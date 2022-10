Elbiler tar fyr uten forvarsel

BRANN: Etter at stormen la seg har Florida-brannvesenet måtte hanskes med brennende elbiler. Foto: KameraOne

Orkanen «Ian» valset over Florida og deler av Sør Carolina i USA tidligere i høst.

Over to millioner mennesker fikk beskjeden om å evakuere som følge av ekstremværet. Over hundre personer mistet livet.

Det jobbes fortsatt med å rydde opp etter de enorme ødeleggelsene «Ian» forårsaket.

HERJINGER: Orkanen har etterlatt seg store ødeleggelser. Foto: Rebecca Blackwell/AP

I Florida har innbyggere nå oppdaget at enkelte biler har blitt til tikkende brannbomber.

Elbiler i fyr og flamme

Elbiler som har fått store mengder vann i seg har uten forvarsel tatt fyr på veiene i Florida.

Dette har skjedd i de områdene av delstaten som ble hardest rammet av ekstremværet. Det opplyser Jimmy Patronis i det lokale brannvesenet til ABC News.

Den nasjonale etaten for sikkerhet på motorveiene i USA har advart om at elbiler kan ta fyr flere uker etter kontakt med saltvann.

– Et fenomen vi vil se mer av

Saltvannet fører til en kjedereaksjon i motoren og batteriene som fører til at sannsynligheten for brann øker, ifølge etaten.

– Ettersom stormer øker i voldsomhet, og salget av elbiler øker over hele verden, er det et fenomen vi sannsynligvis vil se mye mer av, advarer Eric Fredrickson i batteriselskapet Call2Recycle.

Florida-brannvesenet har talt ni slike branntilfeller.

ABC News skriver at brannvesenet må bruke mye ressurser og store mengder vann på å slukke elbil-brannene.

Ifølge en representant fra brannvesenet må de bruke mellom fire og fem timer på å slukke hver elbil-brann. Han sier at de vanligvis bruker én time på å slukke brann i fossilbiler.

– Det kan fortsatt være tusenvis av elbiler rundt omkring i garasjer i Florida som potensielt kan ta fyr, sier Bobby Schneider i Energy Security Agency til den amerikanske nyhetskanalen.