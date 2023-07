Elbilferie: – Hjertet i halsen

Dersom du legger ut på elbilferie i Europa i sommer, kan du raskt oppdage at ladenettverket ikke er like godt utbygd som hjemme i Norge.

Blant de som har erfart dette, er Monika Führer fra Lier. TV 2 møter henne på en ladestasjon i Munkedal i Sverige, der hun har stoppet sammen med venninnen Anita Lorentzen.

Egentlig skulle første ladestopp på turen vært i Fredrikstad. Der var det imidlertid noe galt med laderne, og videre innover i Sverige har ladeproblemet ifølge Führer blitt større og større. Ved ladestasjonen i Munkedal har de ventet halvannen time i ladekø.

UTEN MUSIKK: Monika Führer (t.v.) og Anita Lorentzen skrudde av musikken i bilen for å nå fram til ladestasjonen. Foto: Privat

– Hvert eneste sted vi har forsøkt å lade, har det vært problemer. Vi fant til slutt en lader, men det ville tatt 24 timer å lade opp bilen, så vi ladet bare noen prosent før vi kjørte videre, og har hatt hjertet i halsen helt til vi kom hit, sier Führer.

– Vi har skrudd av musikk og alt for å rekke frem til en lader.

Utfordrende i Sverige

Führer forteller at dette er fjerde stedet de har forsøkt å lade i løpet av turen. Etter at bilen er ladet opp, fortsetter ferden mot Ullared.

– De andre vi reiser med har hybridbil, og er allerede langt forbi Göteborg nå.

LADEKØ: Da dette bildet ble tatt, hadde ladekøen ved Munkedal allerede krympet betraktelig. Foto: Anja Storbråten/TV 2

Nestleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening forteller at de er kjent med at nordmenn på elbilferie kan få seg en overraskelse når de krysser landegrensene.

– I Norge har vi rekordhøy dekning av hurtigladere, så her bør det for det meste være uproblematisk, men i resten av Europa har de ikke kommet like langt.

Særlig i Sverige kan mange støte på utfordringer, forklarer Haugneland.

– Det er veldig mye trafikk av nordmenn med elbil i Sverige, noe som fører til at infrastrukturen kan bli ekstra utfordret. Videre nedover i Europa blir dette et mindre problem, da trafikken sprer seg mer ut.

– Ikke mange, men de finnes

Magnus Johansson, leder for den svenske elbilistforeningen Elbil Sverige, sier Sverige har sakket akterut i utbyggingen av ladestasjoner.

– For tre år siden lå vi ganske bra an. Om vi ser tilbake i statistikken var antall ladepunkter per bil ganske bra i 2019-2020, men etter det har vi havnet nedover på skalaen, sier han.

Langs kysten i Sør-Sverige er ladenettet relativt godt utbygd, mener Johansson. Inne i landet og i Norrland kan det være vanskeligere å finne ladestasjoner, selv om noen har dukket opp de siste årene.

– De er ikke mange, men de finnes, sier Johansson.

– Skal være fullt mulig

I tillegg til færre ladere, er det også færre elbiler nedover i Europa. Dette kan ifølge Haugneland både være en fordel og en ulempe for ferierende nordmenn.

– Så sjansene for kø er ikke nødvendigvis så store, men samtidig kan det for eksempel gå litt lengre tid før man fikser en defekt lader. I Norge er servicenettverket bedre, sier han.

FULLT MULIG: Ifølge Petter Haugneland er det fullt mulig å reise på elbilferie i Europa. Det krever imidlertid litt ekstra planlegging. Foto: Presse/Elbilforeningen

Samtidig påpeker Haugneland at situasjonen i resten av Europa har blitt bedre de siste årene. Blant annet har Tesla åpnet ladenettverket sitt for alle elbiler.

– Tidligere advarte vi mot elbilferie i Europa, eller det var i hvert fall mer risikosport. Nå skal det være fullt mulig, men det krever litt planlegging og forberedelser.

– Avgjørende

Blant forberedelsene Haugneland trekker fram er å sjekke hvor laderne på veien mot reisemålet befinner seg, og å planlegge alternative ruter.

– Da kan du for eksempel bruke «ElbilAppen», som har oversikt over alle laderne i Europa.

Haugneland er tydelig på at en positiv opplevelse av elbilferien er viktig for at man skal ha lyst til å legge ut på en ny tur senere.

– En ting er at du selv har en dårlig opplevelse, men slike ting kan også spre seg fort i sosiale medier eller andre nettfora. Da er det avgjørende at folk synes det går fint, sier han.

– Å reise på en utslippsfri ferie kan gi en god følelse, men hvis det er umulig å lade vil du jo ikke gjøre det igjen.