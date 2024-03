Elbilene fører til mer trafikk

Gjennom de såkalte byvekstavtalene frem mot 2029, vil Staten få oss nordmenn til å la bilen stå, og heller velge kollektivtransport.

For eksempel betaler Staten 70 prosent av større kollektivsatsinger for utvalgte kollektivsatsinger i byene.

Målet er en nullvekst, eller helst en nedgang i bilbruken.

Men det motsatte vil skje, i følge en omfattende studie ved Transportøkonomisk Institutt.

Det er Samferdselsdepartementet som har bestilt studien i forbindelse med Nasjonal Transportplan som legges frem nå i slutten av mars.

Opp mot 20 prosent økning

En gruppe forskere ved TØI har intervjuet de som har sentrale roller i byvekstavtalene i de store byregionene og studert arealplaner, årsrapporter og handlingsplaner.

Konklusjonen i studien er nedslående lesing for de som har reduksjon i bilbruken som mål. For perioden 2020 til 2030 viser prognosene for eksempel at

Trafikken på Nord-Jæren vil vokse med 20 prosent.

Rundt Bergen vokser biltrafikken med 14 prosent i denne perioden.

I Oslo-området ventes en vekst på 15 prosent.

Rundt Trondheim tror forskerne at det blir 17 prosent vekst i biltrafikken.

Det var forskning.no som først skrev om denne saken.

Elbil fører til økning

En av forklaringene er at det er en sammenheng mellom økt kapasitet på veiene og økt biltrafikk.

– Et eksempel er E 18 Vestkorridoren mellom Asker og Bærum vest for Oslo, sier hovedforfatteren bak studien, Kirsten Hegsvold.

Forsker Kirsten Hegsvold Foto: Transportøkonomisk Insitutt

Hun peker også på elbil-fordelene som et betydelig bidragsyter og en hovedgrunn til økningen i biltrafikken den kommende årene.

– Flere kjøper elbil og elbiler er billige å bruke, sier hun.

Må bli dyrere å bruke bil

I dag koster det halvparten eller mindre om du har en elbil sammenlignet med hva det koster å ha bil som går på bensin eller diesel.

– For å lykkes med å begrense biltrafikken, holder det ikke å bygge ut kollektivtransport og legge til rette for gåing og sykling. I tillegg må det gjøres dyrere eller mer tungvint å bruke bil, sier Hegsvold.

En uheldig side ved de kostbare Byvekstavtalene er de det får få eller ingen konsekvenser om ikke målene oppnås, påpeker forskerne.

Det er lite vektlegging av kostnadseffektivitet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for det enkelte prosjektene, er en av konklusjonene i studien.

– Noe av utfordringen er nok at det ikke får noen direkte konsekvenser for kommunene når målene ikke nås, sier Kirsten Hegvold til forskning.no