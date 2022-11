Eldgammelt skip og 200 tonn ammunisjon: – Urovekkende

– Det er urovekkende mange av dem. Det er flere hundre innenfor relativt små områder. Vi regner med det er ammunisjon i dem, sier arkeolog Øyvind Ødegård til TV 2.

Han forteller om store mengder bokser med ammunisjon som er oppdaget på bunnen av Mjøsa. De er trolig dumpet fra Raufoss ammunisjonsfabrikk, og fra Forsvaret, forklarer han.

Forskere ved NTNU og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har brukt ny sonarteknologi for å sveipe seg gjennom havbunnen – og kartlegge de glemte gjenstandene som har endt opp på bunnen.

Nå har den fjernstyrte miniubåten Hugin vært nede på dypet og fotografert noen av skattene.

– I tillegg til dumpet ammunisjon, har vi funnet eldre ting. På 410 meters dyp fant vi et gammelt skipsvrak med alderdommelige trekk, forteller arkeologen.

– Unikt funn

Forskerne mener skipet trolig fra mellom år 1300 og 1850, på grunn av typen ror det ser ut til å ha. En gang hadde det trolig vind i seilene, og fraktet mennesker over Mjøsa, mener Ødegård.

– Det er et helt unikt funn. Også med tanke på å forstå Mjøsa og sjøfarten på innsjøen bedre. Det kan være med på å fylle hull i kunnskapen om utvikling av trebåter i Norge, sier Ødegård når han ramser opp grunner til hvorfor funnet er av betydning.

LANGE LINJER: Arkeolog Øyvind Ødegård poserer ved en trebåt fra rundt 1890, som trolig er bygget i samme tradisjon som skipsvraket som nå er funnet på bunnen av Mjøsa. «Middelaldertradisjon som har blitt med oppover i historien, mener han. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Oppland Arbeiderblad meldte saken om det sunkne skipet først. I første omgang har man kun fått sonarbilder av skipet, men man har brukt disse for å lage en 3D-modell av hvordan det ser ut, der hvor det stikker opp fra mudderet på bunnen.

Nå er han spent på hva miniubåtens kamera skal sende opp til overflaten:

– På en skala fra én til ti, er dette en klar tier. Jeg er veldig spent på om vinden tillater at vi klarer å ned i dag. Det er litt væravhengig, så vi må se, sier han torsdag.

TÅKETE: Slik ser sonarbildet av det gamle trevraket ut. Foto: NTNU

Den autonome undervannsbåten Hugin ble tatt i bruk for kort tid siden, og har i tillegg til den gamle seilskipet også avdekket flybomber og dampskipet «Lillehammer», som ble dumpet i 1975.

– Det er en godtepose det her, sier arkeolog Ødegård.

– Jeg er urolig

Men selv om mjøsbunnen kan si mye om svunne tider, er særlig kruttet en bekymring for fremtiden for alle som bor og bygger langs den enorme innsjøens bredder.

På bunnen av Mjøsa, som er drikkevannskilde for 80.000 mennesker, ligger rundt 200 tonn krutt og ammunisjon. Det er bekymringsfullt fordi ammunisjonen kan korrodere, altså tæres ned, slik at giftstoffer slipper ut i vannet.

– Først og fremst vil jeg si at jeg er urolig. Det ble vi allerede første gangen vi var her for to år siden, sier Asgeir Sørensen, som er professor i marinteknikk ved NTNU.

ORANSJE DYKKER: Undervannsbåten Hugin har torsdag gjort dype dykk i Mjøsa. Foto: NTNU

– Mengdene er for meg som ikke normalt jobber med dumpet ammunisjon meget urovekkende, sier Sørensen.

Han er ikke bekymret for å drikke vann fra Mjøsa i dag, men sier den dumpede ammunisjonen kan bli et problem i fremtiden.

– Det krever permanent overvåkning. Det kan godt gå ti år, eller det kan gå 100 år før dette blir skadelig for mennesker, men det her må man følge svært nøye med. sier han.

– Jeg tror kanskje det var en holdning til at tenkte at det ikke var så bra å gjøre, så det ikke var så nøye å rapportere hvilke mengder det var snakk om, sier forsker Arnt Johnsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han sier man rent teknisk kan man rydde opp bunnen av innsjøen ved å hente opp og destruere det.

– Men det blir veldig kostbart å gjøre fjernstyrt henting og håndtering på land. Det er mer nærliggende å dekke over med nye masser så det ikke kommer i kontakt med miljøet, sier Johnsen,