Ekteparet åpnet hjemmet sitt: – Hun vil bli savnet

ÅPNET HJEMMET: Naboene Arnstein Wiik og Margit Langli Wiik åpnet hjemmet sitt for naboer og berørte av skredet. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Da et hus med seks personer ble tatt av et ras fredag, åpnet Margit Langli Wiik og Arnstein Wiik hjemmet sitt for de berørte og kommunens psykososiale team.

– Tusen takk for deres innsats for å ta vare på naboer og venner i denne tragiske helgen vi har vært gjennom, sier ordfører i Heim kommune, Odd Jarle Svanem (Sp).

Mandag delte han ut blomster til ekteparet Wiik, og roser naboene for å ta imot de som trengte det.

– De har åpnet hjemmet sitt. Det er det ikke en selvfølge at folk gjør, men i en liten bygd der alle kjenner alle, skjønner jeg det var helt naturlig å gjøre det, sier Svanem.

TAKKER: Ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) ga blomster og kort til naboene. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Tøft

Etter raset satt naboer og teamet fra kommunen samlet hos Wiik. Lenge var det uvisst hvor mange som hadde omkommet, og hvor mange som fremdeles kunne reddes ut.

– De satt og ventet på de siste som var i ruinene, og visste ikke hvordan det gikk. Jeg skjønner det var tøft for dere, sier ordføreren.

Margit Wiik forteller om en tøff helg, der oppgaver lettet tankene i perioder.

– Vi fikk praktiske oppgaver å gjøre, og det føltes godt. Da glemmer man litt, og har fokus på det som må gjøres, forteller hun.

Wiik sier uvissheten var tyngende.

– Det var godt å ha dem der, men det var fryktelig uvirkelig og tragisk på alle vis å sitte og vente på å høre hvordan det gikk.

– Vil bli savnet

Av de totalt seks personene som befant seg i huset, omkom én – 85 år gamle Bjørg Hendset.

– Hun var bare snill, og en virkelig god nabo. Jeg har bare godt å si om henne, sier Wiik.

KNUST: Huset, der seks personer befant seg, ble tatt av raset. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Hun beskriver Hendset som en stillferdig og lun kvinne med humor.

– Hun vil bli savnet, virkelig.

I huset var også Hendsets to år gamle barnebarn. Wiik sier 85-åringen kan ha bidratt til at barnet kom seg ut i live.

– Det er en liten trøst å tenke på at hun var med å redde oldebarnet sitt, sier Wiik.