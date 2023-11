Eldre kvinne skal ha skutt etter fiskere

En kvinne i 70-årene er tiltalt for å ha skutt etter tre sportsfiskere i ei elv i Kautokeino. Selv hevder hun at hun spilte bingo.

Det er lokalavisa iFinnmark som forteller om den spesielle straffesaken som har vært behandlet i Indre og Østre Finnmark tingrett.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om betinget fengsel i 45 dager for kvinnen som er tiltalt for å ha løsnet skudd og kommet med trusler mot sportsfiskerne som fisket i nærheten av boligen hennes.

– Det kom flere skudd mot oss. Først rundt 100 meter ifra oss, og så ett 50 meter oppstrøms fra der vi fisket. Vi følte det som et varselskudd, men tenkte samtidig at her er vi ikke trygge, forklarte en av sportsfiskerne i retten.

Ifølge lokalavisa i Finnmark har kvinnen et anstrengt forhold til enkelte sportsfiskere.



– Jeg liker ikke at de fisker og så slipper den ut igjen. Da kan fisken gjerne bli liggende og flyte. Så lenge de tar med seg fisken, og den ikke blir liggende og dø i elva etter at de har sluppet den ut igjen, er det greit, forklarte kvinnen i retten – ifølge iFinnmark.



Men hun avviste i retten at hun hadde skutt mot de tre aktuelle sportsfiskerne denne junikvelden i fjor.

– Jeg kan ikke huske å ha hatt kontakt med dem. Jeg har heller ikke truet noen, forklarte kvinnen.



For selv hevdet hun at hun spilte radiobingo sammen med en venninne den aktuelle kvelden.

Men hun bekreftet at hun har skytevåpen tilgjengelig.



– Jeg bruker det til å trene og jage vekk fiske-ender slik at de ikke går i garnene mine. Da står jeg på verandaen og skyter. Når jeg trener skyter jeg på blink nord for huset mitt, forklarte hun i retten.



Våpnene ble beslaglagt av politiet da de rykket ut til kvinnens bolig.

Dom i saken faller i slutten av uka.