Ektemannen til TV 2: Norske Ghadah (48) ble drept i Gaza

Den norske 48-åringen skal ha blitt drept i et angrep i området ved Khan Younis på Gazastripen. Bildet viser ødeleggelsene etter et angrep mot byen søndag, men det er ikke kjent om det er snakk om det samme angrepet. Foto: Fatima Shbair/AP

Ghadah Hassan Abudaqah skulle besøke sin syke far i Gaza. I helgen ble begge drept i et luftangrep, forteller familien til TV 2.

UD fikk informasjon i helgen om at en norsk statsborger var blitt drept på Gazastripen.

Norsk-palestinske Bashar El-Najar (54) opplyser til TV 2 at det var konen hans, Ghadah Hassan Abudaqah (48), som ble drept i et luftangrep søndag.



– Det er veldig, veldig vanskelig for meg og barna, sier El-Najar til TV 2.

Hun etterlater seg to barn i 20-årene, ifølge ektemannen.

I SORG: Bashar El-Najar (54) forteller at kona hans ble drept i et luftangrep i Gaza. Foto: privat

Han var først i kontakt med VG, som omtalte saken først.

TV 2 har ikke fått bekreftet dødsfallet fra andre kilder.



– Største alvor

UD har heller ikke fått bekreftet dødsfallet fra palestinske myndigheter, og opplyser til TV 2 at de ikke kan uttale seg mer om saken på grunn av taushetsplikt.

– Vi har fått opplysninger fra pårørende om at en norsk statsborger er død i Gaza. Det tar vi på største alvor, sier utenriksminister Espen Barth Eide til TV 2.

Han understreker at de jobber med å finne ut hva som faktisk har skjedd.

– Vi vet enn så lenge ikke mer enn det vi har fra de pårørende, sier utenriksministeren.

Besøkte faren

Bashar El-Najar forteller til TV 2 at kona dro til Gazastripen 4. oktober for å besøke faren sin, som hadde vært syk den siste tiden.

Tre dager senere brøt det ut krig mellom Israel og Hamas.

54-åringen forteller at han har en bror som bor like i nærheten av der kona og faren hennes bodde, i byen Khan Younis sør i Gaza.

På søndag fikk El-Najar beskjed om at området var blitt truffet av et luftangrep, og at huset til konas familie var et av dem som var ødelagt.

– Rundt to timer senere fikk jeg vite at hun var drept, sammen med faren og broren hennes, sier 54-åringen til TV 2.

– Et snilt menneske

Bashar El-Najar forteller at det siste døgnet har vært svært vanskelig, og at han har slitt med å sove.

– Det tok meg noen timer før jeg var i stand til å fortelle barna om hva som hadde skjedd, forteller han til TV 2.

Paret har vært gift i 25 år, og bodde sammen i Oslo, forteller ektemannnen.

Han har gitt TV 2 tillatelse til å brukes konas navn, men ønsker ikke at hun blir avbildet.

– Hun var et snilt menneske, og var veldig god mot alle. Hun hadde mange venner her i Oslo, sier El-Najar.

250 nordmenn



Dette er den første meldingen om at en nordmann er blitt drept i Gaza.

UD er i kontakt med om lag 250 norske statsborgere som befinner seg på innsiden av landstripen.

Det er tidligere blitt varslet at flere av disse 250 personene er skadet.

De første evakueringene fra Gaza til Egypt begynte for to uker siden, men det er bare om lag 2000 personer som er hentet ut, ifølge palestinske grensemyndigheter.

Det er foreløpig ingen norske statsborgere som er blitt evakuert, til tross for at blant annet amerikanske, egyptiske, franske og britiske har fått muligheten til å krysse grensen.