT: Venstre-leder Guri Melby og Hallstein Bjercke, første kandidat Oslo Venstre, mener SV-forslaget om blandingsmodell er et ideologisk eksperiment som er umulig å forstå. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Hun mener det er fullt mulig å sikre seg mot det hun kaller A- og B- skoler i hovedstaden.

– Det skal ikke være hvem som søker seg til skolen som bestemmer hvor god skolen skal være, det er det vi politikere som skal sørge for.

Oslo Venstres førstekandidat, Hallstein Bjercke, er kritisk til det sittende byrådets forslag til ny inntaksmodell.

– Det er jo en blandingsmodell som er umulig å forstå. Men den vil definitivt føre til et tøffere karakterpress for de med de beste karakterene, og det blir færre plasser for dem å konkurrere om.

– Men til tross for at det da er store utfordringer med dagens modell, så vil dere beholde den?

– Ja, dagens modell er det beste vi har. Vi er åpne for å gjøre justeringer, men det må være kunnskapsbasert. Denne modellen til byrådet er jo aldri forsøkt ut noen sted før. Det er et skrivebordseksperiment, forteller han.

– Stort problem

I Oslo er poenggrensene for inntak til videregående skoler svært sprikende.

I 2023 viste inntakstallene at den vanskeligste skolen å komme inn på studiespesialiserende var Elvebakken, med et karaktersnitt på 5,28. Samtidig er snittet for å komme inn på samme linje på Hellerud vgs. 3,07.

– Det er et stort problem at det i dag bare er de elevene med de aller beste karakterene som kan fritt velge hvilken skole de skal gå på, mener SVs Sunniva Holmås Eidsvoll.

SKOLE FOR ALLE: Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll mener det er viktig at dagens skolesystem ikke sorterer elever basert på karakterer, men heller gir alle mulighet til å søke på de beste skolene. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Holmås Eidsvoll er uenig i karakteristikken fra Venstre om at modellen er et eksperiment.

– Venstre må selv stå ansvarlig for at de vant på å innføre et system i 2009 som kunne fordele plasser basert på konkurranse på karakterer. Det gjør at vi nå har skoler i Oslo hvor vi sorterer elevene basert på karakterer, forteller hun og legger til:

– Det her er en ny rettferdig inntaksmodell som gjør at alle elever får flere muligheter enn det de har i dag. Jeg skulle tro at et liberalt parti som Venstre var for å gi elevene økte valgfrihet.

– Men blir det økt valgfrihet hvis bare halvparten av plassene er basert på karakterer?

– Ja, for i den nye inntaksmodellen er det sånn at uansett hvilke karakterer du har, så har du en hel mulighet til å søke og komme inn på alle skolene i Oslo.