Elena fikk veggedyr – det ble starten på et seks måneder langt mareritt

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Veggedyr er et økende problem, som er vanskelig å bli kvitt. Elena Bogen Slydal kunne ikke bo hjemme på seks måneder.

ANGREPET AV VEGGEDYR: Elena Bogen Slydal våknet med bitt og allergisk reaksjon – det ble starten på et langt mareritt. Foto: God morgen Norge

Se for deg at du ligger i sengen din, god og varm og i dyp søvn. På morgenen våkner du med bitt – uten å vite hva som har spist på deg om natta. Det skjedde Elena Bogen Slydal, og dette rammer tusenvis av nordmenn hvert år.

– Jeg hadde store, røde bitt, som klødde veldig. Jeg trodde først det var edderkoppbitt, men begynte å «google» og filtrerte det ene insektet etter det andre. Da ble jeg sikker på at det var veggedyr.

VANSKELIG Å OPPDAGE: Dette var veggedyrene Elena Bogen Slydal fant i sengen. Foto: Elena Bogen Slydal.

Veggedyr lever av menneskeblod og kan være vanskelige å oppdage da insektet kun er 5-6 mm lange og 3 mm brede, ifølge Folkehelseinstituttet.

Derfor er det små sorte prikker, typisk på sengen, lister og terskler, man skal se etter, forteller Trond Fladvad, leder for Storebrand Forsikring.

Kan koste sekssifret beløp å bli kvitt

Tross liten kropp kan veggedyrene gjøre enorm skade fordi de formerer seg raskt. Det blodsugende insektet legger mellom fem til åtte egg i løpet av én uke, og kan produsere 200 egg i løpet av sitt voksne liv.

BLODSUGNE INSEKTER: De er små, men kan gjøre enorme skader. Foto: TV 2 Hjelper deg

Fladvad forteller at jo raskere man oppdager dem, jo billigere blir det.

– Det finnes tilfeller der det har kostet sekssifret beløp å bli kvitt veggedyrene, men vanligvis vil man få bukt med problemet innen et par uker, betrygger Fladvad.

For Elena Bogen Slydal ble veggedyrene et seks måneder langt mareritt, hvor hjemmet hennes var ubeboelig.

FORTSATT PLAGER: Flere måneder etterpå, sliter Bogen Slydal med nattesøvn. Foto: God morgen Norge

– Jeg kunne ikke bo hjemme fra oktober til juni. Fordi jeg bor i et borettslag med mange leiligheter, var det vanskelig å bli kvitt problemet.

Videre forteller Bogen Slydal at det har vært en stor mental påkjenning, som fortsatt påvirker nattesøvnen hennes.

– Jeg kan fortsatt bråvåkne midt på natten og føle at det kravler dyr på meg.

Sjekk forsikringen din

Fordi Bogen Slydal bor i en ettromsleilighet måtte absolutt alle tingene hennes sendes til fryselager i to døgn, fordi veggedyrene dør av enten veldig kald eller varm temperatur. Deretter fikk leiligheten steam- og pulverbehandling, i tillegg til «veggedyrfeller».

Skadene ble dekket av hennes og borettslagets forsikring da invasjonen rammet flere leiligheter og kom fra en nabo.

Leder i Storebrand Forsikring anbefaler å undersøke forsikringen man har.

FORSIKRING: Trond Fladvad i Storebrand Forsikring oppfordrer å sjekke at forsikringen dekker skadedyr. Foto: God morgen Norge

– Ring forsikringsselskapet ditt og sjekk at skadedyr blir dekket av innbo- eller husforsikringen din. Da vil de kontakte et skadedyrfirma for deg, som kommer på befaring og deretter behandling, sier Trond Fladvad.

Hund bekjemper skadedyr

Ifølge Folkehelseinstituttet var veggedyr nærmest utryddet på 50-tallet, men på grunn av deres resistens mot insektmiddel og økt reisevirksomhet, har veggedyr økt kraftig verden over de siste 15 årene.

Derfor skal man være ekstra påpasselig på hotell.

– Ikke legg bagasjen på eller under senga, men på koffertstativet. Oppdager du stikk, må du kontakte resepsjonen for å bytte rom og få koffert og klær renset, anbefaler Fladvad.

FINNER SKADEDYR: Jaktlabradoren Andrea (12) og Tor Iljar er eksperter på å finne veggedyr. Foto: God morgen Norge

I tillegg kan en firbeint skadedyrbekjemper være til hjelp. Tor Illjar er daglig leder ved Dogpoint og har spesialtrente hunder til å oppdage veggedyr.

Jaktlabradoren Andrea (12) klarer å snuse seg frem til insektet.

– Hun er trent på samme måte som hunder som finner valuta, bomber og narkotika. Veggedyr har en egenlukt, som alt annet vi omgir oss med, forteller han.

Allikevel kan hunder, som mennesker, ta feil.

– De har en sjukt god nese! Feilprosenten er mye mindre enn hos oss mennesker. Det er veldig fint å bruke hund for å kunne avgrense området med veggedyr, som på hotell, ett enkelt rom i et hus og så videre.

I sommer oppdaget Tor Iljar og hunden Andrea veggedyr på 15 av om lag 300 kofferter på Oslo lufthavn.

