Ektepar i regjering: – Ingen hemmelighet

Senterpartiets Ivar Prestbakmo blir ny statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Det bekreftet Statsministerens kontor tirsdag formiddag.

Han er dermed den andre Prestbakmo-en som får plass i Jonas Gahr Støres regjering.

Ivar Prestbakmos kone, Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp), er nemlig statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hun tiltrådte i april i fjor.

– Det er ingen hemmelighet at vi er gift og har vært det gjennom hele vårt politiske liv, skriver Sigrun Wiggen Prestbakmo i en tekstmelding til TV 2.

– Jeg og Ivar har jobbet sammen på mange politiske flater og har derfor lang erfaring med å forholde oss profesjonelt til dette, påpeker hun.

Ordførere i tur og orden

Det er nemlig ikke første gang de to ektefellene går i hverandres fotspor i politikken.

Sigrun Wiggen Prestbakmo overtok som ordfører i Salangen kommune i Troms etter ektemannen i 2014. Han hadde da vært ordfører siden 1999. Hun ble sittende til i fjor.

Nå understreker ekteparet at de ikke skal jobbe i samme departement.

– Jeg tenker at åpenhet og gode vurderinger underveis fra både politisk ledelse og embetsverk er nyttig og viktig for å unngå habilitetsutfordringer der arbeidsoppgaver toucher borti hverandre, skriver Sigrun Wiggen Prestbakmo.



– Vi vil jo jobbe i to ulike departement, så i det daglige går nok det helt fint. Så vil nok både vi og andre være litt ekstra bevisst i sammenhenger der våre departementers ansvarsområder skulle møtes, supplerer Ivar Prestbakmo.



De to påpeker at det heller ikke er første gang at det er familiære forhold i regjeringsapparatet på ulikt vis.

Det Grunnloven sier, er at «ektefeller, foreldre og barn eller to søsken» ikke må ha sete i statsrådet på samme tid. Men dette gjelder altså kun for selve statsrådet og ikke på statssekretærnivå.

MÅTTE GÅ: Sandra Borch (Sp) trakk seg i forrige uke som forsknings- og høyere utdanningsminister som følge av avsløringer om tekstlikhet i masteroppgaven hennes. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Var vara for Borch

Siden valget i 2021 har Ivar Prestbakmo vært vara for Sandra Borch (Sp) på Stortinget.

Men da Borch i forrige uke gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister, falt Prestbakmo ut av Stortinget igjen, ettersom Borch går tilbake dit.

Nå overtar han Oddmund Løkensgard Hoels posisjon som statssekretær, etter at Hoel i statsråd klokken 10.00 tirsdag rykket opp og ble utnevnt til ny forsknings- og høyere utdanningsminister.