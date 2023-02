Elbileiere sliter: – Flere som vil selge

Inkassosaker knyttet til billån øker kraftig, særlig blant elbileiere. – Sikker på at økningen vil fortsette, sier sjefanalytiker.

VIL SELGE: Bruktbilforhandleren Rebil forteller at det mange elbileiere som vil selge bilene sin på bruktmarkedet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Nå tror vi det blir mer krevende å selge nye og dyrere biler. Derfor satser vi nå på biler som er litt eldre og ligger litt lavere i pris. Ofte fossilbiler.

Det sier daglig leder i bruktbilforhandleren Rebil, Kristian Melchior, mens han viser TV 2 utvalget av bruktbiler de har til salgs.

– For eksempel var Polestar-bilen veldig attraktiv i sommer. Nå er det flere som vil selge denne bilen, enn som vil kjøpe den, sier Melchior.

Selger unna

Han forteller at de opplever et taktskifte i bruktbilmarkedet, som startet i september i fjor.

– I høst da rentene begynte stige og ting ble mer usikkert, så vi at mange ønsket å selge de dyrere bilene sine. Da gjerne litt dyrere elbiler, sier Melchior.

På kort tid ble tilbudet av dyrere elbiler større på bruktbilmarkedet, men Melchior forteller at det er færre som er interessert i kjøpe dem.

ENDRER STRATEGI: Daglig leder av Rebil, Kristian Melchior, forteller at de nå endrer strategi fra å satse på dyre elbiler til billigere biler. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Mange vil nok velge mellom å kjøpe en billigere og eldre fossildrevet bil, eller en litt dyrere elbil der bompenger og drivstoff koster mindre, sier Melchior.

Sliter med å betale

I løpet av de siste tre månedene eksploderte antall saker hos inkassoselskapet Intrum knyttet til billån og leasingavtaler.

– Det var over 20 prosent økning, sier sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum.

Han sier til TV 2 at økningen primært er knyttet til relativt nye og dyre elbiler, og at dette kan tyde på at flere begynner å merke økte renter og levekostnader på lommeboken.

– Dette er en indikasjon på at økningen i levekostnader er i ferd med å treffe andre inntektsgrupper enn de som til nå har merket mest til økte priser, sier Trasti.

SYKDOMSTEGN: Sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum, mener økningen i inkasso er et sykdomstegn på at flere nye grupper sliter med økonomien. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Antallet nybilregistreringer i januar var det laveste på over 60 år.

Det var 40.000 registrerte nye personbiler i desember. I januar i år var det bare 1860 registrerte biler, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Blir satt på vent

Direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV mener det lave januar-tallet skyldes to ting:

1. At forhandlerne jobbet hardt i desember for å registrere biler før de nye avgiftene slo inn i januar i år, som økt moms på elbiler med prislapp over 500.000 og ny vektavgift.

– Mange av disse bilene ble levert ut i januar. Derfor hadde forhandlerne også hendene fulle med klargjøring og utleveringer, sier Thorsen.

2. At fremtidstroen har blitt lavere, og nordmenn har blitt mer usikre på hvor mye de faktisk har råd til.

– Vi venter med de store investeringene. Tallene fra Intrum, som viser økningen i inkasso, bekrefter denne antakelsen, sier Thorsen.

OVERRASKET: Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken, ble overrasket over at antallet nybilregistreringer i januar var så lavt. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Likevel påpeker han at bruktbilomsetningen er noe høyere i år, enn det var i fjor.

Hittil i år har nesten 70.000 bruktbiler fått ny eier, i fjor var det omtrent 500 færre, viser ferske tall fra OFV.

– Det er nok riktig at mange vil selge unna dyrere elbiler. Det er også mange som fortsatt er i «bilmodus». Fordelen med bruktbiler er at man slipper å vente lenge, og at prisen som regel er lavere enn for helt ny bil, sier Thorsen.

– Ikke normalt

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand tror flere tok seg vann over hodet da de kjøpte bil mens renten var lav.

– Det er en skummel tendens. Enkelte har nok glemt å sette seg inn i konsekvensene som inntreffer når rentene stiger, sier Tvetenstrand.

Hun mener det har vært uvanlig mange dyre og «flotte» biler på norske veier de siste årene.

– Det er et tegn på at flere har tatt seg råd til å kjøpe seg en dyrere bil enn det de burde. Det er ikke helt normalt at «hvermansen» har mulighet til å unne seg en bil til nærmere millionen, sier hun.

ADVARER: Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand, advarer mot å ta opp for store billån etter økningen i rentenivået. Foto: Frode Sunde

Tvetenstrand påpeker at mange er avhengige av bil, men at man kan senke kravene for å spare penger.

– Det er interessant å se om bilprodusentene vil lansere flere rimeligere bilmodeller, og om flere vil velge å kjøpe disse eller rimeligere bruktbiler som et alternativ, sier hun.

Flere vil slite

Sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum tror flere vil oppleve betalingsvansker fremover.

– Sakene som har kommet til oss den siste tiden, er ubetalte regninger fra flere måneder tilbake. Vi er sikre på at økningen i inkassoer knyttet til billån vil fortsette fremover, sier Trasti og legger til:

– Det er også et stort press på bruktbilmarkedet nå og vanskelig å få solgt bilen til god pris.

Trasti mener økningen i inkasso er et sykdomstegn i økonomien, og en klar indikator på at bufferne begynner å gå tomme.

– Kostnaden til folk flest løper langt raskere enn inntektene. Etter hvert som sparingen begynner å tæres på, så er det kortere vei til betalingsproblemer, sier Trasti.

– Færre kjøp

Bilimportørenes Landsforenings (BIL) anslår at det vil selges 140.000 nye biler i Norge i år.

Til sammenligning endte fjoråret med over 173.000 førstegangsregistrerte nye biler, viser tall fra OFV.

– Det blir nok færre kjøp av nye biler i år, men vi står også i en elbil-revolusjon. Derfor vil det være en del som fremdeles er interessert i å kjøpe nytt, sier Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i BIL.