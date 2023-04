Eldre ektepar ble drept i sitt eget hjem: – Fremstår helt tilfeldig

Klokken var litt over 18, den 1. august i fjor, da 46-åringen drepte Herma og Odd Gjetsund i deres eget hjem i Otta i Sel kommune.

Han bodde i det samme nabolaget som det eldre ekteparet og ringte selv til politiet for å melde fra om hva han hadde gjort.

Tiltalen beskriver to svært brutale drap, der det også kommer frem at mannen mishandlet likene i etterkant.

– Det sier seg selv at dette er svært alvorlig. Det er et eldre ektepar som er blitt drept i sitt eget hjem. I tillegg så har gjerningspersonen skadet likene etterpå, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter til TV 2.



AKTOR: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter skal føre saken i retten for påtalemyndigheten. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Hva vet man om motivet?



– Det vet man egentlig veldig lite om. Det fremstår som helt tilfeldig.



Vil be om tvungen behandling

Tiltalte er ikke tidligere straffedømt, men har en lengre historikk i helsevesenet.

Også i dagene før drapene skjedde var han i kontakt med helsetjenesten en rekke ganger.

I slutten av august opprettet Statsforvalteren i Innlandet en tilsynssak, som resulterte i at de mente tiltalte hadde fått forsvarlig helsehjelp.

OTTA: Den lille byen ble rystet av dobbeltdrapet som skjedde på sensommeren i fjor. Nå kommer saken opp for retten.

Siden i høst har rettsoppnevnte sakkyndige observert 46-åringen.

De har utarbeidet en rapport om han psykiske helse, der de konkluderer med at han ikke var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Med bakgrunn i disse konklusjonene kommer påtalemyndigheten til å be om at tiltalte ikke dømmes til vanlig fengsel, men overføres til såkalt tvungent psykisk helsevern.

– Grunnen til det er at gjentakelsesfaren, altså faren for ny alvorlig kriminalitet, er så høy og nærliggende at for å beskytte samfunnet mot nye lignende straffbare forhold fra tiltalte, så må vi gå til retten og få en slik dom, sier Klundseter.



TEKNIKERE: En rekke krimteknikere fra Kripos var raskt på åstedet etter at drapene skjedde. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Han gruer seg

Tiltalte har vært inne til flere avhør med politiet.

Ifølge 46-åringens forsvarer, advokat Anders Bjørnsen, er hans klient innstilt på å forklare seg i retten på torsdag.

– Han har fått en innføring i hva det innebærer og er forberedt på det, sier Bjørnsen.



FORSVARER: Advokat Anders Bjørnsen ivaretar tiltaltes interesser. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Hvordan ser han på det å møte i retten?



– Min klient har gitt utrykk for at han gruer seg til rettssaken.



– Hva har han selv forklart om hvorfor dette skjedde?



– Det er ingen utløsende hendelse her. Dette er en konsekvens av min klients psykiske helsetilstand.

– Ikke gitt

Slik forsvareren ser det, er partene enige om to sentrale spørsmål:

Det ene er de faktiske forholdene, altså hva som skjedde i boligen til ekteparet Gjetsund.

Det andre er at tiltalte ikke er strafferettslig tilregnelig.

Bjørnsen er imidlertid forberedt på at påtalemyndigheten kommer til å påstå at tiltalte skal overføres til tvungen behandling.

At han kommer til å gjøre det samme, er ingen selvfølge.

– Spørsmålet om tvungent psykisk helsevern vil stå sentralt. Jeg kommer til å belyse momenter som kan tale for at det ikke er gitt at han skal underlegges tvang, sier han.



Bistandsadvokaten til de etterlatte ønsker ikke å uttale seg i forkant av rettssaken, men har tidligere gitt uttrykk for at hans klienter mottok dødsbudskapet i august i fjor med sjokk og stor sorg.

Det er satt av fem dager til forhandlingene, som avholdes på tinghuset i Lillehammer.