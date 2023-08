Ektemannen kjøpte og solgte aksjer

Under Erna Solbergs år som statsminister, skal ektemannen Sindre Finnes ha handlet aksjer i flere norske selskaper, ifølge E24.

Det har stormet rundt flere norske politikere den siste tiden, og onsdag ble det kjent at ektemannen til Anniken Huitfeldt handlet aksjer i flere selskap, etter at hun ble utenriksminister.

Torsdag melder E24 at flere har gjort det samme.

Ektemannen til Erna Solberg skal ha handlet aksjer i flere norske selskaper da hun var statsminister i Norge.

– De få kjøp og salg som ble gjort i denne perioden, forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, sier Sindre Finnes til nettstedet.

Vil ikke svare

Finnes handlet blant annet aksjer i laksegiganten Mowi og våpenselskapet Kongsberg Gruppen, samt i Hydro, ifølge E24.

Ved utgangen av 2014 hadde Solbergs ektemann 1660 aksjer i Hydro, til en verdi av cirka 70.000 kroner. Ved utgangen av 2021, lik etter at Solberg-regjeringen gikk av, satt han med 6000 aksjer til en verdi av 417.000 kroner, ifølge næringslivsavisen.

Han hevder selv å ha redusert aksjehandelen «betydelig» under Solbergs statsministerperiode.

E24 skriver at Finnes ikke svarer på spørsmål om Solberg delte innsideinformasjon rundt selskapene han eide aksjer i.

– Dere har stilt meg en rekke spørsmål som egentlig handler om Erna og hennes habilitet. Disse blir det ikke riktig av meg å svare på, og jeg må derfor be dere henvende dere til henne om dette, sier Finnes.

E24 har fått svar fra Solbergs rådgiver og pressesjef i Høyre, Cato Husabø Fossen, som bekrefter at Solberg var kjent med aksjehandelen.

– Ja. Hun har vært godt kjent med at han eier aksjer. Da hun tiltrådte var hun opptatt av at han skulle ha dialog med embetsverket på Statsministerens kontor om disse spørsmålene, slik at de både kunne orientere om regelverket og bistå med å vurdere hennes habilitet, sier Fossen.



TV 2 har vært i kontakt med Sindre Finnes, som ikke ønsker å kommentere saken.

Dette betyr inhabilitet: Inhabilitet betyr at en person ikke kan behandle en sak på grunn av sin tilknytning til saken eller personer som vil kunne bli berørt av sakens utfall. Den inhabile kan verken treffe avgjørelse i saken, medvirke ved utredningen eller medvirke ved vurderingen av den. Kilde: Store Norske Leksikon

Spørsmål må avklares

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud er ikke overrasket over avsløringen, siden politikere ofte kjøper og selger aksjer.

– Denne saken var så vidt jeg husker framme i 2019 og ble problematisert, men den fikk ikke det habilitetsfokuset som disse sakene har gitt, forklarer Eriksrud.

Saken om Huitfeldts ektemann ble imidlertid en mye større sak, i forhold til Finnes` aksjekjøp.

– Den kommer i kjølvannet av en rekke saker, der en statsråd må stå skolerett og beklage alvorlige habilitetsbrudd. Det er det som er utgangspunktet også for Huitfeldts del, sier Eriksrud.

Fremover mener Eriksrud det blir viktig å komme til bunns i om det finnes annen informasjon om ektemannen, som kanskje ikke har vært tilgjengelig for offentligheten.

– Det er spørsmål som må avklares, legger han til.



Så langt i år, har både Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap) måttet gå av som statsråder på grunn av saker om inhabilitet.