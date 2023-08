Ekstremværet «Hans» herjer natt til tirsdag

Ekstremværet «Hans» har herjet over store deler av Sør-Norge natt til tirsdag.

I Lillestrøm har kommunen besluttet å evakuere beboere fra Leirsund på grunn av uværet. Ifølge Romerikes Blad skal det være snakk om 77 evakuerte personer fordelt på 26 boliger.

De evakuerte er nå på et hotell. Evakueringen skjer i samråd med kommunen og politiet i Øst.



– Leira stiger. Gjennom natten vil vannet overstige nivåer som tilsier at beboere i Sundsveien og Sundstuveien bør evakueres. Politiet har nå besluttet evakuering, skriver Lillestrøm kommune på sine nettsider like over midnatt natt til tirsdag.

STENGT: Leirsund bro er stengt som følge av den høye vannstanden i elven Leira. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Leira er navnet på en elv som går gjennom Viken fylke.

Evakueringen skjer som følge av at man frykter at Leira skal gå over bredden, og at evakuering skal bli vanskeligere på et senere tidspunkt.

– Kommunen har satt krisestab og hentet inn nødvendig ekspertise, , sier operasjonsleder ved politiet i Øst, Pål Bjelland, til TV 2.

Det er meldt om store nedbørsmengder og flomfare i området i og rundt Lillestrøm også tirsdag.

Også på Toten har 30 husstander langs Lanaelva blitt bedt om å evakuere natt til tirsdag. Evakueringen skjer som følge av at vannstanden i elven stiger.

– Vi har derfor valgt å sende ut SMS-varsling til flere husstander langs Lenaelva, opplyser ordfører Bror Helgestad.

I varselet blir beboerne oppfordret til å evakuere fra boligene til annen informasjon blir gitt. Beboerne kan bo på Quality Hotel Strand Gjøvik på kommunens regning.

Nødvarsel

Gjennom natten og i løpet av tirsdag morgen har TV 2 mottatt en rekke tips fra personer som har mottatt nødvarsel på grunn av ekstremværet «Hans».

Klokken 05.30 mottok personer bosatt i Viken fylke nødvarsel grunnet mye nedbør.

– Det er ventet ekstremt mye nedbør i deler av Sør-Norge. Ta forholdsregler og følg råd fra myndighetene, står det i varselet tirsdag morgen.

Også i 23:00-tiden mandag kveld skal et lignende varsel ha dukket opp på telefoner i Sør-Norge.

Fisketurister savnet

Natt til tirsdag ble det igangsatt en omfattende leteaksjon etter tre utenlandske fisketurister utenfor Bømlo i Sunnhordland. De tre meldte selv fra mandag kveld at de ikke kom seg tilbake til land.

De skal ha gått i land på en holme, og dermed gått tom for strøm på mobilen.

– Vi får ikke lenger tak i de. Det er utfordrende forhold i området på grunn av sterk vind og mye nedbør, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen, Andreas Nesheim, til TV 2.

En større leteaksjon er nå igangsatt med redningsskøyter fra Lervik, Haugesund og Bergen. I tillegg bistår ambulansebåt og redningshelikopter i søket etter mennene. Klokken 04 natt til tirsdag pågår fortsatt søket for fullt.

– Søket fortsetter utover natten og morgenkvisten, sier Erik Villersen i Hovedredningssentralen.

Det var NRK som meldte om saken først.

Flere ras

Tirsdag morgen har det gått flere jordras lags fylkesvei 2476 i Nord-Aurdal i Innlandet. Veien er stengt på rasstedet.

Beboere fra tre boliger blir evakuert, og redningshelikopter er rekvirert. Ifølge NTB blir ett av husene evakuert med redningshelikopteret.

Politiet opplyser at det ikke er meldt om personskade som følge av raset.

I løpet av natten har det også kommet inn melding om et tre som skal ha blåst over veien. Treet sperret veien mellom Lindesnes kommune og Kristiansand kommune.

På E6 Langnesberga ved Snåsa i Trøndelag holdes veien stengt både dagtid og nattestid på grunn av værsituasjonen og fare for ras.

Det melder vegtrafikksentralen på X/Twitter. Omkjøring blir som på nattestid via Namsos (Fv760 og Fv17).

Togtrøbbel

Mandag kveld var togtrafikken på Hovedbanen og Gardermobanen mellom Oslo S og Oslo lufthavn stengt på grunn av de store nedbørsmengdene. Også ved Nordlandsbanen er det meldt om forsinkelser.

Også Bergensbanen er stengt tirsdag morgen. Det vil bli tatt en ny vurdering klokken 12 tirsdag, opplyser Bane Nor på sine nettsider.

Bane Nor oppfordrer reisende til å sjekke togselskapenes egne nettsider for mer informasjon.

Det er per nå ikke tall på hvor mange reisende som rammes.



Toglinjer som er stengt tirsdag morgen er følgende: