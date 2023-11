Ekte eller plast?

Det beste for miljøet er å droppe juletreet. Men klimaforskere mener at det er viktig å hygge seg i jula og oppfordrer heller til å gå ned i størrelse.

Bruk og kast, eller plast. Hva er verre? Selv om det beste for klimaet hadde vært å droppe juletreet, så lever det i beste velgående. I år handler vi juletrær for over 1 milliard kroner. 30 prosent velger den kunstige varianten.

Fra et klimaperspektiv er hovedregelen at et naturlig tre vil være bedre enn et plasttre. Men det er flere variabler som påvirker klimaregnskapet, forteller Borger Aamaas ved Senter for Klimaforskning til TV 2.

Slik blir regnestykket

Borgar Aamaas, klimaforsker ved CICERO, sier det beste for klimaet er et lite juletre fra nærmiljøet Foto: Jo Straube

– For et plasttre vil både produksjon, transport og hvordan det resirkuleres veie inn. Mens for ekte trær er det transporten som er avgjørende. Derfor vil et plasttre aldri kunne slå et naturlig og kortreist tre. Det aller beste for miljøet er å hogge det selv eller kjøpe et fra en lokal selger.

Mange juletrær kommer fra Danmark mens kunstige blir produsert i Kina. Hvordan blir regnestykket da?

– Hvis man har et plasttre i mer enn 20 år så vil man begynne å komme godt ut av det fra et miljøperspektiv. Man må også huske på at områder som man bruker til juletreproduksjon i mange tilfeller kunne ha vært brukt til noe mer nyttig som for eksempel matproduksjon.

Mindre er bedre

Aamaas tror at klimaregnskapet vil endre seg om noen år når bioplast etter hvert erstatter dagens oljebaserte plast. Men uansett hvilken type tre man velger, så vil det være bedre å velge et lite et.

Ved å velge et lite tre sprer man utslippskostnaden på flere enheter. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

– Mindre trær bruker mindre areal. Samtidig får man spredd ut transportregnskapet på flere enheter. Så et mindre tre er bedre for miljøet enn et stort et.

Anja Bakke Riise som leder Framtiden i våre hender forteller at de anbefaler folk å velge ekte juletrær fremfor plast

– Vår anbefaling er å kjøpe et ekte juletre fra naturen. Om vi kun ser på klimagassutslippene, så vil et plasttre ha et cirka ti ganger så stort klimaavtrykk som et naturlig tre, avhengig av hvor lenge det brukes.

Farlige kjemikalier

Bakke Riise legger til at det ofte brukes mye kjemikalier i produkter av plast. For et par år siden testet Framtiden i våre hender plasttrær for miljøgifter og fant at de innholdet både bly og brom. Det betyr at arbeiderne som lager trærne også eksponeres for disse miljøgiftene på fabrikkene. Men hun forstår at noen likevel velger et kunstig juletre,

Anja Bakke Riise, leder, Framtiden i våre hender anbefaler ekte jultre. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Noen går for plastjuletre på grunn av allergi, og det kan fungere bra hvis man finner et av god kvalitet med lang holdbarhet. Det er viktig å være bevisst på hvordan man oppbevarer treet utenom julesesongen slik at det holder seg lenge, sier hun.

Droppe juletreet?

Anja Bakke Riise mener det ikke er kjøp av juletre som har størst betydning for hva slags miljø og klimaavtrykk julefeiringen får.

– Da er det viktigere å tenke på hva man legger under treet. Om det er mulig å bytte ut gaver fra nye greier man kanskje ikke trenger, til brukte gaver, eller opplevelser, så vil de ofte være bedre for miljøet

Heller ikke Borger Aamaas tror det er lurt å droppe juletreet for å redde klimaet.

– Det prinsippet gjelder jo egentlig det meste. Men så er det viktig at vi ikke skal leve kjedelige liv. Vi skal hygge oss i Jula. Og selv i et stort klimaperspektiv er det nok fortsatt verdt det, uavhengig av om man velger et kortreist juletre, eller sørger for å bruke et plasttre i mange år. Og så kan vi jo etter hvert få juletrær laget av bioplast. Det vil endre regnestykket.